Доступ к гигабитному интернету за год получили 120 тысяч домохозяйств Московского региона

Специалисты компании провели за год порядка 300 километров волоконно-оптических линий связи для подключения к интернету по технологии GPON в Москве и Подмосковье. Доступ к домашней сети скоростью до одного гигабита в секунду при проводном подключении и до 500 мегабит по Wi-Fi получили 120 тысяч домохозяйств в 496 многоквартирных домах. Это на 8,2% больше, чем в 2023 году.

На Москву и Новую Москву пришлись 72% новых домов, на Подмосковье - 28%. Среди них 32% составили новостройки. В столице сеть провели в жилые комплексы «Остров», «Символ», «Событие», «Солнцево Парк» и «Лучи», в области - в дома на территории Наро-Фоминска, Красногорска, Люберец и других городов.

«Сегодня скоростной домашний интернет - обязательное условие комфортного жилья, и мы продолжим работу, чтобы максимально расширить доступ жителей Московского региона к гигабитному интернету», - заявил директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

Протяженность оптоволоконной сети МТС в столичном регионе превысила 49,6 тысячи километров. К ней подключено свыше 94% домохозяйств в Москве и до 70% в области в зависимости от населенного пункта. Возможность пользоваться цифровыми сервисами на гигабитной скорости имеют жители 5,2 миллиона квартир и частных домов.