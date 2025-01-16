16 января 2025, 12:52

Доступ к гигабитному интернету за год получили 120 тысяч домохозяйств Московского региона

Unsplash
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В 2024 году МТС расширила сеть фиксированной связи и доставила гигабитный интернет еще почти в 120 тысяч домохозяйств.

Специалисты компании провели за год порядка 300 километров волоконно-оптических линий связи для подключения к интернету по технологии GPON в Москве и Подмосковье. Доступ к домашней сети скоростью до одного гигабита в секунду при проводном подключении и до 500 мегабит по Wi-Fi получили 120 тысяч домохозяйств в 496 многоквартирных домах. Это на 8,2% больше, чем в 2023 году.

На Москву и Новую Москву пришлись 72% новых домов, на Подмосковье - 28%. Среди них 32% составили новостройки. В столице сеть провели в жилые комплексы «Остров», «Символ», «Событие», «Солнцево Парк» и «Лучи», в области - в дома на территории Наро-Фоминска, Красногорска, Люберец и других городов.

«Сегодня скоростной домашний интернет - обязательное условие комфортного жилья, и мы продолжим работу, чтобы максимально расширить доступ жителей Московского региона к гигабитному интернету», - заявил директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

Протяженность оптоволоконной сети МТС в столичном регионе превысила 49,6 тысячи километров. К ней подключено свыше 94% домохозяйств в Москве и до 70% в области в зависимости от населенного пункта. Возможность пользоваться цифровыми сервисами на гигабитной скорости имеют жители 5,2 миллиона квартир и частных домов.

Интернет Технологии Москва
15 января 2025, 20:29
В Татарстане починили кабель, из-за которого возник сбой в работе интернета в России
Freepik
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Аварийные бригады починили обрыв магистрального кабеля связи, из-за которого произошло замедление интернета в 21 регионе страны. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры Татарстана.

«Волокно оптического кабеля связи, пострадавшие в ходе земляных работ, в поселке Царево восстановили», - отметили в министерстве.

Повреждение кабеля зафиксировали рядом с поселком Царево Пестречинского района Татарстана, в направлении Тюлячи - Новая Тура. Авария произошла из-за проведения земляных работ.

Из-за неполадок скорость интернета снизилась в 21 регионе России.

С проблемой столкнулись 3,8 миллиона пользователей. В Минцифры Татарстана отметили, что полной потери связи не было из-за того, что трафик перенаправили на резервные линии.

В начале 2025 года наблюдался массовый сбой в работе интернета в России. Он произошел из-за аварии на магистральной сети у одного из операторов связи.

Интернет Татарстан Россия
14 января 2025, 19:06
YouTube заработал после масштабного сбоя в Рунете
Global Look Press
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Видеосервис YouTube возобновил полноценную работу в России после массового сбоя в Рунете. Многочисленные сообщения интернет-пользователей об этом появились в Сети.

Сайт стал снова открываться как с десктопной, так и с мобильной версии. Скорость работы позволяет загружать и просматривать видеоролики.

Причиной масштабного сбоя в Роскомнадзоре назвали кратковременное нарушение связности, то есть возможности установления соединения между парами узлов сети. Из-за этого у пользователей по всей стране больше часа не открывались сайты, приложения и мессенджеры. Не работал и домашний, и мобильный интернет у «Билайна», «Мегафона», «Теле 2» и других ведущих провайдеров.

Около 18:20 по московскому времени работу интернета в России полностью восстановили.

Ранее гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал, что президент России Владимир Путин на встрече с ним пообещал разобраться с замедлением YouTube.

Интернет Роскомнадзор YouTube
14 января 2025, 18:30
Работу Рунета полностью восстановили
РИА «Новости»
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Работу Рунета оперативно восстановили после масштабного сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Установлено кратковременное нарушение связности. Работа Сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», -рассказали в ведомстве.

Масштабный сбой произошел 14 января около 17:00 по московскому времени. Пользователи по всей стране жаловались на невозможность открыть сайты, мессенджеры и приложения. Не работал как домашний, так и мобильный интернет у «Билайна», «Мегафона», «Теле 2» и других крупных провайдеров.

Ранее массовый сбой в работе интернета в России произошел 6 января. О проблемах со связью сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Нижегородской областей, а также Удмуртии. Тогда причиной стала авария на магистральной сети.

Интернет Роскомнадзор
05 января 2025, 05:05
Названы признаки наличия вируса в гаджете или компьютере
Freepik
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Появление неизвестных программ и замедление работы устройства могут указывать на заражение телефона или компьютера вирусом. Об этом РИА «Новости» рассказал замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники Руслан Пермяков.

«Обратитесь к специалисту, если у вас есть подозрения на заражение системы, и следите за любыми изменениями в работе устройства: медленная работа, неизвестные программы могут стать симптомами наличия вирусов», - сказал эксперт.

Пермяков рекомендовал убедиться, что антивирус обновлен до последней версии, а потом запустить его для проверки системы и удаления с телефона всего лишнего.

Кроме того, если еще остаются сомнения в своих действиях или появились подозрения, что произошла утечка данных, необходимо обратиться за помощью к специалисту по кибербезопасности.

Ранее IT-эксперт Даниил Лопатников перечислил главные причины медленной работы ноутбука или персонального компьютера, отметив, в частности, вирусы и неисправность вентиляторов.

Россия Хакеры Вирусы

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