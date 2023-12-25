Холдинг KMZ начал проводить испытания первых обстановочных судов проекта 3050

Он напомнил, что обстановочные суда используются для прокладки водных путей, определения фарватеров и контроля глубин. Всего холдинг построит в рамках проекта 13 кораблей.

«По данному контракту сейчас на воде на стадии ходовых испытаний находятся первые два судна. Еще четыре судна находятся в готовности не менее 75%, еще четыре - в готовности 50-60%», - указал Даниленко.

По его словам, еще три корабля начали оснащать системами. Специалисты полностью подготовили корпуса всех 13 судов, а также лебедки, якоря, рулевые механизмы и водонепроницаемые двери.

Ранее холдинг KMZ построил первый безэкипажный катер «Одуванчик». Морской дрон можно использовать как платформу для БПЛА, он развивает скорость до 80 километров в час и при этом имеет возможность перевозить на себе до 600 килограммов грузов.