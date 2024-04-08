08 апреля 2024, 15:15

Госкомиссия одобрила первый запуск «Ангары» с Восточного

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Члены государственной комиссии одобрили первый пуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный, намеченный на 9 апреля. Об этом журналистам сообщили в Роскосмосе.

Тяжелую ракету-носитель запустят в космос в 12:00. Ожидается, что через 12 минут 26 секунд разгонный блок «Орион» отделится от третьей ступени.

«Ангара» находится на стартовой комплексе с 26 марта.

Ракеты Роскосмос
08 апреля 2024, 08:57
Порох из древесной целлюлозы начали производить в России
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Ростех начал выпускать порох из древесной и льняной целлюлозы. Об этом в интервью ТАСС сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

Он отметил, что предприятия госкорпорации регулярно улучшают производственный процесс. В 2023 году Ростех запустил промышленное изготовление пороха из альтернативных видов сырья - древесной и льняной целлюлозы.

«Результаты позитивные: комплекс испытаний и практических стрельб показал, что такой порох ничем не уступает традиционному. Недостатка в древесном сырье в России нет», - добавил Оздоева.

Как уточнил он, доля нового сырья в производстве порохов ожидается на уровне 60-70%.

Также он рассказал, что госкорпорация работает над другим продуктом. Предприятия разрабатывают новую огнеметную систему под обозначением ТОС-3 (тяжелая огнеметная система - прим. ред.).

Ростех Технологии
07 апреля 2024, 03:50
Эксперт рассказал, как долго и зачем мессенджеры хранят чаты пользователей
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Действия мошенников вынуждают разработчиков мессенджеров хранить переписку пользователей не менее полугода. Об этом в интервью «Прайм» рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Он предупредил, что в условиях проведения специальной военной операции криминальные структуры стали особенно активно действовать в программах для обмена сообщениями.

«Именно поэтому разработчики популярных приложений внедряют превентивные меры защиты и инструменты анализа данных», - подчеркнул эксперт.

Также он пояснил, что для выявления злоумышленников применяют искусственный интеллект. При этом конфиденциальность сообщений добропорядочных пользователей не нарушается.

По запросу правоохранительных органов им предоставляют информацию о подозрительных чатах, отметил он.

Ранее мошенники выманили у профессора Гнесинки более 300 тысяч рублей. Профессору кафедры теории музыки в одном из мессенджеров пришло сообщение от человека, представившегося ректором академии. Преподавательница по инструкции мошенника обналичила свои банковские счета.

Мессенджеры Мошенничество
06 апреля 2024, 23:21
Глушитель для беспроводных наушников испытают в России
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Российские студенты создают устройство для подавления Bluetooth-сигнала беспроводных наушников на железнодорожных переездах. Для чего это нужно и насколько законно, рассказали «Известия».

Разработкой занимается научная команда Института радиотехнических систем и управления Южного федерального университета, заказчиком выступил филиал ОАО «РЖД». Устройство подавляет сигнал при приближении к ж/д переезду для предотвращения несчастных случаев.

Для проведения испытаний разработчик должен согласовать применение устройства в федеральных органах и получить разрешение на эксплуатацию. Заказчик уже ожидает получение опытного образца. Лидер проекта, студент ЮФУ Вадим Кошенский заявил «Известиям», что это случится уже в июне.

В Башкирии поезд насмерть сбил 17-летнего подростка, который переходил пути в наушниках и не заметил приближающийся состав. Машинист сигналил ему и пытался затормозить, но не успел.

РЖД Россия Поезда Студенты
06 апреля 2024, 16:38
Обновленную версию Aurus Senat представят на инаугурации Путина
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Рестайлинговую версию люксового автомобиля Aurus Senat представят на инаугурации президента России. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, чьи слова привело РИА «Новости».

На соответствующий вопрос журналистов о том, будет ли машина присутствовать на мероприятии, министр ответил утвердительно.

«Конечно», - сказал Мантуров.

В 2023 году министр сообщал, что производство рестайлинговой версии Aurus Senat наметили на май 2024-го на заводе в Елабуге.

Aurus представляет собой первый российский бренд автомобилей класса «люкс». Проект получил кодовое название «Кортеж».

Отечественная площадка по сборке Aurus приступила к работе в Абу-Даби в ноябре 2023 года. После расширения производства и выхода на рынок Ближнего Востока салон по продаже российских машин появится в Саудовской Аравии.

Рестайлинговую версию люксового автомобиля Aurus Senat представят на инаугурации президента России. Об этом сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, чьи слова привело РИА «Новости».

Россия Машины Заводы Aurus

Новости по теме