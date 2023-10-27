«Грандиозная задача». Роскосмос перейдет к серийному выпуску спутников

Читайте нас в:

Борисов подчеркнул, что конвейерное производство требует унификации технических решений. Кроме того, важно снизить номенклатуру элементов и разработать стандартный набор космических приборов.

В качестве примера глава госкорпорации привел США, производственные мощности которых позволяют выпускать ежегодно порядка трех тысяч аппаратов. В свою очередь Китай открыл шесть производств, выпускающих по 1,2 - 1,5 тысячи спутников в год. Однако на текущий момент Россия способна производить лишь 40 аппаратов за этот же период.

«Вот сравните. Неконкурентоспособны. Поэтому перед нами стоит просто грандиозная задача - перевернуть ситуацию», - заявил Борисов.

Он уточнил, что перед «Роскосмосом» стоит цель перейти к новой индустриальной модели, которая позволила бы серийно производить необходимое количество спутников.

Ранее госкорпорация приступила к разработке новой системы мониторинга Земли «Грифон». В основу ее работы войдут 136 действующих спутников.