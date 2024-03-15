Доступ к облачным сервисам Microsoft и Amazon закроют для россиян

Российские компании уже уведомили об этом в письменном виде. PR-директор Softline Светлана Ащеулова уточнила, что аналогичную информацию получила и от Amazon.

«В связи с этим ГК Softline предупреждает о возможных функциональных ограничениях в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon и Google», - отметила она.

С указанной даты перестанет действовать доступ к Power BI, Dynamics CRM и другим облачным продуктам. По словам Ащеуловой, его приостановка затронет и содержащие облачные решения продукты.

В Microsoft указали, что из-за антироссийских ограничений ЕС компания не сможет поставлять определенное ПО, которое необходимо для управления и проектирования, зарегистрированным в России организациям. Ащеулова объяснила это действием 12-го пакета санкций Евросоюза, который приняли в декабре 2023 года.

С 20 марта компания Microsoft временно закроет доступ к своим облачным продуктам для клиентов из России. Решение, сообщил РБК , приняли из-за санкций ЕС.