08 февраля 2024, 20:57

ИИ «Жириновский» назвал интервью Путина Карлсону «похоронами глобальной лжи»

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Искусственный интеллект «Жириновский» описал картину с лидерами Запада после интервью, которое президент России Владимир Путин дал американскому журналисту Такеру Карлсону. ИИ назвал его «похоронами глобальной лжи», сообщило РИА «Новости».

В свойственной Владимиру Жириновскому манере ИИ описал сюжет картины, где западные лидеры посмотрели интервью с российским президентом.

«Они стоят… опустив головы, и смотрят на мокрое место, которое осталось от всех их лицемерных обвинений и обещаний! Это похороны глобальной лжи, которая растворилась и исчезла бесследно!» - сообщил ИИ «Жириновский».

Искусственный интеллект заявил, что над «этими жалкими неудачниками и политическими аферистами нависают грозовые тучи», из которых выходит русский медведь, «добрый и ядерный».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что интервью Такера Карлсона появится на официальном сайте Кремля 9 февраля. На сайте разместят видео беседы, а также транскрипт на русском и английском языках.

Искусственный интеллект Интервью Владимир Путин Владимир Жириновский Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
07 февраля 2024, 13:31
«МегаФон» поможет «СберМобайлу» улучшить покрытие в российских регионах
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Компания «МегаФон» заключила соглашение о технологическом партнерстве с MVNO-оператором связи «СберМобайл». Сотрудничество предполагает усиление зоны покрытия «СберМобайл» в ряде российских регионов, расширение возможностей международного роуминга и внедрение цифровых решений для пользователей b2c и b2b.

«МегаФон» обеспечит «СберМобайлу» максимальную зону покрытия в России, благодаря чему партнер сможет получить не только статус федерального оператора связи, но и наилучшие качество сигнала в сети и скорость передачи данных. В частности, «МегаФон» предоставит инфраструктуру для работы «СберМобайла» в 15 регионах Северного Кавказа, Поволжья и Дальнего Востока. Кроме того, абоненты MVNO-оператора получат новые возможности в международном роуминге, а также ряд услуг от сервиса анти-спама до комплексных цифровых решений.

Сотрудничество стартует с работы партнера на сетях «МегаФона» в Амурской и Астраханской областях, в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республиках, Башкортостане, Дагестане, Якутии, Ингушетии, Чечне, Калмыкии, Северной Осетии, Ставропольском, Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Чукотском автономном округе.

Инфраструктура «МегаФона» позволит MVNO-оператору укрепить технологическую базу за счет своей максимальной скорости мобильного интернета и самого широкого покрытия сети в России. Эти показатели фиксируются замерами независимой исследовательской компании Ookla в течение нескольких лет.

Стороны планируют активно развивать для абонентов «СберМобайла» более выгодные условия международного роуминга - партнерская сеть «МегаФона» охватывает 584 оператора в более чем 200 странах и территориях. В процессе взаимодействия компании отдельно сосредоточатся на развитии нескольких направлений: среди них защита от спама, кибербезопасность и M2M-технологии.

«Мы должны быть готовы к современным вызовам, таким как внедрение новых технологий на базе искусственного интеллекта и развитие направления интернета вещей. Синергия технологий „МегаФона“ и „СберМобайл“ сделает все это возможным», - отметил гендиректор «СберМобайл» Сергей Волков.

«На нашей сети успешно работает крупнейший в России MVNO-оператор Yota. Сотрудничество со „СберМобайл“ открывает для нас большие возможности в создании совместных инновационных ИТ-решений и запуске качественных цифровых продуктов для b2c и b2b-клиентов», - рассказал директор по работе с операторами связи и роумингу «МегаФона» Александр Шинкарев.

Сбербанк Смартфоны Бизнес МегаФон Технологии
07 февраля 2024, 12:07
Концерн «Алмаз-Антей» создал многопозиционную систему наблюдения за БПЛА
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России разработали многопозиционную систему наблюдения за беспилотниками. Расставленное в нескольких регионах оборудование обеспечит мониторинг малых высот. Переговоры об установке уже начались, сообщил РИА «Новости» заместитель гендиректора концерна «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий.

«Речь идет о многопозиционной системе наблюдения, которая объединяет в себе различные радиотехнические средства наблюдения и контроля воздушного пространства и общий сервер для определения координат и анализа обнаруженных БПЛА», - сказал он.

Разработка позволит создать единое информационное поле для малых высот. Радиолокационное оборудование установят в разных точках России. Переговоры о выборе конкретных мест в Самарской, Томской и Тюменской областях, по словам Дмитрия Савицкого, уже начались. Кроме того, авторы проекта решат вопрос о размещении в столичном регионе.

«Росэлектроника» создала портативную радиолокационную станцию. Военные смогут использовать мини-РЛС не только на суше, но и в море.

Беспилотники Армия Импортозамещение
06 февраля 2024, 20:34
YouTube без объяснения причин заблокировал около 40 каналов региональных ГТРК
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Видеохостинг YouTube без указания причин заблокировал около 40 каналов региональных филиалов государственных телевизионных и радиовещательных компаний (ГТРК). Об этом сообщил RT.

В течение суток стали недоступны каналы ГТРК Санкт-Петербурга, Белгорода, Ростова-на-Дону, Брянска, Читы, Мурманска, Пскова, Томска, Перми, Вологды.

Сотрудники компаний предположили, что причины блокировки - политические. Позиция видеохостинга противоречит информационной политике российских СМИ.

В ноябре ряд российских СМИ столкнулся с блокировкой в сервисе Google Discover. Сервис заблокировал сайты kp.ru и «Царьграда», они перестали получать трафик из рекомендаций, что сказалось на количестве просмотров.

В сентябре 2023 года министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что в России вопрос о блокировке YouTube в повестке не стоит.

Блокировки Россия YouTube
06 февраля 2024, 16:39
Маркетплейсы начали продавать Apple Vision Pro в России по завышенным ценам
Читайте нас в: Google Новости
Гарнитуры смешанной реальности появились в российских онлайн-магазинах, но стоимость девайса значительно превышает его цену в США. Об этом сообщила «Газета.ru».

В США гарнитуры Apple Vision Pro появились в продаже 2 февраля, цена устройства варьируется от 3499 долларов до 3899 долларов в зависимости от объема встроенной памяти. По информации издания, в рублях по текущему курсу девайс до уплаты налогов обойдется покупателю в 318-355 тысяч рублей, но российские маркетплейсы продают новинку намного дороже.

В Cdek.shopping гарнитуру можно приобрести за 499 тысяч рублей, а на «Яндекс.Маркете» устройство продается за 900 тысяч рублей. В интернет-магазине Ozon девайс Apple Vision Pro доступен для покупки по цене в 577 тысяч рублей, а в Icases - в 659 тысяч рублей.

«Мы ожидаем, что в ближайшие дни на платформе появится еще больше предложений от других продавцов», - указали в пресс-службе «Яндекс.Маркета».

Ранее гарнитуру раскритиковали и высмеяли в Сети. По мнению пользователей, новинка от Apple напоминает маску для дайвинга.

В беседе с «Известиями» некоторые эксперты выразили сомнения в том, что гаджет станет популярным в первом поколении.

США Apple Россия Маркетплейсы

Новости по теме