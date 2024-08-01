Хакеры устроили почти 70 кибератак на объекты Олимпиады-2024 в Париже

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«Все эти 68 кибератак, включая две, непосредственно направленные на ресурсы олимпийских объектов, были своевременно выявлены и предотвращены», - сказал он.

Атталь уточнил, что 25 июля хакеры пытались взломать системы спортивного комплекса Берси и парка Ла-Виллет. Большинство случаев отнесли к атакам низкой интенсивности типа DDoS. Ни одно киберсобытие, по заверениям властей, не отразилось на церемонии открытия Игр и соревнованиях.

В июне за одну ночь хакеры взломали аккаунты нескольких российских звезд на музыкальном сервисе Spotify. Пострадали Shaman, Soda Luv, Yanix, Полина Гагарина и Слава Марлоу.