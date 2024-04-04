04 апреля 2024, 22:49

Google выпустит платный поисковик с ИИ-алгоритмами

РИА «Новости»
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Корпорация Google думает над введением платы за возможность использовать новые премиальные функции своей системы. Об этом сообщило издание Financial Times (FT) со ссылками на источники.

По данным журналистов, речь идет о внедрении ИИ-ассистента Gemini. Это фирменный чат-бот Google, его могут интегрировать в поисковик.

Технологию для введения новых функций уже разрабатывают, но в компании еще не приняли решение об их платном запуске. Как отметили в издании, высокотехнологичный поиск предоставит более подробные ответы на вводимые запросы.

Поиск с функциями искусственного интеллекта Google начал тестировать еще в марте прошлого года. Сейчас он доступен для пользователей с подпиской Google One.

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что корпорации Google и Apple технически могут заблокировать все свои смартфоны в РФ. Однако эксперт не верит в такое развитие событий, потому что это обернется крупным скандалом для компаний.

Google Искусственный интеллект
04 апреля 2024, 10:25
ФАС обнаружила в действиях Apple нарушение антимонопольного законодательства
Global Look Press
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Корпорация Apple должна предоставить ФАС свою позицию касательно ограничений доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в iOS. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Российские пользователи устройств Apple не могут использовать весь функционал для получения банковских услуг, даже если россияне купили технику во время официальных продаж. В ФАС подозревают американскую компанию в том, что она своими действиями нарушает антимонопольное законодательство.

«Apple необходимо представить позицию относительно доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в системе iOS», - указали в пресс-службе.

Признаки нарушений также нашли в том, что корпорация удалила из AppStore мобильные приложения многих банков.

Ранее из AppStore пропали приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) «СБПэй» и «Привет!». Из магазина приложений также исчезли все сервисы банков, против которых США вводили санкции.

Банки Apple ФАС России
04 апреля 2024, 06:19
Произошел масштабный сбой в работе большинства сервисов Apple
Unsplash
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Сбой в работе сервисов Apple произошел 4 апреля. К утру большинство неполадок устранили, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на заявление корпорации.

Пресс-служба сообщила о том, что большинство сервисов вернулись к работе в штатном режиме. Незначительные неполадки сохранились лишь в трех - Apple School Manager, Apple Business Essentials и Apple Business Manager. Причину технических проблем в корпорации не назвали.

Обновилась информация на сайте Downdetector, который фиксировал всплеск жалоб на App Store, Apple Music и другие приложения около двух часов утра. К одному только Apple TV не могли подключиться более 3,9 тысяч раз, пропала связь с сервером. Судя по актуальным данным, неполадки устранили.

Серьезный сбой произошел вечером 3 апреля в работе WhatsApp , Facebook* и Instagram*. За день до этого на проблемы с загрузкой медиафайлов пожаловались пользователи мессенджера Telegram.

* Соцсети Facebook, Instagram и WhatsApp принадлежат компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.

Apple Смартфоны Бизнес
02 апреля 2024, 19:51
Массовый сбой произошел в работе Telegram
Pxhere
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В работе Telegram 2 апреля снова произошел массовый сбой. Пользователи жалуются, что не могут загрузить фото и видео, свидетельствуют данные Downradar и Downdetector.

Больше всего сбоев у пользователей в Москве и Петербурге. Также проблемы возникли у жителей Минска.

«В Telegram с компьютера не грузятся картинки», - написал один из пользователей.

Это уже пятый массовый сбой в работе мессенджера за два месяца. В последний раз это случилось поздним вечером 22 марта после теракта в «Крокусе». Тогда также были проблемы с загрузкой фото, видео и других медиафайлов. До этого сбой фиксировали 12 марта: у пользователей не получалось отправлять сообщения.

Telegram Россия Москва
02 апреля 2024, 01:50
Чат GPT стал доступным для пользователей без регистрации
Unsplash
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Компания OpenAI сделала чат-бот GPT 4 доступным для всех пользователей без необходимости проходить регистрацию. Об этом сообщили на сайте разработчика.

Этот вариант стал доступен с 1 апреля. Теперь россиянам будет проще получить доступ к боту: ранее сервис не принимал российские мобильные номера для создания аккаунта.

Однако учетная запись даст множество преимуществ, таких как возможность сохранять и просматривать историю чатов, делиться ими, общаться с чат-ботом голосовыми сообщениями и использовать специальные инструкции.

Созданный компанией OpenAI чат-бот GPT 4 с генеративным искусственным интеллектом показал большую креативность в тестах на творческое мышление, чем 151 человек, которые принимали участие в испытаниях. На это указали в исследовании группы ученых.

Авторы научной работы напомнили, что креативность базируется на двух типах мышления: конвергентном, когда требуется найти оптимальное решение какой-либо проблемы, и дивергентном, когда через размышление появляются новые и оригинальные ответы на задачу, которых раньше не было.

Россия ChatGPT

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