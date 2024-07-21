21 июля 2024, 01:47

Глобальный сбой Microsoft обнулил 8,5 миллиона устройств на базе Windows

Freepik
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Глобальный сбой в работе программ Microsoft 19 июля затронул 8,5 миллиона устройств, работающих на базе операционной системы Windows. Об этом сообщили на сайте корпорации.

«По нашим оценкам, обновление CrowdStrike затронуло 8,5 миллиона устройств Windows, или менее 1% от общего числа устройств Windows», - говорится в сообщении.

В Microsoft уточнили, что направили сотни инженеров и экспертов на устранение причин сбоя. Все они напрямую работали с клиентами.

В корпорации добавили, что этот сбой продемонстрировал взаимосвязь «обширной экосистемы», в состав которой входят поставщики глобальных облачных услуг, программные платформы, поставщики средств безопасности и другого программного обеспечения, а также клиенты.

Ранее американский предприниматель Илон Маск высмеял технический сбой в работе Windows , прокомментировав пост CrowdStrike о «ярком» сотрудничестве с карьерным проектом Bright Network и репостнув в соцсетях картинку с «синими экранами смерти».

Microsoft Глобальный сбой Windows 19 июля
19 июля 2024, 20:47
Владельцам российских Telegram-каналов открыли монетизацию
РИА «Новости»
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Запущенная в марте монетизация для владельцев Telegram-каналов теперь доступна для россиян. Новый раздел появился в кабинете статистики. При этом официального объявления об открытии администрация мессенджера пока не было.

Весной в Telegram запустили новый тип рекламных объявлений , которые клиенты оплачивали при помощи криптовалюты на базе блокчейна TON. При этом 50% от выручки администрация пообещала передавать владельцам канала. Правило не распространялось на пользователей из России, Украины, Израиля и ряда других стран.

В начале июня в мессенджере ввели внутреннюю валюту Stars, которой можно оплачивать сервисы и услуги в ботах и приложениях внутри платформы. Именно эти виртуальные средства теперь доступны российским владельцам каналов.

При этом Stars можно вывести через блокчейн TON, чтобы превратить их в криптовалюту, которую уже можно вывести в фиатные деньги. Но первая конвертация доступна только через 21 день после поступления первых «звезд» на баланс.

В середине июня в Telegram появился сервис для знакомств TON Dating с платной подпиской для мужчин. Для регистрации и работы в этом приложении как раз и понадобилась внутренняя валюта Stars. Стоимость подписки составила 2500 «звезд» или 5700 рублей.

Мессенджеры Криптовалюты Telegram Россия Деньги
19 июля 2024, 18:05
«Теперь не так ярко?» Маск высмеял сбой в Windows
Global Look Press
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Американский предприниматель Илон Маск высмеял технический сбой, произошедший 19 июля в работе Windows. Посты об этом он опубликовал в своем аккаунте в соцсети X.

Сначала Маск репостнул картинку, на которой человек, олицетворяющий соцсеть X, лежит и наблюдает за людьми, ходящими по пустынной местности с «синими экранами смерти».

Затем предприниматель прокомментировал пост компании CrowdStrike о сотрудничестве с карьерным проектом Bright Network.

«Уже не так ярко, не правда ли?» - написал он.

Шутка Маска основана на том, что слово bright в английском языке означает «яркий».

Технический сбой в Microsoft вызвал проблемы в работе банков, авиакомпаний, операторов связи, СМИ и других сервисов по всему миру. Причиной его стало обновление софта от компании CrowdStrike, выпущенное на этой неделе.

США Илон Маск Глобальный сбой Windows 19 июля
19 июля 2024, 12:10
Глобальный сбой Windows остановил движение на железных дорогах Британии
Global Look Press
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Объединяющий четыре компании-перевозчика крупнейший железнодорожный оператор Великобритании Govia Thameslink Railway (GTR) заявил о сбое в работе системы, который привел к отмене рейсов. Об этом сообщила пресс-служба в социальной сети X.

В компании отметили, что масштабный сбой затронул ключевые системы, включая платформы информирования и схемы драйверов, что может привести к отмене движения составов на сетях железных дорог Thameslink и Great Northern.

«Наши IT-команды активно проводят расследование, чтобы определить основную причину проблемы. <…> Мы предоставим дополнительные обновления, когда сможем. А пока, пожалуйста, регулярно проверяйте доступность своих маршрутов перед поездкой», - указали в сообщении.

Для удобства пассажиров компания опубликовала альтернативные карты, чтобы они могли выбрать путь на сетях, которые не затронул масштабный сбой.

Глобальный сбой произошел в системе Windows по всему миру. Начались массовые задержки и отмены авиарейсов в США, Германии, Австралии, Великобритании и других странах. Прекратили вещание британские телеканалы Sky News и CBBC. О проблемах с доступом к системе сообщили крупнейшие банки ряда государств. Также сбой затронул платежную систему Visa.

Великобритания Microsoft Поезда
17 июля 2024, 11:59
Передовой БПЛА со спутниковым управлением разработали в России
РИА «Новости»
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В России провели эксперимент по управлению беспилотником через космический спутник, он завершился успешно. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе компании «Гонец» (входит в «Роскосмос»).

Беспилотник нового типа совместно с «Геосканом» разработала компания «Спутниковая система „Гонец“».

«Технологию управления беспилотником через спутник впервые реализовали в России. В рамках эксперимента успешно передали данные о местоположении. После этого беспилотник получил команду о возвращении на место запуска», - сообщили в компании.

В будущем технология может оказаться востребованной для отслеживания местоположения беспилотных летательных аппаратов там, где отсутствуют другие каналы связи.

Всего экспериментальный дрон совершил шесть полетов и передал 218 информационных сообщений на FTP-сервер системы «Гонец».

Ранее российские инженеры разработали систему защиты нефтебаз от дронов.

Беспилотники Россия

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