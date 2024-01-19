Эксперты сообщили о резком скачке цен на российский софт

Такая динамика зависит от класса программного обеспечения и связана с тем, что стоимость разработки софта возросла. Рост цен на ПО также подтвердили в ГК «Цифра».

Эксперты отметили, что средняя зарплата программистов в 2023 году выросла на 20%. Поэтому увеличение стоимости конечного продукта для клиентов считается закономерным.

Однако в Минцифры России считают, что участники рынка должны сами установить правила игры и обеспечить регулирование цен. После жалоб крупных компаний на резкий скачок цен на ПО разработчикам пришлось подписать хартию о саморегулировании цен. Согласно документу, подорожание не может превысить индекс потребительских цен на 15%.

Вместе с развитием информационных технологий в России активно ведутся разработки электроники. К примеру, столичный центр «Автоматизированные системы контроля» в прошлом году увеличил выпуск изделий почти на 30%.