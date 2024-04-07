Эксперт рассказал, как долго и зачем мессенджеры хранят чаты пользователей

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Он предупредил, что в условиях проведения специальной военной операции криминальные структуры стали особенно активно действовать в программах для обмена сообщениями.

«Именно поэтому разработчики популярных приложений внедряют превентивные меры защиты и инструменты анализа данных», - подчеркнул эксперт.

Также он пояснил, что для выявления злоумышленников применяют искусственный интеллект. При этом конфиденциальность сообщений добропорядочных пользователей не нарушается.

По запросу правоохранительных органов им предоставляют информацию о подозрительных чатах, отметил он.

Ранее мошенники выманили у профессора Гнесинки более 300 тысяч рублей. Профессору кафедры теории музыки в одном из мессенджеров пришло сообщение от человека, представившегося ректором академии. Преподавательница по инструкции мошенника обналичила свои банковские счета.