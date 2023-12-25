Холдинг KMZ начал проводить испытания первых обстановочных судов проекта 3050
Первые два обстановочных судна проекта 3050 начали проходить испытания. Еще восемь кораблей находятся на разной стадии готовности, заявил РИА «Новости» управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко.
Он напомнил, что обстановочные суда используются для прокладки водных путей, определения фарватеров и контроля глубин. Всего холдинг построит в рамках проекта 13 кораблей.
«По данному контракту сейчас на воде на стадии ходовых испытаний находятся первые два судна. Еще четыре судна находятся в готовности не менее 75%, еще четыре - в готовности 50-60%», - указал Даниленко.
По его словам, еще три корабля начали оснащать системами. Специалисты полностью подготовили корпуса всех 13 судов, а также лебедки, якоря, рулевые механизмы и водонепроницаемые двери.
Ранее холдинг KMZ построил первый безэкипажный катер «Одуванчик». Морской дрон можно использовать как платформу для БПЛА, он развивает скорость до 80 километров в час и при этом имеет возможность перевозить на себе до 600 килограммов грузов.