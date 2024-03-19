Быструю и безболезненную миграцию в облако пообещали российскому бизнесу в VK

«Бизнес столкнулся с непростой ситуацией, когда необходимо в кратчайшие сроки обеспечить непрерывную работу команд и надежную защиту данных. Для того чтобы поддержать компании, VK выделяет облачную инфраструктуру и бесплатные коммуникационные сервисы по подписке», - сообщил Лазаренко.

Он отметил, что команда VK усиливает техподдержку и консалтинг, чтобы «сделать процесс миграции максимально быстрым и безболезненным для клиентов».

Предоставленные VK ресурсы могут подключить российские компании на территории РФ и Казахстана, где VK Cloud развивает локализованную облачную платформу в партнерстве с QazCloud.

В конце февраля VK представил новые возможности своих сервисов , использующих нейросеть. Основная задача новых функций - упрощать работу пользователям.