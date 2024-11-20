20 ноября 2024, 21:24

Без русофобии, но с багами. S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел в России

Pixabay
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Вышедшая в России игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl разочаровала заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина. Своими впечатлениями он поделился с подписчиками Telegram-канала.

Он пояснил, что ожидаемого от разработчиков русофобского контента в игре не нашел, но обнаружил кучу багов.

«Некоторые источники вообще называют ее абсолютно неиграбельной, проводя параллели с таким же сырым релизом польской Cyberpunk 2077», - написал Горелкин.

Депутат добавил, что подписчики уже предложили очистить игру от всевозможного экстремизма, переозвучить на русском языке и продавать на платформе VK Play, чтобы направлять собранные деньги на нужды бойцов специальной военной операции.

Горелкин призвал авторов инициативы не торопиться, а подождать хотя бы первого патча, который исправит ошибки, с которыми столкнулись игроки после премьеры.

Ранее депутат Горелкин допускал, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не допустят к выпуску в России из-за высокой вероятности, что там найдут противоправную информацию.

Он напомнил, что игру разрабатывает украинская студия и вполне вероятно, что там найдется достаточно много материала, который попадет под статью об экстремизме.

Видеоигры Депутаты Россия
19 ноября 2024, 05:14
В России запустили серийное производство мобильных укрытий от ядерного взрыва
Freepik
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В России впервые запустили серийное производство мобильных убежищ модульного типа «КУБ-М», разработанных для защиты людей от светового излучения ядерного взрыва и радиоактивного загрязнения местности. Об этом сообщили на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Производственный процесс начался в городе Дзержинске в Нижегородской области.

В базовую комплектацию мобильного укрытия входят два модуля. Это помещение для укрываемых на 54 человека и технический блок, причем вместимость можно будет увеличить за счет дополнительных модулей.

Разработчики отметили, что главное достоинство убежища - его мобильность, так как «КУБ-М» можно при необходимости легко перевезти в другое место и подключить к уже существующим инженерным системам.

«В будущем подобные разработки приведут к созданию новых эффективных систем защиты населения», - уточнили в институте.

В конце октября ученые из новозеландского Университета Отаго сообщили, что только пять государств смогут пережить ядерную зиму.

Ядерное оружие Взрывы Россия Технологии
14 ноября 2024, 17:24
Путин пообещал разобраться в ситуации с замедлением YouTube
Unsplash
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Президент Владимир Путин на встрече с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым пообещал разобраться в ситуации с замедлением YouTube. Об этом рассказал сам режиссер в эфире телеканала «Россия 1».

«Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости», - заявил Шахназаров.

Замедлять работу видеохостинга начали летом.

Представители Google тогда заявили , что это не связано с какими-либо их действиями.

В сентябре заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов допустил полную блокировку YouTube в России после того, как у отечественных видеосервисов появится нормальная система монетизации контента.

Россия YouTube Владимир Путин
14 ноября 2024, 10:55
VK анонсировал продажу умной колонки с «Марусей»
«ВКонтакте»
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Колонку VK «Капсула Про» с голосовым помощником «Маруся» можно будет приобрести с 28 ноября. В пресс-службе платформы сообщили, что разработчики оснастили новинку центром управления умным домом Zigbee, а также датчиками движения, климата и освещенности.

Мощность колонки составляет 65 ватт. Она поддерживает технологию пространственного звучания и позволит пользователям автоматизировать различные сценарии умного дома.

Дизайн новинки футуристичный, разработку представили в четырех насыщенных цветах: «оникс», «кобальт», «бургунди» и «фуксия». Сенсорный экран показывает пользователям плеер, часы, данные умного дома и погоду, а помощник «Маруся» поможет владельцам управлять устройством голосом.

Ранее разработчики VK добавили функцию поиска по видео с помощью искусственного интеллекта. Благодаря новой системе выросла видимость каналов и актуального контента в поиске. Платформа в первую очередь стала выдавать пользователю видео, загруженные самим автором, и ролики с его участием.

ВКонтакте
07 ноября 2024, 21:12
Путин объяснил, как надо регулировать интернет
РИА «Новости»
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Пользование интернетом должно остаться свободным, но обществу следует оградить себя от деструктивного влияния. Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что запрещать все в Сети не имеет смысла.

Он назвал очевидным тот факт, что интернет должен подчиняться внутреннему законодательству каждой отдельно взятой страны. Путин сказал, что обмен информацией в Сети должен оставаться свободным, но обществу следует оградить себя от деструктивного влияния, использование интернета должно основываться на суверенных алгоритмах. При этом глава государства выступил против масштабных блокировок.

«Можно, но нам очень сложно как суверенному государству все запрещать. Это контрпродуктивно», - сказал Путин.

Президент оценил собственные навыки пользования интернетом как примитивные. Он сказал, что «иногда нажимает несколько кнопок», чтобы найти какую-либо информацию. Путин подтвердил, что использует для этого отечественные поисковые системы.

Интернет Роскомнадзор Владимир Путин Заседание клуба «Валдай»

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