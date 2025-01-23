Глава Курчатовского института рассказал о преимуществах «москитного флота»

«Сегодня при гиперзвуке, при новых ракетах, в новом виде вооружений любые большие корабли - это просто мишень», - добавил он.

Ковальчук сравнил москитные суда с боевыми железнодорожными ракетными комплексами, которые создавались в СССР. По его словам, противник не мог отследить такие поезда на огромной территории страны и оттого очень боялся их.

Морская коллегия появилась в России 13 августа указом президента Владимира Путина. Возглавил ее помощник президента Николай Патрушев, а в состав вошли министры, а также главы Росатома и «Новатэка».