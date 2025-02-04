04 февраля 2025, 18:48

Гейтс признал главной ошибкой Intel пропуск революции ИИ-чипов

Freepik
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Компания Intel пропустила революцию ИИ-чипов и не использует базовые стандарты Nvidia и Qualcomm. Об этом Associated Press заявил один из создателей Microsoft Билл Гейтс.

«Я надеюсь, что Intel восстановится, но на данном этапе это выглядит для них довольно сложным», - отметил он.

Предприниматель объяснил, что у Intel есть проблемы как с проектированием, так и с производством чипов. По его словам, чтобы наверстать упущенное, компании придется потратить много денег. Гейтс добавил, что сомневается в восстановлении бизнеса Intel, так как он получил слишком большой урон за последние годы.

Ранее на миллиардера набросились с критикой из-за его слов об Индии в подкасте с предпринимателем Ридом Хаффманом. Гейтс заявил, что страна стала «лабораторией для проб». Он признался, что именно по этой причине решил открыть самый большой офис в Индии.

Microsoft Билл Гейтс
04 февраля 2025, 11:39
Telegram ужесточил лимиты на публикацию сторис
РИА «Новости»
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Telegram сократил лимиты на публикацию сторис для пользователей, у которых нет подписки Premium. В неделю они могут публиковать в мессенджере не больше двух историй в сутки. В то же время пользователи с номерами телефонов из России, Украины, Индии и Ирана вообще не имеют возможности делать такие публикации без покупки Premium, сообщил канал Telegram Info.

По его данным, без специальной подписки юзеры могут публиковать пять историй в неделю, в то время как раньше лимит был не настолько строгий. Даже без Premium пользователи могли выпускать в сутки до трех историй, в неделю - до семи, а в месяц - не более 30.

В декабре основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что мессенджер впервые с введения монетизации стала приносить прибыль. По его мнению, медиаплатформы могут прийти к финансовой устойчивости и в то же время сохранять независимость и с уважением относиться к правам юзеров. За 2024 год число подписчиков Telegram Premium превысило 12 миллионов, подчеркнул предприниматель.

Мессенджеры Telegram
03 февраля 2025, 17:12
Минцифры напомнило о возможности записать ребенка в кружок через «Госуслуги»
РИА «Новости»
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Россияне могут записать своих детей в кружок или секцию с помощью «Госуслуг». Об этом напомнили в Министерстве цифрового развития.

«Чем увлекается ваш ребенок? Вы можете записать ребенка в подходящую секцию всего за пару минут на сайте или в приложении „Госуслуг“», - говорится в обучающем ролике.

Для этого нужно зайти в аккаунт на «Госуслугах», настроить фильры, выбрать подходящую секцию или кружок и отправить заявление. Также можно получить сертификат дополнительного образования, который поможет компенсировать стоимость кружка или секции. На сайте «Госуслуги» доступно более 1,6 миллиона записей в кружки и секции.

Российские власти ранее расширили доступ к биометрическим сервисам - для получения услуг достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении «Госуслуги Биометрия». Мера поможет дополнительно защитить личный кабинет.

Дети Госуслуги
03 февраля 2025, 09:36
Некоторые смартфоны Samsung с серого рынка будут некорректно работать в России
Unsplash
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Покупатели новых телефонов Samsung Galaxy S25 на сером рынке могут столкнуться с проблемами из-за того, что некоторые устройства привозят из Индии. Об этом заявила руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына в беседе с РИА «Новости».

По ее словам, многие готовы купить новые смартфоны на маркетплейсах и сером рынке из-за привлекательных цен. Однако обладатели таких покупок могут столкнуться с трудностями.

«Одна из главных проблем в том, что некоторые смартфоны Samsung линейки S25 могут быть привезены из Индии и не проверены на совместимость с российским рынком», - сказала Голицына.

Она отметила, что непроверенные продавцы могут торговать восстановительными устройствами под видом новых. Такие гаджеты работают значительно хуже, чем оригинальные модели.

Ранее главный редактор сайта о гаджетах Ferra.ru Евгений Харитонов заявил, что Google Pixel 9 Pro может стать альтернативой Samsung Galaxy S25. У смартфона оптический зум 5х и более яркий экран.

Samsung Индия Гаджеты Смартфоны Россия Маркетплейсы Покупки
01 февраля 2025, 22:48
«В погоне за вечной жизнью». Россияне стали чаще себя замораживать
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В России спрос на крионирование в 2025 году увеличился на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Россияне в надежде на бессмертие стали массово замораживать себя в криокамерах. В стране такую услугу пока предоставляет только одна компания.

Все достаточно просто: человек при жизни заключает договор на крионирование тела, которое обойдется ему в 3,8 миллиона рублей. Если заморозить только мозг, то будет дешевле - 1,8 миллиона рублей.

Платеж разовый. Единственное, цена зависит от возраста умершего, поэтому компания рекомендует заключать договор, когда человек еще жив. Ведь чем старше криопациент, тем дороже будет обслуживание.

После смерти клиента, мечтающего о воскрешении, его тело доставляют в специальный центр, где помещают в криокапсулу с жидким азотом. Там оно не подвергается разложению.

Желающие могут заморозить и животных. По данным канала, в России этой процедуре уже подверглись 30 котов, 15 грызунов, 14 собак, четыре птицы и одна рыбка.

Несколько лет назад разгорелся скандал вокруг компании «КриоРус», оказывающей услуги по крионированию.

Смертность Россия Бизнес Технологии

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