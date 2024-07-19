Глобальный сбой Windows остановил движение на железных дорогах Британии

В компании отметили, что масштабный сбой затронул ключевые системы, включая платформы информирования и схемы драйверов, что может привести к отмене движения составов на сетях железных дорог Thameslink и Great Northern.

«Наши IT-команды активно проводят расследование, чтобы определить основную причину проблемы. <…> Мы предоставим дополнительные обновления, когда сможем. А пока, пожалуйста, регулярно проверяйте доступность своих маршрутов перед поездкой», - указали в сообщении.

Для удобства пассажиров компания опубликовала альтернативные карты, чтобы они могли выбрать путь на сетях, которые не затронул масштабный сбой.

Глобальный сбой произошел в системе Windows по всему миру. Начались массовые задержки и отмены авиарейсов в США, Германии, Австралии, Великобритании и других странах. Прекратили вещание британские телеканалы Sky News и CBBC. О проблемах с доступом к системе сообщили крупнейшие банки ряда государств. Также сбой затронул платежную систему Visa.