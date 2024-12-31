Дуров ответил на блокировку Telegram-каналов российских СМИ в Европе

«Между тем, все западные медиаканалы Telegram остаются в свободном доступе в России», - отметил он.

При этом Дуров задался вопросом о том, что в 2025 году российские пользователи мессенджера Telegram «будут пользоваться большей свободой, чем европейские?».

Ранее стало известно о блокировке Telegram-каналов российских СМИ в ряде европейских стран. Несколько дней назад страница РИА «Новости» стала недоступна для читателей в Польше, Швейцарии, Бельгии, Чехии, Греции и Италии.

Также сообщалось, что в Европе теперь недоступны Telegram-каналы «Известий», RT, «Российской газеты», «Первого канала», телеканала «Россия 1» и НТВ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта ситуация не останется без ответа со стороны Москвы.