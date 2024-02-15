Хакеры превратили DDoS-атаки в прикрытие более сложных операций

«DDoS-атаки часто выступают как некое прикрытие для дальнейшего ведения негативного воздействия. <…> В рамках DDoS-атак и других атак, относительно простых, под прикрытием проходят более сложные, которые мы даже не всегда видим», - сказал он.

Замминистра предупредил об усилении кибератак в 2024 году. Он связал активизацию хакеров с выборами президента и посоветовал компаниям принять дополнительные меры защиты.

Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил на форуме о постоянном совершенствовании хакерских инструментов, сообщили «Известия». Он рассказал о четырехдневной атаке на все сервисы кредитной организации.