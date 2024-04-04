Google выпустит платный поисковик с ИИ-алгоритмами

По данным журналистов, речь идет о внедрении ИИ-ассистента Gemini. Это фирменный чат-бот Google, его могут интегрировать в поисковик.

Технологию для введения новых функций уже разрабатывают, но в компании еще не приняли решение об их платном запуске. Как отметили в издании, высокотехнологичный поиск предоставит более подробные ответы на вводимые запросы.

Поиск с функциями искусственного интеллекта Google начал тестировать еще в марте прошлого года. Сейчас он доступен для пользователей с подпиской Google One.

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что корпорации Google и Apple технически могут заблокировать все свои смартфоны в РФ. Однако эксперт не верит в такое развитие событий, потому что это обернется крупным скандалом для компаний.