20 июня 2024, 22:29

Чипы из стиральных машин выдирать не придется. США испугались интересов России во Вьетнаме

Pxhere
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В США довольно резко отреагировали на поездку президента России Владимира Путина во Вьетнам. Западные СМИ опубликовали десятки статей с оценкой этого события. Политолог Геннадий Подлесный на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой объяснил, что так волнует американцев.

«Существует три позиции, которые очень сильно беспокоят американцев , да и вообще Запад. Это экономика, политика и военная сфера. Если очень коротко говорить по первым двум, то мы - Россия - можем получить от Вьетнама то, чего не можем получить от других стран», - подчеркнул он.

Подлесный напомнил, что на сегодняшний день более 400 тысяч инженеров и 50 тысяч выпускников технологических вузов и филиалов работают в IT-отрасли.

«Если уж без обиняков, то сейчас IT-сфера - производство чипов во Вьетнаме - становится одним из ведущих направлений, которые нас интересуют в экономике этой страны. Кроме ядерной энергетики, конечно», - добавил собеседник 360.ru.

Политолог также упомянул высказывания главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Они обе заявили, будто бы Россия скупает китайские стиральные машинки, чтобы использовать установленные в них чипы, и поэтому показывает успехи в военном деле.

«Вот для того, чтобы их успокоить, что мы не будем выдирать чипы из стиральных машин, есть Вьетнам, который с удовольствием поставит нам эти чипы. И эти вьетнамские чипы будут лучше тайванских, потому что последних сейчас попросту нет», - заключил Подлесный.

США Международные отношения Россия Экономика Вьетнам
19 июня 2024, 21:21
Пользователи сервисов VK научат создавать виральный развлекательный контент
Pxhere
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Школа авторов VK запустила новый бесплатный онлайн-курс «Что смешного?». На нем пользователей научат создавать вирусный контент в постах и клипах и нативно продвигать свой блог через юмор.

«На курсе по маркетингу и брендингу в Школе авторов VK мы разбирали кейсы успешных пабликов. Получили интересный инсайд: в 100% случаев залетевший в тренды контент - личный. А что может быть более личное, чем юмор? Так появилась идея создать этот курс», - пояснила директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.

Она подчеркнула, что на курсе покажут креаторам, что шутить может каждый, а смех уместен даже для тех авторов, которые пишут на серьезные темы.

Обучение стартует 9 июля. Его разработали для тех, кто хочет разнообразить контент и увеличить лояльность аудитории.

Пользователей познакомят с жанрами развлекательного контента и научат, как упаковать полученные знания в формат мемов, скетчей, постов или разговорных видео. У слушателей будет возможность поупражняться в артистизме и поработать с «внутренним критиком». Им также расскажут, как преодолеть страх перед аудиторией.

Преподаватели курса дадут советы, которые на практике помогут органично продвигать блог через юмор. Чтобы закрепить теорию, на занятиях будут разбирать тематические кейсы.

К обучению студентов привлекут опытных контент-мейкеров, в том числе участницу «Женского стендапа» на ТНТ Маргариту Родину, стендап-комика и ведущего «Подкаста о философии» Севу Ловкачева, стендап-комика Виталия Коломийца и директора по маркетингу «Пикабу» Федора Павловича.

Экспертами курса выступят руководитель направления актуального контента департамента по работе с сообществами VK Евгений Мартиросов и сотрудники команды VK Creative - креативный продюсер Евгений Печкин, креативные менеджеры проектов Валерия Денисова и Кирилл Шевелев.

В конце обучения выберут 50 лучших выпускников, которые пройдут четырехнедельный интенсив с командой VK Creative. На нем авторы закрепят усвоенные навыки и получат индивидуальные рекомендации от профессионалов индустрии.

Регистрация на курс уже открыта.

Видео Студенты Мемы
19 июня 2024, 00:45
Telegram запустил платный сервис знакомств для мужчин
Freepik
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Telegram запустил сервис для знакомств TON Dating с платной подпиской. Ее можно оплачивать новой внутренней валютой мессенджера — «звездами» (Telegram Stars), сообщила команда в Telegram-канале мини-приложения.

Telegram запустил сервис для знакомств TON Dating с платной подпиской. Ее можно оплачивать новой внутренней валютой мессенджера - «звездами» (Telegram Stars), сообщила команда в Telegram-канале мини-приложения.

«TON Dating запущен», - указали в сообщении.

Чтобы начать использовать сервис, нужно пройти регистрацию через Telegram-бота, указав свое имя, дату рождения и прикрепив три фотографии.

По данным портала «Код Дурова», для женщин подписка бесплатная, а вот мужчинам придется раскошелится. Оплатить подписку можно с помощью криптокошелька или внутренней валютой. Стоимость одного месяца составляет 2500 «звезд» или 5700 рублей.

В апреле в Telegram запустили программу монетизации , которая позволяет авторам публичных каналов с аудиторией более 1000 подписчиков, получать 50% от рекламы.

Мессенджеры Telegram Женщины Мужчины
18 июня 2024, 10:38
Новое приложение Сбербанка появилось в App Store
РИА «Новости»
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Владельцы iPhone получили доступ к новому мобильному приложению Сбербанка. В App Store появился софт «Умный Онлайн», сообщила пресс-служба банка.

Новое приложение можно скачать в официальном каталоге софта для операционной системы iOS либо в офлайн-офисе банка. «Умный Онлайн» опубликовали в категории «Образование» с возрастным ограничением в четыре года. Сбербанк предупредил, что версии приложения 14.11 и ниже скоро перестанут работать, поэтому новый банкинг нужно скачать как можно скорее.

В 2023 году в App Store опубликовали три фейковых приложения банка. Разработчики софта для получения займов, подбора авто и генерации изображений пытались повысить их рейтинг за счет большого количества скачиваний.

Мошенники использовали инвестиционные приложения, чтобы обмануть россиян, сообщили «Известия». Платформы учета криптовалют крали личные данные владельцев смартфонов.

Банки Интернет Apple Сбербанк Смартфоны Технологии
15 июня 2024, 23:49
«Это бизнес». Криптоэкономист рассказал, как создатели зарабатывают на Hamster Kombat
Unsplash
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Школьника из Тюмени госпитализировали в психиатрическую больницу после того, как он стал фанатом популярной вирусной игры в Telegram-канале Hamster Kombat, которая позволяет зарабатывать виртуальные деньги. При этом аудитория игры продолжает расти. Об особенностях «тапания в хомяка» в интервью ведущей 360.ru Анастасии Букреевой рассказал исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейн Александр Бражников.

«Такие игры уже давно появлялись. Одна из самых известных - Notcoin, которую тоже стали „тапать“ (кликать по экрану - прим. ред.) люди. Когда игра подошла к кульминации, все, кто в нее играл, заработали деньги. После этого появились другие подражатели, другие игры - типа тех же „хомяков“ (Hamster Kombat - прим. ред.). <…> Люди надеются, что, если они „тапают“, то получат за это деньги», - отметил Бражников.

По словам эксперта, гарантий того, что пользователи смогут вместо виртуальных денег получить реальные, нет - это зависит от планов организаторов игры. При этом, как он считает, задачи обмануть участников проекта тоже нет, но и сверхприбылей они не получат.

«Это новый вид привлечения аудитории <…> которую можно будет <…> продавать крупным корпорациям. Это бизнес, и люди, которые туда заходят, будут все равно поощрены», - подчеркнул Бражников.

Им могут заплатить за то, что они просто жмут кнопки на экране смартфона. Например, блогерам, чтобы привлечь пять миллионов аудитории, нужно работать месяцами, а здесь такие же объемы можно набрать за 10-15 дней, отметил специалист.

«Основная цель - собрать максимальное количество реальной аудитории, с которой в дальнейшем можно работать по другим проектам», - рассказал он.

Также он ответил на вопрос о возрастных ограничениях. Бражников пояснил, что несовершеннолетние не смогут оформить криптокошелек и «вывести» деньги без участия взрослых. При этом дети могут стать жертвами мошенников.

Дети Бизнес Деньги Компьютерные игры

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