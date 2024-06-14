14 июня 2024, 03:19

«Это фишка». Путин предложил скорректировать документ о главных направлениях НТР

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин подпишет указ о приоритетных направлениях научно-технологического развития (НТР) страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства сделал заявление по итогам заседания Совета по науке и образованию. Он предложил внести в документ упоминание об атомной энергетике.

«Это фишка, здесь у нас есть явные конкурентные преимущества», - сказал Путин.

По его словам, Россия в этой сфере является мировым лидером без «преувеличения и натяжек».

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что России необходимо выходить на новые рубежи для сохранения статуса космической державы.

Россия Владимир Путин Наука Росатом
11 июня 2024, 17:13
Очевидный тренд. Почему Илон Маск запретил сотрудникам использовать телефоны с ИИ?
Global Look Press
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Встроенный в смартфоны искусственный интеллект будет сильно отличаться от голосовых помощников Siri или «Алиса». О том, какие возможности и угрозы таит в себе эта инновационная разработка, 360.ru рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

У истоков ChatGPT стоял Илон Маск Он напомнил, что основатель SpaceX и Tesla Илон Маск раскритиковал искусственный интеллект от Apple, получивший название Apple Intelligence. По мнению Зыкова, у американского предпринимателя для этого было несколько причин.

«Наверное, потому что искусственный интеллект продолжит обучение на данных, которые будут в телефоне: будет слушать записи разговоров, читать переписку, смотреть, какие сайты посещаются и так далее. Возможно, это одна из историй сбора дополнительной информации о людях», - предположил он.

Эксперт также предположил, что Илон Маск, стоявший у истоков создания программы, многое знает о ChatGPT.

«Возможно, он знает чуть больше о том, как он работает и какие выдает ответы. Возможно, он этим ответам не доверяет и поэтому боится, что они могут навредить», - добавил аналитик.

Голосовой помощник - не ровня ChatGPT Зыков также сообщил, что Siri имеет кардинальные отличия от ChatGPT. В отличие от ИИ, голосовой помощник не может проводить анализ и собирать информацию с разных источников «Siri очень глупенькая, она снабжена небольшим количеством информации и чаще всего она за ответами будет идти в интернет. То есть это не в нее интегрировали, это она ведет так же, как пользователь, моментально ища информацию», - указал специалист.

Он рассказал, что Apple могут в будущем не только снабдить смартфоны ИИ, но и войти в игровую индустрию.

«Они активно занимаются геймингом. Ходят слухи, что Apple может зайти на игровой рынок со своей портативной игровой консолью. Это очень интересно, и мы видим, что компания Apple придала этому отдельное значение», - заключил эксперт.

Ранее Илон Маск назвал технологию ИИ от Apple жуткой шпионской программой. Бизнесмен подтвердил, что запретит использовать такие устройства в своей компании.

Интернет Apple Искусственный интеллект Смартфоны Илон Маск ChatGPT
11 июня 2024, 06:21
Судившийся с Apple изобретатель Икономов остался без патента
Freepik
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Палата по патентным спорам согласилась с требованиями «Эппл Рус» и решила аннулировать патент предпринимателя Арташеса Икономова на мобильный телефон с экстренной связью. Мужчина судился с Apple с 2019 года, сообщил РБК.

За изобретателем числились 35 патентов. Пять лет назад он обратился в Пресненский суд Москвы и потребовал запретить Apple продавать смартфоны с функцией «Экстренный вызов - SOS», так как они, по его мнению, нарушали его права. Московский суд, а затем и Верховный отказали ему.

Российская дочка американской корпорации пожаловалась в Роспатент. Она потребовала признать патент Икономова недействительным в России, но получила отказ. Затем сам изобретатель вновь обратился в суд - с требованием признать Apple нарушившей его права и обязать выплатить компенсацию на 295 миллиардов рублей.

Суд вновь отказал ему, но мужчина подал апелляцию, и рассмотрение дважды приостанавливали ради проведения экспертиз. Наконец, на заседании 10 июня 2024 года палата решила аннулировать патент. Срок его действия истек в конце 2023 года.

Похожее дело рассматривали в Южной Корее.

Корейский институт науки и техники запатентовал технологию транзисторов, которые устанавливали в смартфоны от Apple, и пожаловался на нарушение исключительных прав.

Суд Apple Технологии
11 июня 2024, 02:33
«Жуткая шпионская программа». Маск оценил технологию ИИ от Apple
Global Look Press
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Использование устройств Apple могут запретить во всех компаниях американского предпринимателя Илона Маска. Об этом сам миллиардер написал на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, причиной для такого решения стала разработка корпорацией Apple технологии искусственного интеллекта Apple Intelligence.

«Остановите эту жуткую шпионскую программу, или все устройства Apple будут запрещены в моих компаниях», - предупредил Маск, Таким образом он отреагировал на заявление Apple о создании собственного ИИ для iPhone, iPad и Mac, который, по словам представителей компании, позволит объединять возможности «генеративных моделей с персональным контекстом».

Apple Искусственный интеллект iPhone Илон Маск Технологии
11 июня 2024, 01:52
Компания Apple разработала свой искусственный интеллект
РИА «Новости»
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Американская корпорация Apple представила собственный искусственный интеллект Apple Intelligence для iPhone, iPad и Mac. Об этом заявили на сайте компании.

«Сегодня компания Apple представила Apple Intelligence - систему „персонального“ искусственного интеллекта для iPhone, iPad и Mac, которая объединяет возможности генеративных моделей с „персональным контекстом“», - заявили в пресс-релизе.

В рамках Apple Intelligence корпорация также презентовала «облако» Private Cloud Compute Apple, которое обладает новыми вычислительными мощностями.

Благодаря искусственному интеллекту от Apple пользователи смогут оформлять, сокращать, проверять и исправлять тексты. Также появится возможность расшифровки телефонных звонков и генерации изображений.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал, какие профессии могут исчезнуть из-за развития ИИ. По его словам, нейросеть в будущем заменит специалистов в области службы поддержки клиентов, копирайтеров и администраторов.

Apple Искусственный интеллект iPhone Нейросети

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