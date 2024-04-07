07 апреля 2024, 03:50

Эксперт рассказал, как долго и зачем мессенджеры хранят чаты пользователей

Unsplash
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Действия мошенников вынуждают разработчиков мессенджеров хранить переписку пользователей не менее полугода. Об этом в интервью «Прайм» рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Он предупредил, что в условиях проведения специальной военной операции криминальные структуры стали особенно активно действовать в программах для обмена сообщениями.

«Именно поэтому разработчики популярных приложений внедряют превентивные меры защиты и инструменты анализа данных», - подчеркнул эксперт.

Также он пояснил, что для выявления злоумышленников применяют искусственный интеллект. При этом конфиденциальность сообщений добропорядочных пользователей не нарушается.

По запросу правоохранительных органов им предоставляют информацию о подозрительных чатах, отметил он.

Ранее мошенники выманили у профессора Гнесинки более 300 тысяч рублей. Профессору кафедры теории музыки в одном из мессенджеров пришло сообщение от человека, представившегося ректором академии. Преподавательница по инструкции мошенника обналичила свои банковские счета.

Мессенджеры Мошенничество
06 апреля 2024, 23:21
Глушитель для беспроводных наушников испытают в России
Freepik
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Российские студенты создают устройство для подавления Bluetooth-сигнала беспроводных наушников на железнодорожных переездах. Для чего это нужно и насколько законно, рассказали «Известия».

Разработкой занимается научная команда Института радиотехнических систем и управления Южного федерального университета, заказчиком выступил филиал ОАО «РЖД». Устройство подавляет сигнал при приближении к ж/д переезду для предотвращения несчастных случаев.

Для проведения испытаний разработчик должен согласовать применение устройства в федеральных органах и получить разрешение на эксплуатацию. Заказчик уже ожидает получение опытного образца. Лидер проекта, студент ЮФУ Вадим Кошенский заявил «Известиям», что это случится уже в июне.

В Башкирии поезд насмерть сбил 17-летнего подростка, который переходил пути в наушниках и не заметил приближающийся состав. Машинист сигналил ему и пытался затормозить, но не успел.

РЖД Россия Поезда Студенты
06 апреля 2024, 16:38
Обновленную версию Aurus Senat представят на инаугурации Путина
РИА «Новости»
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Рестайлинговую версию люксового автомобиля Aurus Senat представят на инаугурации президента России. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, чьи слова привело РИА «Новости».

На соответствующий вопрос журналистов о том, будет ли машина присутствовать на мероприятии, министр ответил утвердительно.

«Конечно», - сказал Мантуров.

В 2023 году министр сообщал, что производство рестайлинговой версии Aurus Senat наметили на май 2024-го на заводе в Елабуге.

Aurus представляет собой первый российский бренд автомобилей класса «люкс». Проект получил кодовое название «Кортеж».

Отечественная площадка по сборке Aurus приступила к работе в Абу-Даби в ноябре 2023 года. После расширения производства и выхода на рынок Ближнего Востока салон по продаже российских машин появится в Саудовской Аравии.

Рестайлинговую версию люксового автомобиля Aurus Senat представят на инаугурации президента России. Об этом сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, чьи слова привело РИА «Новости».

Россия Машины Заводы Aurus
04 апреля 2024, 22:49
Google выпустит платный поисковик с ИИ-алгоритмами
РИА «Новости»
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Корпорация Google думает над введением платы за возможность использовать новые премиальные функции своей системы. Об этом сообщило издание Financial Times (FT) со ссылками на источники.

По данным журналистов, речь идет о внедрении ИИ-ассистента Gemini. Это фирменный чат-бот Google, его могут интегрировать в поисковик.

Технологию для введения новых функций уже разрабатывают, но в компании еще не приняли решение об их платном запуске. Как отметили в издании, высокотехнологичный поиск предоставит более подробные ответы на вводимые запросы.

Поиск с функциями искусственного интеллекта Google начал тестировать еще в марте прошлого года. Сейчас он доступен для пользователей с подпиской Google One.

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что корпорации Google и Apple технически могут заблокировать все свои смартфоны в РФ. Однако эксперт не верит в такое развитие событий, потому что это обернется крупным скандалом для компаний.

Google Искусственный интеллект
04 апреля 2024, 10:25
ФАС обнаружила в действиях Apple нарушение антимонопольного законодательства
Global Look Press
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Корпорация Apple должна предоставить ФАС свою позицию касательно ограничений доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в iOS. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Российские пользователи устройств Apple не могут использовать весь функционал для получения банковских услуг, даже если россияне купили технику во время официальных продаж. В ФАС подозревают американскую компанию в том, что она своими действиями нарушает антимонопольное законодательство.

«Apple необходимо представить позицию относительно доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в системе iOS», - указали в пресс-службе.

Признаки нарушений также нашли в том, что корпорация удалила из AppStore мобильные приложения многих банков.

Ранее из AppStore пропали приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) «СБПэй» и «Привет!». Из магазина приложений также исчезли все сервисы банков, против которых США вводили санкции.

Банки Apple ФАС России

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