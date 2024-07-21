Глобальный сбой Microsoft обнулил 8,5 миллиона устройств на базе Windows

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«По нашим оценкам, обновление CrowdStrike затронуло 8,5 миллиона устройств Windows, или менее 1% от общего числа устройств Windows», - говорится в сообщении.

В Microsoft уточнили, что направили сотни инженеров и экспертов на устранение причин сбоя. Все они напрямую работали с клиентами.

В корпорации добавили, что этот сбой продемонстрировал взаимосвязь «обширной экосистемы», в состав которой входят поставщики глобальных облачных услуг, программные платформы, поставщики средств безопасности и другого программного обеспечения, а также клиенты.

Ранее американский предприниматель Илон Маск высмеял технический сбой в работе Windows , прокомментировав пост CrowdStrike о «ярком» сотрудничестве с карьерным проектом Bright Network и репостнув в соцсетях картинку с «синими экранами смерти».