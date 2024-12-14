Блокировку Viber сравнили с предупредительным выстрелом
Большая часть российских пользователей не столкнется с трудностями после блокировки мессенджера Viber, так как они могут перейти на другие платформы. Об этом РБК рассказал председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Отключение Viber затронет в первую очередь представителей старшего поколения, которые привыкли к этому сервису.
«Блокировка Viber - это предупредительный выстрел для мессенджеров», - подчеркнул он.
По словам эксперта, для предупреждения остальных платформ Роскомнадзор «выбрал середнячка». С помощью блокировки служба дала сигнал крупным игрокам, предположил Клименко. Специалист также не исключил, что в будущем в России могут заблокировать WhatsApp и Telegram.
Ранее РКН приостановил работу Viber. На такой шаг служба пошла из-за нарушения создателями платформы закона, касающегося организаторов распространения информации.