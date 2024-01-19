19 января 2024, 10:53

Хакеры стали проводить «ковровые» атаки на банки России

РИА «Новости»
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Киберпреступники в новом году изменили тактику проведения атак на банки России. Нападения на информационные ресурсы кредитных организаций стали одновременными, заявил РИА «Новости» представитель компании Servicepipe Даниил Бобрышев.

По его словам, эксперты в области информационной безопасности начали фиксировать «ковровые» атаки на банки. Чаще всего они направлены на уязвимые сервисы, в том числе точки входа VPN или сервисов дистанционного обслуживания.

До этого хакеры перебирали все сервисы подряд и направляли атаку на них. Теперь злоумышленники действуют хитрее, отметил Бобрышев.

В Центробанке заявили ранее, что кибератаки на банки стали новой реальностью. Теперь финансовым организациям придется работать в условиях повышенного риска. В Совбезе РФ также указывали, что к атакам причастны иностранные спецслужбы.

Россия Хакеры
19 января 2024, 06:25
Вычислительные мощности суперкомпьютеров в России увеличат
РИА «Новости»
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Правительство России к весне разработает комплекс мер по увеличению вычислительной мощности отечественных суперкомпьютеров. Такое поручение по итогам конференции Artificial Intelligence Journey дал президент Владимир Путин, сообщили на сайте Кремля.

«Разработать и реализовать комплекс мер, направленных на увеличение вычислительных мощностей суперкомпьютеров, находящихся в Российской Федерации, определив конкретные параметры увеличения этих мощностей», - распорядился глава государства.

Ответственность за разработку программы возложили на правительство. Отчитаться о проделанной работе предстоит к 1 марта 2024 года.

Международная конференция по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey прошла в ноябре 2023 года. Выступая на пленарном заседании, президент призвал нарастить мощности суперкомпьютеров не менее чем вдвое и предоставить ученым доступ к этим технологиям.

Владимир Путин Правительство РФ Импортозамещение
18 января 2024, 20:55
Массовый сбой произошел в работе Telegram 18 января
РИА «Новости»
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Сбои зафиксировали в работе приложения Telegram. Жалобы поступили от 1151 пользователя, сообщили на сайте «Сбой.РФ».

По данным сервиса, чаще всего на нестабильную работу мессенджера за последние сутки жаловались из Москвы (25% всех жалоб), Башкирии (14%), Санкт-Петербурга (10%) и Краснодарского края (5%).

На сайте Downradar уточнили, что сбои также наблюдали в Киеве. Больше всего пользователей (56%) указали на общий сбой в работе Telegram, 15% отметили, что у них не грузятся чаты.

Также у 12% пользователей не работает приложение, еще у 7% - не показывались кружочки (функция для видеосообщений). По последним данным, число жалоб в России превысило 5,3 тысячи.

В минувшую среду, 17 января, наблюдались проблемы в работе мессенджера WhatsApp *. Большинство жалоб поступили из Башкирии и Подмосковья. Пользователи не могли подключиться к сети.

* WhatsApp - мессенджер, принадлежит компании Meta, чью деятельность признали в России экстремистской и запретили.

Мессенджеры Интернет Telegram Россия
17 января 2024, 13:37
Муниципальным служащим на форуме «Малая Родина — сила России» презентовали собственный цифровой сервис
РИА «Новости»
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В Москве на форуме «Малая Родина — сила России» представили сайт «Муниципалитеты.рф» для оптимизации работы специалистов местного самоуправления. Он станет первым этапом разработки специализированного цифрового сервиса, сообщило АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“».

«Портал - это цифровой помощник для муниципальных служащих, который поможет не только оптимизировать их работу, но и обеспечить информационную, экспертную поддержку на всех ее этапах», - объяснил гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

Проект «Муниципалитеты.рф» позволит профессионалам общаться друг с другом, делиться опытом и масштабировать наработки. Они воспользуются восемью цифровыми инструментами. Например, в «Муниципальном навигаторе» соберут информацию о мерах поддержки, в «Муниципальной академии» - курсы. Раздел «Муниципальные практики» позволит обмениваться опытом, «Муниципальный диалог» - аккумулировать аналитику. Сервис «Правовой вектор» интегрируют с «Консультант Плюс».

Сайт рассчитан на 715 тысяч активных пользователей, разработку координировала администрация президента России. Он стал первым этапом создания единой цифровой платформы для муниципальных служащих.

Форум «Малая Родина - сила России» открылся 15 января. В нем приняли участие более семи тысяч человек из 89 регионов страны, в том числе делегаты из Подмосковья.

Чиновники
17 января 2024, 10:01
Массовый сбой работы WhatsApp произошел в регионах России
Unsplash
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В России 17 января произошли проблемы в работе мессенджера WhatsApp*. Большинство жалоб поступили из Башкирии, сообщило РИА «Новости».

Обращения в техподдержку начали отправлять утром. К 08:59 сервис «Сбой.рф» зафиксировал почти 1,3 тысячи жалоб, из них половина пришлась на Башкирию. Еще в 15% случаев мессенджер перестал работать на территории Татарстана, в 14% - в Москве. На WhatsApp* пожаловались также жители Санкт-Петербурга, Удмуртии, Нижегородской, Самарской и Оренбургской областей.

Сервис Downdetector сообщил, что 64% жалоб пришли из Башкирии, 35% - Подмосковья. Сбои начались 16 января. Пользователи не могли подключиться к сети и просмотреть медиафайлы.

Осенью WhatsApp* предупредил о прекращении работы на устройствах с устаревшей версией операционной системы Android. Без мессенджера остались миллионы устройств. Специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин не рекомендовал скачивать аналоги с малоизвестных сайтов.

* WhatsApp - мессенджер, принадлежит компании Meta, чью деятельность признали в России экстремистской и запретили.

Мессенджеры WhatsApp Интернет Башкирия

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