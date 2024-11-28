Быстрее, выше, сильнее. «Ростелеком» модернизировал сеть в Московской области

На высокие скорости перевели уже более девяти тысяч домов по всей области. Любые файлы загружаются за считанные секунды, а быстрое подключение к интернету стало еще доступнее.

Директор департамента продаж массового сегмента макрорегионального филиала «Центр» Анатолий Брякин заявил о стремлении компании принести высокое качество связи в каждый дом.

«Например, внедрили интеллектуальную систему, которая в автоматическом режиме мониторит то, что происходит у наших абонентов», - добавил он.

По его словам, в 90% случаев, если система замечает ошибку и исправляет ее, абонент даже не успевает заметить неладное.

«Для меня очень важна хорошая работа на дистанционном режиме. У нас смешанный график, и мы можем позволять себе оставаться дома, но при этом нам нужно быть всегда онлайн. Для этого, конечно же, необходим стабильный, качественный, быстрый интернет», - рассказала абонент из Одинцова Дарья Табалина.

Только за 2024 год оператор обеспечил высокоскоростным интернетом более 50% абонентов и не собирается останавливаться на достигнутом. Работы по улучшению связи продолжаются.



