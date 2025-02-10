10 февраля 2025, 20:43

Чиновникам Дании запретили использовать китайскую нейросеть DeepSeek

РИА «Новости»
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Запрет на использование в работе сотрудников государственных и муниципальных структур китайской нейросети DeepSeek вступил в силу в трех регионах Дании. Речь идет о Копенгагене, а также Северной и Центральной Ютландиях, сообщил со ссылкой на заявления чиновников сайт Danmarks Radio.

Причиной стали опасения, что китайское правительством имеет доступ к данным пользователям чат-бота. Для защиты критически важной информации чиновникам закрыли доступ к работе с китайской нейросетью.

«Нам неясно, куда попадают данные, которые отправляются в DeepSeek, где они хранятся и кто имеет к ним доступ. Мы не готовы идти на такой риск», - заявила заместитель директора регионального секретариата в Центральной Ютландии Карстен Линд.

В конце января с призывом отказаться от использования китайской нейросети DeepSeek выступила австралийская компания по кибербезопасности Cyber CX.

Там отметили, что отвечающим за работу критической инфраструктуры организациям, властям всех уровней, а также компаниям, собирающим личные данные пользователей, нельзя использовать чат-бот на корпоративных устройствах, чтобы не допустить утечек.

Дания Китай Нейросети
06 февраля 2025, 09:30
Российский производитель смазочных материалов получил благодарность от автогонщиков
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Академия СМП — организатор чемпионата России в зачетной группе «Формула-4» — поблагодарила производителя смазочных материалов, оценив его вклад в развитие автоспорта. Учебно-тренировочные сборы показали эффективную работу моторных масел.

Благодаря уникальной формуле современные масла могут работать как в бензиновых, так и в дизельных двигателях, предотвращая их износ и перегрев даже в экстремальных режимах работы. Их рецептуру помогала разрабатывать система «Алхимик», созданная на базе искусственного интеллекта.

«Несмотря на разнообразие ассортимента и сфер применения, каждый наш продукт одинаково надежен и эффективен. Эти качества важны и для мощных высокоскоростных багги, и для городских автомобилей», - отметил генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Он подчеркнул, что в портфеле компании есть больше тысячи видов продукции.

Машины Газпром нефть
06 февраля 2025, 08:02
В Госдуме ответили на предложение Мизулиной разблокировать X в России
Unsplash
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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина не исключила, что в России разблокируют социальную сеть Х. Об этом она заявила в комментарии ТАСС.

«Я считаю, что работа соцсети Х - он же Twitter - сильно изменилась. Там стало значительно меньше деструктивного контента и цензуры информации», - отметила Мизулина.

По ее мнению, государство может задуматься о снятии ограничительных мер в отношении Х и пересмотреть свое решение. Однако финальная позиция по этому вопросу должна основываться на данных регуляторов, в том числе Роскомнадзора.

Задуматься о разблокировке Х можно в первую очередь из-за хорошего новостного фона и быстрого распространения информации. Другие зарубежные платформы тоже будут серьезно менять свою риторику, исходя из вектора политики США, считает глава ЛБИ.

При этом в Госдуме пока не видят признаков сближения Х с российским пространством, заявил ТАСС глава комитета нижней палаты парламента по информполитике Сергей Боярский.

«Обсуждать пока нечего», - добавил он.

Ранее философ и политолог Александр Дугин тоже заговорил о возможной разблокировке соцсети Х. По его словам, владелец платформы Илон Маск превратил ее в площадку свободы слова.

Twitter Соцсети Екатерина Мизулина
06 февраля 2025, 07:48
Россия последний раз в истории запустила ракету «Союз-2.1в»
Пресс-служба Минобороны
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Ракету «Союз-2.1в» запустили в России последний раз в истории. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Расчеты Воздушно-космических сил отправили в космос ракету легкого класса «Союз-2.1в» со спутниками 5 февраля с космодрома Плесецк.

«Старт 5 февраля стал для „Союза-2.1в“ последним. Больше пусков этой модели не планируется», - подчеркнул собеседник агентства.

Этот аппарат создали на базе «Союза-2.1б» среднего класса. У ракеты отсутствуют четыре боковых блока, РД-108А заменили на двигатель НК-33. Первый пуск «Союза-2.1в» состоялся 28 декабря 2013 года - в космос отправили 13 таких ракет.

Предыдущий пуск «Союза-2.1в» со спутником состоялся в феврале 2024 года. В расчетное время аппарат вывели на целевую орбиту, наземные средства ВКС приняли ракету на управление. Старт состоялся в штатном режиме.

Ракеты Космос
04 февраля 2025, 18:48
Гейтс признал главной ошибкой Intel пропуск революции ИИ-чипов
Freepik
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Компания Intel пропустила революцию ИИ-чипов и не использует базовые стандарты Nvidia и Qualcomm. Об этом Associated Press заявил один из создателей Microsoft Билл Гейтс.

«Я надеюсь, что Intel восстановится, но на данном этапе это выглядит для них довольно сложным», - отметил он.

Предприниматель объяснил, что у Intel есть проблемы как с проектированием, так и с производством чипов. По его словам, чтобы наверстать упущенное, компании придется потратить много денег. Гейтс добавил, что сомневается в восстановлении бизнеса Intel, так как он получил слишком большой урон за последние годы.

Ранее на миллиардера набросились с критикой из-за его слов об Индии в подкасте с предпринимателем Ридом Хаффманом. Гейтс заявил, что страна стала «лабораторией для проб». Он признался, что именно по этой причине решил открыть самый большой офис в Индии.

Microsoft Билл Гейтс

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