15 июня 2024, 23:49

«Это бизнес». Криптоэкономист рассказал, как создатели зарабатывают на Hamster Kombat

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Школьника из Тюмени госпитализировали в психиатрическую больницу после того, как он стал фанатом популярной вирусной игры в Telegram-канале Hamster Kombat, которая позволяет зарабатывать виртуальные деньги. При этом аудитория игры продолжает расти. Об особенностях «тапания в хомяка» в интервью ведущей 360.ru Анастасии Букреевой рассказал исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейн Александр Бражников.

«Такие игры уже давно появлялись. Одна из самых известных - Notcoin, которую тоже стали „тапать“ (кликать по экрану - прим. ред.) люди. Когда игра подошла к кульминации, все, кто в нее играл, заработали деньги. После этого появились другие подражатели, другие игры - типа тех же „хомяков“ (Hamster Kombat - прим. ред.). <…> Люди надеются, что, если они „тапают“, то получат за это деньги», - отметил Бражников.

По словам эксперта, гарантий того, что пользователи смогут вместо виртуальных денег получить реальные, нет - это зависит от планов организаторов игры. При этом, как он считает, задачи обмануть участников проекта тоже нет, но и сверхприбылей они не получат.

«Это новый вид привлечения аудитории <…> которую можно будет <…> продавать крупным корпорациям. Это бизнес, и люди, которые туда заходят, будут все равно поощрены», - подчеркнул Бражников.

Им могут заплатить за то, что они просто жмут кнопки на экране смартфона. Например, блогерам, чтобы привлечь пять миллионов аудитории, нужно работать месяцами, а здесь такие же объемы можно набрать за 10-15 дней, отметил специалист.

«Основная цель - собрать максимальное количество реальной аудитории, с которой в дальнейшем можно работать по другим проектам», - рассказал он.

Также он ответил на вопрос о возрастных ограничениях. Бражников пояснил, что несовершеннолетние не смогут оформить криптокошелек и «вывести» деньги без участия взрослых. При этом дети могут стать жертвами мошенников.

Дети Бизнес Деньги Компьютерные игры
14 июня 2024, 22:20
Кому достанется миллион? Минцифры РФ сообщило промежуточные результаты багбаунти
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ проводит второй этап программы багбаунти с ноября 2023 года. Уже 16 тысяч человек ищут ошибки на СМЭВ, «Госуслугах», платформе обратной связи и в других государственных площадках. Об этом сообщило Минцифры в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что во втором этапе багбаунти системы электронного правительства тестируют вдвое больше специалистов. Максимальная награда за выявление уязвимости составила миллион рублей.

«Промежуточные итоги второго этапа: обнаружено около 100 уязвимостей в 10 системах. Большинство из них - с низкой степенью критичности. Максимальная выплата за найденную уязвимость составила 500 тысяч рублей», - написали в публикации ведомства.

Для участия в программе нужно иметь российское гражданство, быть старше 18 лет, зарегистрироваться на BI.ZONE Bug Bounty или Standoff 365 Bug Bounty и соблюдать условия багбаунти‑платформ.

В ведомстве предупредили, что программисты могут проверять только внешний периметр систем, доступа к внутренним данным у них нет.

Ранее в ГД внесли закон об извещении россиян обо всех оформленных на них телефонных номерах. Информацию об этом могут предоставлять на портале «Госуслуги».

Награды Законы Правительство РФ Госуслуги
14 июня 2024, 03:19
«Это фишка». Путин предложил скорректировать документ о главных направлениях НТР
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин подпишет указ о приоритетных направлениях научно-технологического развития (НТР) страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства сделал заявление по итогам заседания Совета по науке и образованию. Он предложил внести в документ упоминание об атомной энергетике.

«Это фишка, здесь у нас есть явные конкурентные преимущества», - сказал Путин.

По его словам, Россия в этой сфере является мировым лидером без «преувеличения и натяжек».

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что России необходимо выходить на новые рубежи для сохранения статуса космической державы.

Россия Владимир Путин Наука Росатом
11 июня 2024, 17:13
Очевидный тренд. Почему Илон Маск запретил сотрудникам использовать телефоны с ИИ?
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Встроенный в смартфоны искусственный интеллект будет сильно отличаться от голосовых помощников Siri или «Алиса». О том, какие возможности и угрозы таит в себе эта инновационная разработка, 360.ru рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

У истоков ChatGPT стоял Илон Маск Он напомнил, что основатель SpaceX и Tesla Илон Маск раскритиковал искусственный интеллект от Apple, получивший название Apple Intelligence. По мнению Зыкова, у американского предпринимателя для этого было несколько причин.

«Наверное, потому что искусственный интеллект продолжит обучение на данных, которые будут в телефоне: будет слушать записи разговоров, читать переписку, смотреть, какие сайты посещаются и так далее. Возможно, это одна из историй сбора дополнительной информации о людях», - предположил он.

Эксперт также предположил, что Илон Маск, стоявший у истоков создания программы, многое знает о ChatGPT.

«Возможно, он знает чуть больше о том, как он работает и какие выдает ответы. Возможно, он этим ответам не доверяет и поэтому боится, что они могут навредить», - добавил аналитик.

Голосовой помощник - не ровня ChatGPT Зыков также сообщил, что Siri имеет кардинальные отличия от ChatGPT. В отличие от ИИ, голосовой помощник не может проводить анализ и собирать информацию с разных источников «Siri очень глупенькая, она снабжена небольшим количеством информации и чаще всего она за ответами будет идти в интернет. То есть это не в нее интегрировали, это она ведет так же, как пользователь, моментально ища информацию», - указал специалист.

Он рассказал, что Apple могут в будущем не только снабдить смартфоны ИИ, но и войти в игровую индустрию.

«Они активно занимаются геймингом. Ходят слухи, что Apple может зайти на игровой рынок со своей портативной игровой консолью. Это очень интересно, и мы видим, что компания Apple придала этому отдельное значение», - заключил эксперт.

Ранее Илон Маск назвал технологию ИИ от Apple жуткой шпионской программой. Бизнесмен подтвердил, что запретит использовать такие устройства в своей компании.

Интернет Apple Искусственный интеллект Смартфоны Илон Маск ChatGPT
11 июня 2024, 06:21
Судившийся с Apple изобретатель Икономов остался без патента
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Палата по патентным спорам согласилась с требованиями «Эппл Рус» и решила аннулировать патент предпринимателя Арташеса Икономова на мобильный телефон с экстренной связью. Мужчина судился с Apple с 2019 года, сообщил РБК.

За изобретателем числились 35 патентов. Пять лет назад он обратился в Пресненский суд Москвы и потребовал запретить Apple продавать смартфоны с функцией «Экстренный вызов - SOS», так как они, по его мнению, нарушали его права. Московский суд, а затем и Верховный отказали ему.

Российская дочка американской корпорации пожаловалась в Роспатент. Она потребовала признать патент Икономова недействительным в России, но получила отказ. Затем сам изобретатель вновь обратился в суд - с требованием признать Apple нарушившей его права и обязать выплатить компенсацию на 295 миллиардов рублей.

Суд вновь отказал ему, но мужчина подал апелляцию, и рассмотрение дважды приостанавливали ради проведения экспертиз. Наконец, на заседании 10 июня 2024 года палата решила аннулировать патент. Срок его действия истек в конце 2023 года.

Похожее дело рассматривали в Южной Корее.

Корейский институт науки и техники запатентовал технологию транзисторов, которые устанавливали в смартфоны от Apple, и пожаловался на нарушение исключительных прав.

Суд Apple Технологии

Новости по теме