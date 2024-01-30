Хакерскую атаку исключили из причин сбоя в Рунете

Он подчеркнул, что в результате проблемы сайты прекратили работать, но ведущая к ним маршрутизация сохранилась.

«Вероятнее всего, произошел сбой в одном из системообразующих сервисов Рунета из-за этого включились не сами сайты, а маршрутизация к ним. То есть инфраструктура сайта сама по себе работает, но сами они недоступны из-за сетевого сбоя», - заявил Татаринов.

В Минцифры заявили, что проблема возникла с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных.

К восстановлению стабильной работы Рунета подключили специалистов Технического центра Интернет и МСК-IX. В министерстве заявили, что в ближайшее время работа российских сайтов наладится.