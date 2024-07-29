Дорого и небезопасно. Смартфону Илона Маска предрекли крах в России

Как отметил Ситнов, в современных версиях смартфонов на Android при установке любого приложения нужно дать сотни разрешений, например, разрешить доступ к камере, к микрофону и так далее.

«Здесь, скорее всего, будет тоже самое, что для доступа к любому дополнительному комплектующему устройства нужно будет давать отдельное разрешение, а там уже пользователь на свой страх и риск разрешает или не разрешает. Но остается открытым вопрос, а сама операционная система не собирает ли какие-то данные», - заявил эксперт.

По его словам, смартфон Маска вряд ли приживется в России. Интернет Starlink будут глушить, будет довольно сильное ограничение по приложениям, а цена на такой гаджет может оказаться заоблачной. При этом Ситнов допустил, что фанаты компании Tesla могут захотеть приобрести себе гаджет от Маска в качестве второго смартфона.