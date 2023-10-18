«Есть несколько сложностей». СМИ и операторов связи в России обяжут создать ИБ-подразделения

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Сложность реализации требований «Основными киберугрозами для таких компаний в первую очередь являются нарушение трансляции (или перехват управления трансляцией), а также взлом публичных ресурсов и размещение на них фейковой и дискредитирующей информации», - рассказал Баклушин.

По его словам, реализация новых требований будет сопряжена с рядом сложностей. Первая причина заключается в том, что такие организации редко имеют в штате специалистов по кибербезопасности.

«Вторая - СМИ обычно имеют очень большое количество массивных внешних ресурсов и разной ИТ-инфраструктуры, что сильно увеличивает ширину покрытия кибератак. Третья - такие организации взаимодействуют с большим количеством поставщиков и провайдеров, что ведет к повышению угроз на цепочки поставок», - подчеркнул эксперт.

Четвертая причина - в СМИ зачастую работают внештатные специалисты, то есть фрилансеры. Поэтому компании не застрахованы от того, что эти работники могут стать жертвами злоумышленников.

Суть требований Минцифры Требования ведомства будут касаться всех телеканалов первого и второго мультиплексов, «Российской газеты», ИТАР-ТАСС и МИА «России сегодня». С 1 января 2025 года меры затронут операторов мобильной связи и спутникового телевидения, сообщали «Ведомости».

По данным издания, суть требований заключается в том, что российские СМИ и операторы должны создать внутренние подразделения, которые будут отвечать за вопросы ИБ и использовать только отечественные средства защиты информации. Применение СЗИ из недружественных государств окажется под запретом.

В 2022 году против России развернули настоящую войну в киберпространстве, заявил ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Цифровая безопасность обрела для государства особое значение, подчеркнул политик. По его словам, необходимо усовершенствовать отечественные технологии так, чтобы они работали максимально безопасности и свели к минимуму риск кибератак.

Необходимость импортозамещения станет главной проблемой По мнению эксперта, с технической точки зрения главной сложностью станет необходимость импортозамещения, так как у большинства организаций вся IT-инфраструктура построена на зарубежных решениях. Процесс миграции всей инфраструктуры всегда непрост как с организационной точки зрения, так и с технической. Необходимо сильное погружение в данный вопрос, вплоть до высшего руководства таких компаний, подчеркнул специалист.