14 декабря 2024, 09:46

Блокировку Viber сравнили с предупредительным выстрелом

Global Look Press
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Большая часть российских пользователей не столкнется с трудностями после блокировки мессенджера Viber, так как они могут перейти на другие платформы. Об этом РБК рассказал председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Отключение Viber затронет в первую очередь представителей старшего поколения, которые привыкли к этому сервису.

«Блокировка Viber - это предупредительный выстрел для мессенджеров», - подчеркнул он.

По словам эксперта, для предупреждения остальных платформ Роскомнадзор «выбрал середнячка». С помощью блокировки служба дала сигнал крупным игрокам, предположил Клименко. Специалист также не исключил, что в будущем в России могут заблокировать WhatsApp и Telegram.

Ранее РКН приостановил работу Viber. На такой шаг служба пошла из-за нарушения создателями платформы закона, касающегося организаторов распространения информации.

Мессенджеры Роскомнадзор Telegram
11 декабря 2024, 23:11
В работе сервисов Meta зафиксировали сбои по всему миру
Freepik
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Пользователи сообщили о масштабных нарушениях в работе сервисов Meta*. Об этом свидетельствуют данные платформы Downdetector.

Сбои отмечаются в работе социальных сетей Instagram* и Facebook*, а также мессенджера WhatsApp. Согласно данным сайта отслеживания нарушений в работе популярных интернет-ресурсов, проблемы начались примерно в 20:44 по московскому времени.

Жалобы на работу сервисов поступили из США, Канады, Великобритании, Германии, Франции и Бразилии.

В начале декабря пользователи сообщили о сбое в работе мессенджера Viber. Пик сбоев пришелся на 09:00 по московскому времени 1 декабря.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Facebook Мессенджеры WhatsApp США Соцсети Работа Instagram
11 декабря 2024, 18:32
Путин обратил внимание на важность ИИ для создания беспилотных систем
РИА «Новости»
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Связанные с искусственным интеллектом возможности открывают для специалистов новые горизонты в создании беспилотников. Об этом во время международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» заявил президент России Владимир Путин.

Искусственный интеллект Владимир Путин Технологии
11 декабря 2024, 18:17
Россия пригласила ученых со всего мира к совместной работе в сфере ИИ
РИА «Новости»
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Россия приглашает к совместной работе в области искусственного интеллекта ученых со всего мира. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в рамках Международной конференции по ИИ, сообщает сайт Кремля.

Российский лидер предложил провести стратегическую сессию о будущем нейросетей. На мероприятии нужно будет подумать о том, в каком направлении продолжат развиваться «такие мощные технологии», подчеркнул глава государства.

По словам Путина, благодаря развитию технологий специалисты смогут создать сильный ИИ, который превзойдет человека в основных видах деятельности.

Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» стала одним из самых авторитетных и ожидаемых событий международного уровня в сфере науки, отметил президент в начале своего выступления. Он добавил, что Россия стала важнейшей площадкой для обсуждения передовых технологий.

Искусственный интеллект Ученые Россия
11 декабря 2024, 18:16
Путин спрогнозировал появление превосходящего человека сильного ИИ
Пресс-служба Кремля
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Благодаря развитию технологий ученые смогут создать в будущем так называемый сильный искусственный интеллект, который превзойдет человека в ключевых видах деятельности. Об этом заявил президент Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», сообщает сайт Кремля.

Он отметил, что предпосылкой для появления сильного ИИ станет развитие способности к рассуждению.

«Все больше экспертов, ученых говорят о том, что развитие способности к рассуждению уже в обозримой перспективе приведет к появлению так называемого сильного искусственного интеллекта», - подчеркнул глава государства.

Путин принял участие в международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», которая проходит в Москве с 11 по 13 декабря. Также российский лидер осмотрел выставку, посвященную новым технологиям. На пленарном заседании конференции он объяснил, что Россия должна в будущем стать лидером по масштабу применения ИИ во всех сферах жизни.

Искусственный интеллект Владимир Путин

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