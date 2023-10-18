«Есть несколько сложностей». СМИ и операторов связи в России обяжут создать ИБ-подразделения

18 октября 2023, 15:46
Unsplash
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Российские СМИ и операторы связи с 2025 года должны будут соответствовать новым требованиям информационной безопасности (ИБ), разработанными Минцифры. Реализация инициативы будет сопряжена с рядом сложностей, рассказал «360» руководитель направления аудитов и соответствия требованиям информационной безопасности компании УЦСБ Евгений Баклушин.

Сложность реализации требований «Основными киберугрозами для таких компаний в первую очередь являются нарушение трансляции (или перехват управления трансляцией), а также взлом публичных ресурсов и размещение на них фейковой и дискредитирующей информации», - рассказал Баклушин.

По его словам, реализация новых требований будет сопряжена с рядом сложностей. Первая причина заключается в том, что такие организации редко имеют в штате специалистов по кибербезопасности.

«Вторая - СМИ обычно имеют очень большое количество массивных внешних ресурсов и разной ИТ-инфраструктуры, что сильно увеличивает ширину покрытия кибератак. Третья - такие организации взаимодействуют с большим количеством поставщиков и провайдеров, что ведет к повышению угроз на цепочки поставок», - подчеркнул эксперт.

Четвертая причина - в СМИ зачастую работают внештатные специалисты, то есть фрилансеры. Поэтому компании не застрахованы от того, что эти работники могут стать жертвами злоумышленников.

Суть требований Минцифры Требования ведомства будут касаться всех телеканалов первого и второго мультиплексов, «Российской газеты», ИТАР-ТАСС и МИА «России сегодня». С 1 января 2025 года меры затронут операторов мобильной связи и спутникового телевидения, сообщали «Ведомости».

По данным издания, суть требований заключается в том, что российские СМИ и операторы должны создать внутренние подразделения, которые будут отвечать за вопросы ИБ и использовать только отечественные средства защиты информации. Применение СЗИ из недружественных государств окажется под запретом.

В 2022 году против России развернули настоящую войну в киберпространстве, заявил ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Цифровая безопасность обрела для государства особое значение, подчеркнул политик. По его словам, необходимо усовершенствовать отечественные технологии так, чтобы они работали максимально безопасности и свели к минимуму риск кибератак.

Необходимость импортозамещения станет главной проблемой По мнению эксперта, с технической точки зрения главной сложностью станет необходимость импортозамещения, так как у большинства организаций вся IT-инфраструктура построена на зарубежных решениях. Процесс миграции всей инфраструктуры всегда непрост как с организационной точки зрения, так и с технической. Необходимо сильное погружение в данный вопрос, вплоть до высшего руководства таких компаний, подчеркнул специалист.

Журналистика Технологии
Россиянам объяснили, как ответный звонок на незнакомый номер лишь увеличит количество спама
23 октября 2023, 06:45
РИА «Новости»
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Количество спам-звонков россиянам увеличилось на треть. Отвечать на них или перезванивать не стоит, потому что это лишь подстегнет спамеров, заявил РИА «Новости» директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

«Не стоит перезванивать на незнакомые номера. Так вы сообщаете спамерам, что номер рабочий, и привлекаете к себе дополнительное внимание. Кроме того, номер может быть платным, и с пользователя возьмут оплату за разговор», - сказал он.

Специалист предупредил, что в ноябре - незадолго до «черной пятницы» - количество спам-звонков увеличится. С начала года оно уже возросло на 30%. Андрей Бийчук посоветовал пользоваться умными определителями номера , которые покажут, какая организация звонила, даже если ее телефон не записан у абонента в смартфоне.

В настройках мобильного оператора можно настроить категории звонков, которые нужно блокировать, заявил Андрей Бийчук. Он рекомендовал отвечать на звонки с предложениями услуг, что они уже куплены.

Юрист Никита Куликов заявил, что россияне сами разрешают рекламные рассылки , оставляя свои номера при подписании договоров и заполнении анкет. По его словам, остановить назойливые звонки можно, если обратиться к сотовому оператору.

Мошенничество Смартфоны
Минцифры проработает вопросы перевода игровых серверов в Россию
21 октября 2023, 13:22
Unsplash
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Минцифры России займется проработкой вопроса локализации серверов интернет-игр. Об этом заявил ТАСС министр цифрового развития Максут Шадаев в кулуарах чемпионата «Битва роботов».

Он напомнил о поручении президента России Владимира Путина по переводу серверов интернет-игр в Россию. Шадаев добавил, что многие из них уже локализовали в стране.

«Поручение президента получили, сейчас будем работать над ним», - отметил министр.

Ранее Путин сообщил, что серверы онлайн-игр необходимо переместить , чтобы не давать зарабатывать другим странам на России в «негативном ключе». Это заявление он сделал в ответ на слова председателя исполнительного комитета Федерации бокса России Умара Кремлева о включении игр в единый регулятор.

Таким образом государство сможет блокировать зону com и перевести ПО и серверы в зону ru. Российский лидер призвал не просто проработать это предложение, а выполнить его в ближайшее время.

Видеоигры Интернет Владимир Путин Технологии
«Несколько сценариев использования». Обновление WhatsApp поставит клиентов перед выбором
20 октября 2023, 15:39
Unsplash
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Мессенджер WhatsApp предоставит пользователям новый функционал — возможность заводить несколько аккаунтов с помощью разных сим-карт. Зачем потребовалось это обновление и в чего его риски, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал «360».

Эксперт выразил надежду, что разработчики предусмотрели риски и приняли меры против кражи либо компрометации сразу двух аккаунтов. Он напомнил, что в любом случае клиентам WhatsApp придется перелогиниться или ввести какой-то дополнительный код, чтобы переключаться между учетными записями.

Ответ на запрос пользователей «Не сказать, что распространенная сильно тенденция, тем не менее запрос такой есть. Особенно сейчас, когда есть несколько сценариев использования аккаунтов», - отметил эксперт.

По его словам, разработчики WhatsApp создали новый функционал, откликаясь на пожелания пользователей. Многим людям удобнее иметь два аккаунта - например, для работы и личного общения.

Безопасность или удобство? Ульянов обратил внимание, что из-за появления двух аккаунтов может встать выбор: уделить внимание безопасности или возможности быстро переключаться между учетными записями.

WhatsApp Интернет Смартфоны Технологии
Путин провел встречу с генеральным конструктором «ОДК-Авиадвигатель»
19 октября 2023, 19:28
unsplash.com
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Президент России Владимир Путин и генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев обсудили новые двигатели для военно-транспортной и гражданской авиации. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Речь шла о внедряемом устройстве ПД-14 и проектируемом двигателе ПД-35. На ПД-14 уже летают три самолета МС-21, доложил Иноземцев.

«Всего мы их сделали восемь штук, на будущий год у нас план 12 штук, потом 24», - рассказал конструктор.

По его словам, теперь бюро предстоит запустить двигатели в эксплуатацию, а также устранить возникающие на начальном этапе «детские болезни». Кроме того, планируется наращивать объем производства.

В апреле 2023 года в России началось создание первого полностью электрического авиадвигателя. Разработкой занялась компания «Эколибри». Устройство ЕМ-01 планируется использовать как в пассажирских самолетах, так и в беспилотной технике.

Авиация Владимир Путин

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