«Грандиозная задача». Роскосмос перейдет к серийному выпуску спутников
«Роскосмос» должна перейти к серийному выпуску спутников. Решение обусловлено пониженными темпами производства российских космических аппаратов. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов в интервью «России 24».
Борисов подчеркнул, что конвейерное производство требует унификации технических решений. Кроме того, важно снизить номенклатуру элементов и разработать стандартный набор космических приборов.
В качестве примера глава госкорпорации привел США, производственные мощности которых позволяют выпускать ежегодно порядка трех тысяч аппаратов. В свою очередь Китай открыл шесть производств, выпускающих по 1,2 - 1,5 тысячи спутников в год. Однако на текущий момент Россия способна производить лишь 40 аппаратов за этот же период.
«Вот сравните. Неконкурентоспособны. Поэтому перед нами стоит просто грандиозная задача - перевернуть ситуацию», - заявил Борисов.
Он уточнил, что перед «Роскосмосом» стоит цель перейти к новой индустриальной модели, которая позволила бы серийно производить необходимое количество спутников.
Ранее госкорпорация приступила к разработке новой системы мониторинга Земли «Грифон». В основу ее работы войдут 136 действующих спутников.