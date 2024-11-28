28 ноября 2024, 19:35

Быстрее, выше, сильнее. «Ростелеком» модернизировал сеть в Московской области

Freepik
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«Ростелеком» продолжает модернизацию сети в Подмосковье. Теперь подключиться к видеозвонку, посмотреть кино или послушать музыку можно в два раза быстрее.

На высокие скорости перевели уже более девяти тысяч домов по всей области. Любые файлы загружаются за считанные секунды, а быстрое подключение к интернету стало еще доступнее.

Директор департамента продаж массового сегмента макрорегионального филиала «Центр» Анатолий Брякин заявил о стремлении компании принести высокое качество связи в каждый дом.

«Например, внедрили интеллектуальную систему, которая в автоматическом режиме мониторит то, что происходит у наших абонентов», - добавил он.

По его словам, в 90% случаев, если система замечает ошибку и исправляет ее, абонент даже не успевает заметить неладное.

«Для меня очень важна хорошая работа на дистанционном режиме. У нас смешанный график, и мы можем позволять себе оставаться дома, но при этом нам нужно быть всегда онлайн. Для этого, конечно же, необходим стабильный, качественный, быстрый интернет», - рассказала абонент из Одинцова Дарья Табалина.

Только за 2024 год оператор обеспечил высокоскоростным интернетом более 50% абонентов и не собирается останавливаться на достигнутом. Работы по улучшению связи продолжаются.


Интернет Москва
24 ноября 2024, 05:24
Раскрыты методы слежки за человеком через беспроводные наушники
Freepik
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Россиян предупредили, что отследить человека через беспроводные наушники возможно, хоть это и непросто. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала завкафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

«Если злоумышленник получит доступ к учетной записи, связанной с этими наушниками, или использует специальное ПО (программное обеспечение - прим. ред.) для перехвата сигнала, он может отслеживать перемещение устройства», - объяснила она.

Работа современных беспроводных наушников завязана на Bluetooth. Эта технология работает в радиусе 10-20 метров. И тут важно помнить, что сами наушники не могут выдать местоположение человека, но могут передать информацию через смартфон, который использует функцию геолокации.

Злоумышленники при получении доступа к смартфону или другому устройству человека могут настроить слежку через сервисы наподобие «Локатора».

Максимова предупредила, что современные операционные системы имеют защитные механизмы, чтобы усложнить незаконный доступ к данным пользователя.

Но не стоит забывать, что даже при соблюдении мер безопасности злоумышленники могут эксплуатировать имеющиеся уязвимости или ошибки в ПО. По этой причине важно регулярно обновлять ПО до последней версии, проверять настройки безопасности и защитить свои аккаунты двухфакторной аутентификацией.

Ранее технический руководитель МТС RED SOC Ильназ Гатауллин рассказал россиянам, как не стать жертвой хакера.

Гаджеты Россия Технологии
22 ноября 2024, 16:21
В Роскосмосе рассказали о старте пилотируемых полетов на Марс
РИА «Новости»
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В ближайшие 50 лет могут начаться пилотируемые полета на Марс. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Думаю, это произойдет в ближайшие 50 лет. Вероятно, даже и быстрее», - сказал он.

Борисов отметил, что именно тогда человечество накопит соответствующие технологии, отработает запуск новых ракет, которые могут добираться до Красной планеты гораздо быстрее.

«Пока продолжительные полеты на Марс можно считать фантастикой, но для человека в таких промежутках еще много неизведанного. Потенциальные проблемы могут быть связаны с сохранением основных функций организма при длительных полетах в условиях микрогравитации, а также психологической совместимостью экипажа», - добавил гендиректор корпорации.

Ранее ученый Иван Моисеев назвал нереальным пилотируемый полет на Марс в 2028 году.

Роскосмос Космос
20 ноября 2024, 21:24
Без русофобии, но с багами. S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел в России
Pixabay
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Вышедшая в России игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl разочаровала заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина. Своими впечатлениями он поделился с подписчиками Telegram-канала.

Он пояснил, что ожидаемого от разработчиков русофобского контента в игре не нашел, но обнаружил кучу багов.

«Некоторые источники вообще называют ее абсолютно неиграбельной, проводя параллели с таким же сырым релизом польской Cyberpunk 2077», - написал Горелкин.

Депутат добавил, что подписчики уже предложили очистить игру от всевозможного экстремизма, переозвучить на русском языке и продавать на платформе VK Play, чтобы направлять собранные деньги на нужды бойцов специальной военной операции.

Горелкин призвал авторов инициативы не торопиться, а подождать хотя бы первого патча, который исправит ошибки, с которыми столкнулись игроки после премьеры.

Ранее депутат Горелкин допускал, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не допустят к выпуску в России из-за высокой вероятности, что там найдут противоправную информацию.

Он напомнил, что игру разрабатывает украинская студия и вполне вероятно, что там найдется достаточно много материала, который попадет под статью об экстремизме.

Видеоигры Депутаты Россия
19 ноября 2024, 05:14
В России запустили серийное производство мобильных укрытий от ядерного взрыва
Freepik
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В России впервые запустили серийное производство мобильных убежищ модульного типа «КУБ-М», разработанных для защиты людей от светового излучения ядерного взрыва и радиоактивного загрязнения местности. Об этом сообщили на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Производственный процесс начался в городе Дзержинске в Нижегородской области.

В базовую комплектацию мобильного укрытия входят два модуля. Это помещение для укрываемых на 54 человека и технический блок, причем вместимость можно будет увеличить за счет дополнительных модулей.

Разработчики отметили, что главное достоинство убежища - его мобильность, так как «КУБ-М» можно при необходимости легко перевезти в другое место и подключить к уже существующим инженерным системам.

«В будущем подобные разработки приведут к созданию новых эффективных систем защиты населения», - уточнили в институте.

В конце октября ученые из новозеландского Университета Отаго сообщили, что только пять государств смогут пережить ядерную зиму.

Ядерное оружие Взрывы Россия Технологии

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