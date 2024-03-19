19 марта 2024, 00:17

Быструю и безболезненную миграцию в облако пообещали российскому бизнесу в VK

РИА «Новости»
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VK поможет российскому бизнесу безопасно, быстро и безболезненно мигрировать в облако, а также предоставит три месяца бесплатного доступа к сервисам корпоративных коммуникаций и к интернет-платформе для взаимодействия сотрудников. Подробности рассказал директор по продукту VK Cloud, руководитель сегмента облачных сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко.

«Бизнес столкнулся с непростой ситуацией, когда необходимо в кратчайшие сроки обеспечить непрерывную работу команд и надежную защиту данных. Для того чтобы поддержать компании, VK выделяет облачную инфраструктуру и бесплатные коммуникационные сервисы по подписке», - сообщил Лазаренко.

Он отметил, что команда VK усиливает техподдержку и консалтинг, чтобы «сделать процесс миграции максимально быстрым и безболезненным для клиентов».

Предоставленные VK ресурсы могут подключить российские компании на территории РФ и Казахстана, где VK Cloud развивает локализованную облачную платформу в партнерстве с QazCloud.

В конце февраля VK представил новые возможности своих сервисов , использующих нейросеть. Основная задача новых функций - упрощать работу пользователям.

Мессенджеры Работа Бизнес Продукты
15 марта 2024, 19:48
Доступ к облачным сервисам Microsoft и Amazon закроют для россиян
Global Look Press
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С 20 марта компания Microsoft временно закроет доступ к своим облачным продуктам для клиентов из России. Решение, сообщил РБК, приняли из-за санкций ЕС.

Российские компании уже уведомили об этом в письменном виде. PR-директор Softline Светлана Ащеулова уточнила, что аналогичную информацию получила и от Amazon.

«В связи с этим ГК Softline предупреждает о возможных функциональных ограничениях в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon и Google», - отметила она.

С указанной даты перестанет действовать доступ к Power BI, Dynamics CRM и другим облачным продуктам. По словам Ащеуловой, его приостановка затронет и содержащие облачные решения продукты.

В Microsoft указали, что из-за антироссийских ограничений ЕС компания не сможет поставлять определенное ПО, которое необходимо для управления и проектирования, зарегистрированным в России организациям. Ащеулова объяснила это действием 12-го пакета санкций Евросоюза, который приняли в декабре 2023 года.

С 20 марта компания Microsoft временно закроет доступ к своим облачным продуктам для клиентов из России. Решение, сообщил РБК , приняли из-за санкций ЕС.

Microsoft Санкции Россия Евросоюз
14 марта 2024, 15:28
Путин рассказал об успехах российской атомной отрасли
РИА «Новости»
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В атомной отрасли России на 99% применяются отечественные технологии. Об этом сказал президент Владимир Путин.

«В этой отрасли у нас применяются 99% собственных технологий», - отметил глава государства в ходе церемонии заливки первого бетона в основание ядерного острова седьмого энергоблока Ленинградской АЭС.

Путин напомнил, что в своем послании Федеральному Собранию объявил о запуске национальных проектов технологического суверенитета, в том числе в энергетических и атомных технологиях, а также всех видов транспорта.

Президент напомнил, что Россия является признанным мировым лидером в сфере атомных технологий.

«Мы создаем с нуля атомную энергетику в ряде стран за рубежом», - добавил он.

Президент напомнил, что Россия является признанным мировым лидером в сфере атомных технологий.

В декабре Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия флагов на атомных крейсерах «Красноярск» и «Император Александр III» и отметил подъем российской судостроительной отрасли.

Россия Владимир Путин Технологии
14 марта 2024, 12:34
Россиянам рассказали о новом способе мошенничества с сим-картами
Unsplash
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В России появился новый вид мошенничества с сим-картами. Злоумышленники пытаются подменить или восстановить ее цифровую версию — eSIM, — чтобы получить доступ к онлайн-банкингу граждан. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на компанию F.A.С.С.T.

В России появился новый вид мошенничества с сим-картами. Злоумышленники пытаются подменить или восстановить ее цифровую версию - eSIM, - чтобы получить доступ к онлайн-банкингу граждан. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на компанию F.A.С.С.T.

Для этого мошенники оставляют заявку на сайте оператора на перевод номера с физической сим-карты на электронную. После этого они могут завладеть кодами доступа к различным сервисам, в том числе приложениям банков, оформляют кредиты или переводят все деньги жертвы на свои счета.

По словам представителя компании Дмитрия Дудкова, чтобы не лишиться средств, нужно включать двухфакторную аутентификацию во всех сервисах. Кроме того, стоит менять пароли и отслеживать сообщения о перевыпуске сим-карт.

Ранее мошенники предлагали россиянам и гражданам СНГ купить украинские паспорта. Фальшивки стоили всего семь тысяч рублей.

Банки Мошенничество
13 марта 2024, 15:38
Россия попала в топ-10 по внедрению ИИ
РИА «Новости»
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Россия активно внедряет технологии искусственного интеллекта (ИИ) в различные сферы экономики. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников на выставке «Россия». Его слова привело РИА «Новости».

«Россия по объему совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров, а общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%», - пояснил министр.

По его мнению, нужно стимулировать компании, которые еще не внедрили ИИ в свои рабочие процессы.

Ранее в РЭО сообщили, что поддержат проведение международного форума «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика». Одной из главных тем, которые обсудят на его площадке, будет «Кадры для экономики данных». Мероприятие намечено на 21 марта, оно пройдет в РЭУ имени Плеханова.

Искусственный интеллект Рейтинги Россия Технологии Выставка-форум «Россия»

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