28 января 2025, 20:00

Чат-бот DeepSeek стал самым популярным приложением в App Store в России

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Разработанный в Китае чат-бот с технологиями искусственного интеллекта DeepSeek стал самым популярным приложением в магазине App Store в России. Об этом сообщил РБК.

В магазине приложений Google Play, наиболее востребованном в России и мире, позиции DeepSeek продолжают стремительно повышаться. За сутки нейросеть переместилась со 115 места в топ-20. По сравнению с предыдущей неделей, число скачиваний приложения в стране увеличилось втрое.

На фоне успеха китайского чат-бота американский ChatGPT стал терять былые позиции. В рейтинге самых скачиваемых бесплатных приложений в США DeepSeek обошел западного конкурента.

В России китайское приложение также стало значительно популярнее ChatGPT. В нашей стране DeepSeek работает без ограничений, а пользоваться полноценной версией ChatGPT можно только через VPN.

Ранее эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский рассказал о преимуществах DeepSeek. У китайских разработчиков был принципиальной другой подход к технологии, нежели у американцев.

Россия Китай Нейросети Технологии ChatGPT
28 января 2025, 20:54
Путину в Тольятти показали модифицированный коптер для сельского хозяйства
Читайте нас в: Google Новости
Во время визита в Тольятти президент России Владимир Путин посетил научно-производственный центр «Самара» и осмотрел модификацию дрона С-80. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства побывал на инфраструктурной площадке для резидентов-инноваторов. Гендиректор компании «Транспорт будущего», соучредителя «Самары», Юрий Козаренко рассказал Путину об этапах разработки, сборки и испытаний БПЛА.

Президент осмотрел первый массовый дрон, который в сентябре 2024 года получил сертификат беспилотных авиационных систем. Модификация коптера С-80 с вертикальным взлетом и посадкой предназначена для использования в сельском хозяйстве и логистике благодаря возможности доставлять грузы весом до 20 килограммов.

Во время поездки в Самарскую область Путин посетил также завод «АвтоВАЗ». Он пообщался с сотрудниками, поручил обеспечить участников СВО работой и пересадить чиновников на отечественные машины.

Беспилотники Сельское хозяйство Владимир Путин Импортозамещение Технологии
28 января 2025, 06:59
Россиянам рассказали о самом распространенном способе мошенничества в Telegram
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Один из самых распространенных способов мошенничества в Telegram — это рассылка вирусов под видом картинок. Об этом сообщил руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов в беседе с РИА «Новости».

«Если вам отправляют фото или картинку, обратите внимание на расширение файла (то, что указано в самом конце). Если это.apk или.exe - это установочный пакет (то есть программа), а не картинка», - заявил Галов.

Он призвал не устанавливать такие программы на свой телефон. Приложения следует скачивать из официальных ресурсов - электронные магазины или сайты разработчиков.

Ранее стало известно о новом способе обмана от украинских мошенников. Теперь они отправляют россиянам денежные средства с пометкой «За помощь Вооруженным силам Украины». После этого людям начинают угрожать, что передадут скриншот с этим сообщением в ФСБ.

Один из самых распространенных способов мошенничества в Telegram - это рассылка вирусов под видом картинок. Об этом сообщил руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов в беседе с РИА «Новости».

Telegram Мошенничество Россия Магазины
28 января 2025, 04:57
Китайский стартап поставил под сомнение технологическое доминирование США
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Новая китайская модель искусственного интеллекта DeepSeek оказалась производительнее почти всех конкурирующих аналогов от американских компаний, а также обрушила индекс NASDAQ 100, поставив под сомнение технологическое лидерство США. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Китайский конкурент американского ChatGPT «встряхнул» фондовые рынки. Компания Nvidia потеряла почти 600 миллиардов долларов рыночной стоимости, что стало крупнейшим падением в истории. Акции энергокомпаний упали на 21%.

При этом компания DeepSeek начала выпускать свои продукты на основе технологии ИИ еще в 2023 году. Новая версия появилась в январе 2024 года.

По данным агентства, в минувшие выходные китайский чат-бот возглавил рейтинг приложений Apple, бросив вызов более дорогим моделям, таким как OpenAI. Он работает на чипах с меньшей мощностью, чем у его конкурентов.

Инвесторы уже задумались о том, не завышена ли оценка стоимости таких компани, как Nvidia Corp, которая разрабатывает передовые чипы.

Ранее в России произошел масштабный сбой в работе чат-бота ChatGPT.

США Искусственный интеллект Китай Технологии ChatGPT
24 января 2025, 22:05
Стало известно, когда начнется серийное производство отечественного самолета МС-21
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Производство отечественных самолетов МС-21 в серийном масштабе планируется начать в 2026 году. Об этом журналистам рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов, его слова привел ТАСС.

«Нам надо сейчас завершить все сертификационные испытания. Вот за этот год, я надеюсь, мы завершим все полеты. Там очень много полетов. И начиная со следующего года уже начнется серийное производство», - заявил глава госкорпорации.

Ранее серийный выпуск среднемагистрального лайнера разработки корпорации «Яковлев» планировался на 2025 год. В феврале прошлого года Чемезов в кулуарах ежегодного послания президента Федеральному собранию в Гостином Дворе сообщил, что испытания пассажирского самолета еще не завершили, поэтому его выпуск откладывается на 2025–2026 годы.

Авиация Ростех Самолеты

Новости по теме