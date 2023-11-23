Депутат Госдумы объяснил, почему в России не заблокировали YouTube

«Те, кто говорят, что давайте сегодня YouTube заблокируем, просто не понимают, о чем они говорят. Я бы с удовольствием сам был бы в первых рядах и кричал бы на эту тему, но сегодня это технологически очень сложно реализуемо. Именно поэтому до сих пор YouTube не заблокирован», - заявил Горелкин.

Парламентарий вспомнил о российском опыте блокировки других социальных сетей. По его словам, у российских властей был повод заблокировать Instagram*. Социальные эффекты от этого решения были минимальны, выразил уверенность Горелкин.

Ранее он заявлял, что у российских блогеров нет будущего на YouTube. По его словам, видеохостинг может начать проводить более агрессивную политику. Парламентарий отметил, что блокировка YouTube - тоже не выход. Гораздо важнее заняться разработкой аналогичных российских сервисов.

*Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.