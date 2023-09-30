Новую систему беспроводного соединения NearLink запустила китайская Huawei
Китайская компания Huawei представила аналог беспроводной связи, который может заменить WiFi и Bluetooth, Разработку назвали NearLink, как рассказали на сайте производителя техники.
«NearLink предлагает снижение потребления энергии на 60% при скорости передачи данных в шесть раз выше. Задержку при установке связи удалось сократить в 30 раз, а число одновременных соединений - увеличить в десять раз», - поделились в компании.
Кроме того, радиус охвата точки NearLink в среднем в два раза выше, чем у аналогов. Новую систему беспроводной связи китайские производители уже встроили в операционную систему HarmonyOS 4.