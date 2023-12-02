Эксперт по кибербезопасности предостерег от зарядки телефона в чужом автомобиле

Опасность представляет зарядка телефона в чужом автомобиле. Киберпреступники внедряют в разъем автомобиля микросхемы, содержащие код, который при активации атакует смартфон жертвы через кабель. В сам USB-кабель тоже можно интегрировать такую схему.

«Рекомендую иметь при себе кабель для зарядки гаджета „no data cable“, в котором отсутствует возможность передачи данных», - посоветовал Шутов.

Современные смартфоны следует заряжать не до полного аккумулятора, а на 80-90%, а также не разряжать батарею до отключения, рассказал ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак. Использование неоригинальных зарядных устройств также сокращает «жизнь» аккумулятора.