07 июня 2024, 21:39

Число DDoS-атак на порталы ПМЭФ-2024 удвоилось по сравнению с 2023 годом

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Группа компаний «Солар» зафиксировала увеличение DDoS-атак на порталы Петербургского международного экономического форума в 2024 году, отметив, что их объем вдвое превысил прошлогодние показатели. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление генерального директора «Солар» Игоря Ляпунова.

Специалист по кибербезопасности отметил, что хакеры предприняли неудачные попытки атаковать ресурсы форума, но после 3 и 4 июня уже перестали их воспринимать как основной вектор атак.

Ляпунов добавил, что порталы ПМЭФ стали подвергаться массовому DDoS-воздействию емкостью порядка 200 вредоносных запросов в секунду. На сегодня это не самый большой объем, но если сравнить с показателями форума в 2023 году, то они удвоились.

«Все киберудары по инфраструктуре ПМЭФ и самого „Солара“ были успешно отражены и не оказали влияния на работоспособность ресурсов форума», - заявил Ляпунов.

Ранее директор департамента международной информационной безопасности МИД Артур Люкманов заявил, что после начала спецоперации на Украине интенсивность компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры в России в разы увеличилась. Чаще всего хакеры используют DDoS и фишинговые атаки на внешние сервисы, а также вредоносное программное обеспечение.

Санкт-Петербург Россия Хакеры ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 16:41
Новую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний установят до 2030 года
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России необходимо установить ставку по налогу на прибыль для IT-компаний в 5%. Она будет действовать до 2030 года включительно, заявил во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2024 президент Владимир Путин.

«Для поддержки IT-отрасли предусмотрим целый ряд мер, включая учет с повышенным коэффициентом расходов на отечественные цифровые решения при расчете налога на прибыль», - отметил российский лидер.

Поддержка позитивных изменений в обществе и экономике будет наращиваться, заверил Путин. Ранее он предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах и поручил проиндексировать пенсии работающим пожилым россиянам. Кроме того, МРОТ в стране с 2025 достигнет 22 тысяч рублей.

Россия лидирует в мировой торговле, активно развивает логистику и расширяет географию сотрудничества. Перед страной стоит цель войти в четверку крупнейших экономик мира. Сейчас Россия уже обогнала Японию и Германию.

Налоги Россия Владимир Путин Деньги Экономика ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 12:51
Камеры в Подмосковье научили следить за чистотой и отправлять заявки в УК
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
В Московской области искусственный интеллект задействовали в сфере ЖКХ. Система следила за чистотой на улицах, отправляла заявки в управляющие компании и контролировала их исполнение, рассказала 360.ru министр госуправления, информтехнологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник на полях ПМЭФ-2024.

По ее информации, ИИ внедрили более чем в 30 проектов по восьми основным направлениям работы, в том числе в транспорт, городскую среду и госуправление. Куртяник заявила, что до старта проекта «Чистая территория» мониторингом хозяйства занимались 350 сотрудников.

Куртяник уточнила, что ИИ оценивал качество вывоза мусора , состояние контейнерных площадок, распознавал граффити и неисправность фонарей. На этом не остановились и обучили ИИ самостоятельно определять ответственную за территорию управляющую компанию, чтобы передать задачу конкретному исполнителю. По истечении срока камера делала новый снимок и, если все хорошо, закрывала заявку.

Российское ПО «Эти технологии показывают свою эффективность на деле - жалоб становится меньше. Сейчас из всего объема камер мы используем в хозяйственной повестке пять тысяч, а до конца года этот объем вырастет до 60 тысяч», - сказала собеседница 360.ru.

В общей сложности в Подмосковье установили 130 тысяч камер, сообщила министр. Куртяник заявила, что направления их использования продолжат расширять. Камеры с ИИ подключили к проверкам школьного питания на соответствие закупкам, контролю за очередями на остановках общественного транспорта, обеспечению безопасности и оформлению документов в строительстве.

Использование современных технологий существенно упростило и ускорило работу, заявила Куртяник. По ее словам, часть рутинных обязанностей передали нейросетям.

«Человеку надо было ежедневно проверять две тысячи фото, это сложно, а ИИ позволяет проверить все и дать только узкие места и контролировать, где есть проблема, а не анализировать все», - объяснила министр.

Перспективы развития Куртяник заявила, что Подмосковье активно сотрудничало с Ленобластью по внедрению ИИ в хозяйственный сектор. Она напомнила, что система «Безопасный регион» есть почти у всех субъектов. В перспективе - запуск федеральных проектов.

«Есть вопрос, который хочется решить на федеральном уровне - речь о создании единой системы разметки. Разметка это как раз те дефекты, которые выявил ИИ, и окрашенные в определенный цвет, потом они попадают в систему», - сказала собеседница 360.ru.

Использование ИИ обсудили на ПМЭФ-2024. Руководитель проектов «Студии Артемия Лебедева» Никита Деменков назвал его полезным инструментом для решения определенных задач.

ЖКХ Искусственный интеллект Нейросети ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 21:00
SpaceX с четвертого раза посадила корабль Starship
Соцсети
Читайте нас в: Google Новости
Прототип многоразовой космической транспортной системы Starship завершил четвертые летные испытания. Космический корабль вышел на суборбитальную орбиту и совершил посадку на платформе в Индийском океане. Прямую трансляцию вело издание Spaceflight Now.

На высоту космический корабль подняла тяжелая ракета носитель Booster 11. Организаторы испытаний подчеркивали, что рассматривали полную потерю обеих компонентов. Но предварительный успех их сильно обнадежил.

Владелец компании Илон Маск предварительно сообщал, что главная цель этих испытаний проверить нагрев космического корабля во время возвращения на Землю.

В пресс-службе Space X заявили, что заход на посадку, несмотря на свой успех, оказался нештатным - у корабля не сработал один из двигателей. Кроме того, нагрев при вхождении в атмосферу Земли оказался выше, чем разработчики рассчитывали изначально. Но то, что корабль не сгорел и приземлился точно на платформу, в фирме посчитали успехом.

Прошлые испытания космического корабля Starship прошли в середине марта 2024 года. Тогда компания отчиталась, что потеряла связь с челноком после того, как он вошел в атмосферу Земли. Они не исключили, что корабль упал в океан, промахнувшись мимо платформы.

Ракеты SpaceX Илон Маск Космос
06 июня 2024, 02:34
В США впервые запустили космический корабль Starliner с экипажем
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Ракету-носитель Atlas V запустили во Флориде с кораблем Starliner компании Boeing. Первый испытательный полет совершают с экипажем из двух человек. НАСА вело прямую трансляцию на своем сайте.

Старт ракеты-носителя с космодрома на мысе Канаверал дали в расчетные 10:52 по времени Восточного побережья США (17:52 по московскому времени). Штатное отделение первой ступени ракеты-носителя произошло через 2,5 минуты после старта.

Самостоятельный полет Starliner начал через 14 минут после запуска. В ближайшее время корабль выведут на орбиту и он продолжит полет к Международной космической станции.

Члены экипажа проверят возможность ручного управления космическим кораблем при стыковке с МКС и маневрировании во время обратного путешествия на Землю. Миссия будет длится восемь суток.

Первый пилотируемый запуск корабля Starliner к МКС должен был произойти 7 мая, но его отменили в последний момент.

США Корабли Флорида Boeing

Новости по теме