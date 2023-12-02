02 декабря 2023, 03:16

Эксперт по кибербезопасности предостерег от зарядки телефона в чужом автомобиле

Freepik
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Данные со смартфона можно украсть через кабель автомобильной зарядки. О рисках агентству «Прайм» рассказал преподаватель РТУ МИРЭА Василий Шутов.

Опасность представляет зарядка телефона в чужом автомобиле. Киберпреступники внедряют в разъем автомобиля микросхемы, содержащие код, который при активации атакует смартфон жертвы через кабель. В сам USB-кабель тоже можно интегрировать такую схему.

«Рекомендую иметь при себе кабель для зарядки гаджета „no data cable“, в котором отсутствует возможность передачи данных», - посоветовал Шутов.

Современные смартфоны следует заряжать не до полного аккумулятора, а на 80-90%, а также не разряжать батарею до отключения, рассказал ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак. Использование неоригинальных зарядных устройств также сокращает «жизнь» аккумулятора.

Мошенничество Смартфоны Утечки данных
30 ноября 2023, 21:09
Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram
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В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания неполадок Downdetector.

О сбоях в работе мессенджера сообщили пользователи сервиса. Более 63% пожаловались на проблемы соединения, 25% наблюдали сбои в работе приложения, у 13% юзеров не получилось отправить сообщение.

Сервис зарегистрировал более 8,7 тысячи жалоб на работу Telegram в России, на Украине и в Белоруссии. Больше всего жалоб пришло из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Киева, Минска, Новосибирска и Казани. Также проблемы наблюдались у пользователей из Севастополя.

Сбой в работе мессенджера наблюдали 24 ноября.

Нарушения зафиксировали в нескольких регионах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Telegram
30 ноября 2023, 01:42
Приложения двух российских банков удалили из Google Play
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Мобильные приложения двух российских банков «Почта банка» и «Русский стандарт» убрали из Google Play после попадания регуляторов под санкции со стороны США. Об этом сообщило РИА «Новости».

Также приложение «Почта банка» теперь нельзя скачать в App Store, однако на момент написания этой новости утилита «Русский стандарт» еще доступна на этой платформе. В Google Play пока не исчезло и приложение «Русский стандарт страхование».

Под американские ограничения также попали Всероссийский банк развития регионов («ВБРР»), Абсолют банк и «Хоум банк». Их приложения тоже исчезли из App Store и Google Play.

В августе произошла похожая история с Тинькофф Банком. Мобильное приложение регулятора удалили из Google Play после введения санкций США. Ранее установленная на смартфон с операционной системой Android программа продолжила работать без ограничений.

Ранее из Google Play удалили приложение «Авито». Проблему связали с интеграцией со сторонним сервисом, которую Google рассмотрел как нарушение правил публикации утилит на электронной платформе.

Банки Санкции
29 ноября 2023, 23:48
«Надо работать „ширше и глыбже“». Путин призвал ввести изучение ИИ в школах
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Президент России Владимир Путин счел возможным изучение искусственного интеллекта в школах. Об этом глава государства высказался на встрече с участниками конгресса молодых ученых.

По словам российского лидера, главное - правильно выстроить образовательные программы. В Китае искусственный интеллект начинают изучать уже со школьной скамьи. С учетом уровня образования России это тоже по зубам, добавил Путин.

«Но, конечно, недостаточно только ввести в школьные программы. Надо работать „ширше и глыбже“. И мы будем стараться это делать», - подчеркнул глава государства.

Искусственный интеллект начали внедрять во все сферы жизни. Это говорит о новой главе существования человечества, заявил ранее Путин. В научной среде такие процессы назвали революцией и технологическим сдвигом, а также указали на прорыв в развитии ИИ.

Также российский лидер подчеркнул, что Россия довольно быстро «слезает с технологической иглы » Запада. По его мнению, за рубежом думали, что РФ никогда не сможет этого сделать.

Школы Искусственный интеллект Владимир Путин
29 ноября 2023, 00:17
Названа самая грубая ошибка при зарядке смартфона
Unsplash
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Современные смартфоны следует заряжать не до полного аккумулятора, а на 80-90%, а также не разряжать батарею до отключения. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак.

«Самая распространенная ошибка - неправильный заряд устройства. Необходимо избегать разряда батареи до нуля и ставить на зарядку, когда батарея разряжена до 10-20 процентов», - заявил Руснак.

Использование неоригинальных зарядных устройств также сокращает «жизнь» аккумулятора. Использование ненадежных зарядок может привести к короткому замыканию, предупредил эксперт.

Ранее эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин рассказал, как выявить шпионский софт на смартфоне. Для этого нужно установить антивирус или проанализировать поведение телефона за длительное время.

Смартфоны

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