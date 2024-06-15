«Это бизнес». Криптоэкономист рассказал, как создатели зарабатывают на Hamster Kombat

«Такие игры уже давно появлялись. Одна из самых известных - Notcoin, которую тоже стали „тапать“ (кликать по экрану - прим. ред.) люди. Когда игра подошла к кульминации, все, кто в нее играл, заработали деньги. После этого появились другие подражатели, другие игры - типа тех же „хомяков“ (Hamster Kombat - прим. ред.). <…> Люди надеются, что, если они „тапают“, то получат за это деньги», - отметил Бражников.

По словам эксперта, гарантий того, что пользователи смогут вместо виртуальных денег получить реальные, нет - это зависит от планов организаторов игры. При этом, как он считает, задачи обмануть участников проекта тоже нет, но и сверхприбылей они не получат.

«Это новый вид привлечения аудитории <…> которую можно будет <…> продавать крупным корпорациям. Это бизнес, и люди, которые туда заходят, будут все равно поощрены», - подчеркнул Бражников.

Им могут заплатить за то, что они просто жмут кнопки на экране смартфона. Например, блогерам, чтобы привлечь пять миллионов аудитории, нужно работать месяцами, а здесь такие же объемы можно набрать за 10-15 дней, отметил специалист.

«Основная цель - собрать максимальное количество реальной аудитории, с которой в дальнейшем можно работать по другим проектам», - рассказал он.

Также он ответил на вопрос о возрастных ограничениях. Бражников пояснил, что несовершеннолетние не смогут оформить криптокошелек и «вывести» деньги без участия взрослых. При этом дети могут стать жертвами мошенников.