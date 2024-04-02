02 апреля 2024, 01:50

Чат GPT стал доступным для пользователей без регистрации

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Компания OpenAI сделала чат-бот GPT 4 доступным для всех пользователей без необходимости проходить регистрацию. Об этом сообщили на сайте разработчика.

Этот вариант стал доступен с 1 апреля. Теперь россиянам будет проще получить доступ к боту: ранее сервис не принимал российские мобильные номера для создания аккаунта.

Однако учетная запись даст множество преимуществ, таких как возможность сохранять и просматривать историю чатов, делиться ими, общаться с чат-ботом голосовыми сообщениями и использовать специальные инструкции.

Созданный компанией OpenAI чат-бот GPT 4 с генеративным искусственным интеллектом показал большую креативность в тестах на творческое мышление, чем 151 человек, которые принимали участие в испытаниях. На это указали в исследовании группы ученых.

Авторы научной работы напомнили, что креативность базируется на двух типах мышления: конвергентном, когда требуется найти оптимальное решение какой-либо проблемы, и дивергентном, когда через размышление появляются новые и оригинальные ответы на задачу, которых раньше не было.

Россия ChatGPT
01 апреля 2024, 12:35
Минпромторг поможет «Русскому куполу» в развитии систем подавления БПЛА
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир Путин поручил Минпромторгу помочь компании «Русский купол» в развитии систем подавления беспилотников. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Министерство посодействует фирме в развитии производства технологий для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов с учетом необходимости повышения доли отечественной электронной базы.

Ответственным назначили главу Минпромторга Дениса Мантурова. Министр должен предоставить Путину отчет о выполнении поручения до 27 апреля.

Российские инженеры ранее создали обманную систему «Лодырь». Она предназначена для защиты операторов FPV-дронов. Система создает в радиоэфире полноценную картинку работы беспилотника.

На базе батальона имени Судоплатова добровольцы сами проектируют и собирают ударные БПЛА , квадрокоптеры и разведывательные аппараты, рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Дроны могут наносить удары по позициям врага.

Беспилотники Россия Владимир Путин
01 апреля 2024, 00:18
Telegram запустил программу монетизации для авторов публичных каналов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Telegram запустил программу монетизации, позволяющую авторам публичных каналов с аудиторией более 1000 подписчиков, получать 50% от рекламы, которая в них отображается. Об этом сообщили на сайте мессенджера.

«Владельцы публичных каналов с 1000 и более подписчиков могут получать 50% дохода от рекламы, показанной в их канале, в качестве вознаграждения», - говорится в сообщении.

По этой программе денежные средства можно будет вывести без комиссии. Еще вариант - пустить их на оплату рекламных объявлений, коллекционных адресов или розыгрышей подписок Premium. Статистику доходов можно отследить в настройках канала, в категории «Монтизация».

Владельцы каналов смогут вывести вознаграждение в течение ближайших недель на платформе Fragment.

На сайте уточнили, что для обеспечения оплаты рекламы и вывода средств будет использоваться блокчейн TON. Сейчас он недоступен пользователям из ряда стран, включая Россию, Украину, Палестину и Израиль.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров рассказал о пресечении мессенджером десяток тысяч попыток отправить сообщения с призывами к теракту.

Соцсети Telegram Деньги
31 марта 2024, 13:12
Ракета «Союз» вывела на орбиту спутник «Ресурс-П» № 4
Читайте нас в: Google Новости
Спутник для дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 4 вышел на заданную орбиту. На место космический аппарат доставила запущенная с космодрома «Байконур» ракета «Союз-2.1б». Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Выведение спутника на заданную орбиту и его отделение от третьей ступени - штатно!», - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.

Новый спутник станет частью уже работающих на орбите гражданских спутников, которые занимаются наблюдением за поверхностью Земли и проводят съемку высокого качества, которые используют для составления и редактирования карт.

Кроме того, благодаря поступающей с космических аппаратов информации специалисты исследуют природные ресурсы, ищут залежи полезных ископаемых, ведут мониторинг чрезвычайных ситуаций и контролируют загрязнение окружающей среды, включая ситуацию с таянием льдов на полюсах.

Спутники серии «Ресурс-П» работают на орбите уже несколько лет. В сентябре 2021 года Роскосмос поздравил Москву с 874-летием и в качестве подарка опубликовал фотографию города , сделанную одним из космических объектов.

«Выведение спутника на заданную орбиту и его отделение от третьей ступени - штатно!», - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.

Новый спутник станет частью уже работающих на орбите гражданских спутников, которые занимаются наблюдением за поверхностью Земли и проводят съемку высокого качества, которые используют для составления и редактирования карт.

Кроме того, благодаря поступающей с космических аппаратов информации специалисты исследуют природные ресурсы, ищут залежи полезных ископаемых, ведут мониторинг чрезвычайных ситуаций и контролируют загрязнение окружающей среды, включая ситуацию с таянием льдов на полюсах.

Спутники серии «Ресурс-П» работают на орбите уже несколько лет. В сентябре 2021 года Роскосмос поздравил Москву с 874-летием и в качестве подарка опубликовал фотографию города , сделанную одним из космических объектов.

Ракеты Роскосмос Космические спутники
29 марта 2024, 02:03
«VK Видео» в Apple TV. Появилась бета-версия приложения для телевизионных приставок
Пресс-служба социальной сети VK
Читайте нас в: Google Новости
Бета-версия приложения «VK Видео» стала доступна для телевизионных приставок Apple TV. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

«Мы хотим сделать просмотр видео еще более удобным и доступным для наших пользователей, и новое приложение - один из шагов в этом направлении», - рассказал директор по видеосервисам VK Федор Ежов.

По его словам, «VK Видео» продолжает развиваться, предлагая пользователям новые возможности, чтобы удовлетворить их потребности в разнообразном и качественном видеоконтенте.

Приложение имеет понятный интерфейс, позволяет легко искать авторов контента и видео, а также создавать персонализированные плейлисты. Его особенность - просмотр любого контента из библиотеки «VK Видео» без предварительной авторизации.

Пользователи также смогут использовать функции жалоб и блокировки нежелательного контента, легко переключаться между своими устройствами, а также регулировать качество видео в зависимости от скорости интернета.

Что касается контента, то в приложении доступны к просмотру новости телеканалов, различные шоу и видео блогеров, фильмы и сериалы, а также спортивные трансляции.

В приложении собраны восемь разделов для удобства пользователей - «Рекомендуем», «Дети», «Фильмы», «Сериалы», «Шоу», «Спорт», «Киберспорт и игры» и «Подписки».

ВКонтакте Соцсети Видео Телевидение

Новости по теме