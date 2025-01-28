Чат-бот DeepSeek стал самым популярным приложением в App Store в России

В магазине приложений Google Play, наиболее востребованном в России и мире, позиции DeepSeek продолжают стремительно повышаться. За сутки нейросеть переместилась со 115 места в топ-20. По сравнению с предыдущей неделей, число скачиваний приложения в стране увеличилось втрое.

На фоне успеха китайского чат-бота американский ChatGPT стал терять былые позиции. В рейтинге самых скачиваемых бесплатных приложений в США DeepSeek обошел западного конкурента.

В России китайское приложение также стало значительно популярнее ChatGPT. В нашей стране DeepSeek работает без ограничений, а пользоваться полноценной версией ChatGPT можно только через VPN.

Ранее эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский рассказал о преимуществах DeepSeek. У китайских разработчиков был принципиальной другой подход к технологии, нежели у американцев.