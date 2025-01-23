23 января 2025, 16:00

Глава Курчатовского института рассказал о преимуществах «москитного флота»

РИА «Новости»
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Москитный флот в эпоху современных ракет будет иметь преимущество перед большими кораблями благодаря компактности и маневренности. Об этом заявил глава Курчатовского института Михаил Ковальчук на совещании Морской коллегии.

«Сегодня при гиперзвуке, при новых ракетах, в новом виде вооружений любые большие корабли - это просто мишень», - добавил он.

Ковальчук сравнил москитные суда с боевыми железнодорожными ракетными комплексами, которые создавались в СССР. По его словам, противник не мог отследить такие поезда на огромной территории страны и оттого очень боялся их.

Морская коллегия появилась в России 13 августа указом президента Владимира Путина. Возглавил ее помощник президента Николай Патрушев, а в состав вошли министры, а также главы Росатома и «Новатэка».

Ракеты Корабли Россия
21 января 2025, 08:47
Жители Бурятии остались без связи из-за сбоя в МТС
Unsplash
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Жители Бурятии, пользующиеся услугами сотового оператора МТС, остались без связи и мобильного интернета. Об этом сообщило издание «Байкал Daily».

По его информации, утром у оператора произошел масштабный сбой, после которого пользователи лишились возможности совершить звонки и отправлять sms-сообщения. Перебои также возникли с домашним и мобильным интернетом.

На такие же проблемы пожаловались и жители соседних регионов. Пользователи написали множество жалоб в официальную группу МТС во «ВКонтакте», но на сайте компании пока не появилось никакой информации о сбое.

Ранее в России зафиксировали проблемы в работе видеоплатформы TikTok. Пользователи направили множество жалоб из-за сбоев в мобильном приложении и на сайте.

Интернет Бурятия
19 января 2025, 11:27
Пользователи TikTok в России пожаловались на сбои в работе соцсети
Global Look Press
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Российские пользователи TikTok утром 19 января пожаловались на сбои в работе видеоплатформы. Об этом сообщил сервис DownDetector.

За час поступило более тысячи жалоб на сбой работы мобильного приложения и сайта. Больше всего сообщений было из Нижегородской, Свердловской и Тверской областей, Приморского края и Удмуртии.

TikTok прекратил работу на территории США и исчез из магазина приложений App Store. Владеющая сервисом компания ByteDance отмечала, что избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность займется вопросом восстановления доступа к соцсети.

Днем ранее Верховный суд США признал соответствующим Конституции страны закон о возможности запрета сервиса коротких видео TikTok в стране. При этом документ не предполагал мгновенной блокировки ресурса.

Соцсети Россия TikTok
17 января 2025, 05:04
Маск объяснил, почему седьмое испытание Starship провалилось
РИА «Новости»
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Утечка кислорода или топлива могла стать причиной крушения многоразового космического корабля Starship на девятой минуте тестового запуска. Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщил об этом в соцсети X.

«По предварительным данным, у нас была утечка кислорода/топлива в полости над противопожарной перегородкой двигателя корабля», - объявил он.

Утечка, по словам предпринимателя, оказалась достаточно большой, чтобы создать давление, превышающее выпускную способность вентиляционного отверстия. Инженеры учтут поломку, введут двойную проверку на утечки, снабдят корабль системой пожаротушения и подумают над увеличением площади вентиляционного отверстия. Маск заявил, что авария не станет поводом для переноса следующего тестового запуска, он пройдет в срок.

Прошедшее в январе испытание стало седьмым.

Инженеры SpaceX рассчитывали отработать возвращение ускорителя первой ступени на стартовую площадку, но на девятой минуте полета потеряли связь с кораблем. Компания заявила о потере Starship.

SpaceX Илон Маск Космос Технологии
17 января 2025, 04:33
Россиянам объяснили, почему опасно на ночь оставлять телефон на зарядке
Freepik
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Привычка ставить телефон на зарядку перед сном и оставлять так на всю ночь может привести к быстрому износу аккумулятора. Об этом РИА «Новости» рассказала руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

Специалист объяснила, что при завершении полного цикла зарядки, когда батарея достигает 100%, если зарядное устройство не выключить, то оно продолжит поддерживать полный заряд и дальше.

«Этот процесс, известный как капельная подзарядка, повышает температуру аккумулятора и со временем снижает его емкость», - сказала она.

Большинству смартфонов нового поколения для подзарядки достаточно двух часов. Если устройство продержать на зарядке всю ночь, то это ускорит деградацию аккумулятора. Дело в том, что литий-ионные элементы плохо переносят высокое напряжение. Кроме того, они не требуют постоянного максимального заряда.

Голицына посоветовала заряжать телефон, когда уровень заряда упадет до 35–40%. Если устройство полностью разрядится, то это также вредно для аккумулятора в плане износа. Помимо этого, необходимо не допускать перегрева корпуса телефоны, чтобы дольше сохранить емкость батареи.

Ранее пользователи Рунета назвали смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra лучшим среди гаджетов 2024 году.

Гаджеты Смартфоны Россия Технологии

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