Хакеры снова атаковали систему бронирования авиабилетов Leonardo

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«Возобновились DDOS-атаки на систему бронирования авиабилетов Leonardo. Они начались из нескольких стран, в том числе Украины. На данный момент есть небольшие сбои, но благодаря действиям наших специалистов система в целом держится уверенно», - говорится в сообщении.

В государственной корпорации сообщили, что целью злоумышленников является блокировка авиаперевозок в России.

«За последние месяцы хакерским атакам систему подвергали регулярно. Для их отражения задействовали команду информационной безопасности. Делаем все возможное, чтобы не допустить обрушения системы и транспортного коллапса», - добавили в Ростехе.

Утром в четверг, 28 сентябоя, стало известно, что система бронирования билетов Leonardo дала сбой после DDoS-атаки из-за рубежа. Хакер Дмитрий Артимович объяснял «360», что такая ситуация возможна только из-за инфраструктурных просчетов в виде утечки данных.

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