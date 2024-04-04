Google выпустит платный поисковик с ИИ-алгоритмами
Корпорация Google думает над введением платы за возможность использовать новые премиальные функции своей системы. Об этом сообщило издание Financial Times (FT) со ссылками на источники.
По данным журналистов, речь идет о внедрении ИИ-ассистента Gemini. Это фирменный чат-бот Google, его могут интегрировать в поисковик.
Технологию для введения новых функций уже разрабатывают, но в компании еще не приняли решение об их платном запуске. Как отметили в издании, высокотехнологичный поиск предоставит более подробные ответы на вводимые запросы.
Поиск с функциями искусственного интеллекта Google начал тестировать еще в марте прошлого года. Сейчас он доступен для пользователей с подпиской Google One.
Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что корпорации Google и Apple технически могут заблокировать все свои смартфоны в РФ. Однако эксперт не верит в такое развитие событий, потому что это обернется крупным скандалом для компаний.