ФАС обнаружила в действиях Apple нарушение антимонопольного законодательства

Российские пользователи устройств Apple не могут использовать весь функционал для получения банковских услуг, даже если россияне купили технику во время официальных продаж. В ФАС подозревают американскую компанию в том, что она своими действиями нарушает антимонопольное законодательство.

«Apple необходимо представить позицию относительно доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в системе iOS», - указали в пресс-службе.

Признаки нарушений также нашли в том, что корпорация удалила из AppStore мобильные приложения многих банков.

Ранее из AppStore пропали приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) «СБПэй» и «Привет!». Из магазина приложений также исчезли все сервисы банков, против которых США вводили санкции.