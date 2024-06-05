05 июня 2024, 13:11

«Без людей нет контента». Продюсер RuTube — о перспективах ИИ в медиа

РИА «Новости»
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Искусственный интеллект поможет режиссерам, продюсерам и операторам создавать медиаконтент, но не заменит человека. Специалисты не потеряли работу из-за нейросетей, заявил 360.ru креативный продюсер RuTube Андрей Родной на полях ПМЭФ-2024.

«Медиаиндустрия - огромный организм. ИИ как хорошо отточенный инструмент позволит каким-то образом развить индустрию, но влияет ли он на отрасль в чистом виде - вопрос. Кадры решают все», - заявил он.

Родной объяснил, что над контентом работали комплексно, с привлечением режиссеров, продюсеров, операторов. По его мнению, ИИ не заменит специалистов, так как работает под их управлением.

«Да, он может помочь, он влияет на контент, но не на индустрию. Без людей нет контента. Нельзя сказать, что сегодня мы разработали ИИ, и теперь увольняем специалистов. <…> В медиаиндустрии нужно чувство юмора, нужен опыт, знания», - сказал продюсер.

Собеседник 360.ru сравнил себя с рыцарем, а ИИ - с оруженосцем. Он заявил, что нейросети помогли так же, как другие технологии в прошлом - развили отрасль, но не повлияли на нее кардинальным образом.

Использование YandexGPT станет одной из тем обсуждений в первый день ПМЭФ-2024. Выставочный центр «Экспофорум» открылся утром, участников встретили робот Женя и большой красный дракон.

Интернет Искусственный интеллект Журналистика Нейросети ПМЭФ-2024
31 мая 2024, 16:34
Пользователи пожаловалось на проблемы с поиском по новостям в Google
Unsplash
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Поиск Google частично перестал выдавать новостную информацию. На неполадки пожаловались российские и зарубежные пользователи, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Новости перестали отображаться в соответствующем разделе поисковика. В общем поиске некоторые подборки видны, а другие отсутствуют.

«Страница есть, но либо пустая, либо с надписью: „Что-то пошло не так“», - пожаловались юзеры.

Многие пользователи указали на неполадки в работе веб-сайта.

Несколько дней назад стало известно о сбое в работе спутниковой системы связи Starlink. Больше всего неполадок зафиксировали в Соединенных Штатах.

Google Интернет
30 мая 2024, 23:54
Эксперимент по маркировке ноутбуков и телефонов проведут в России
Pxhere
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В России продлили и расширили на смартфоны и ноутбуки эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции. Это следует из постановления правительства.

С 10 июня в эксперимент войдут планшеты, телефоны и ноутбуки, а с 1 июля - печатные платы. Маркировать эти виды техники будут с 10 июня 2024 года по 30 апреля 2025-го.

«Перечень видов радиоэлектронной продукции, включенных в эксперимент по маркировке, расширен», - подчеркнули в кабмине.

Эксперимент по маркировке стартовал 1 декабря 2023 года. В него уже включили розетки, светотехнику, лампы и светочувствительные проводники.

В 2022 году в России начался эксперимент по маркировке электронных сигарет и жидкостей для них. Цель инициативы - обеспечить население от контрафактного никотина.

Смартфоны Россия Технологии
29 мая 2024, 19:58
«Не зависим от коллег за рубежом». Воробьев — о развитии космической группировки
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Важным национальным проектом является развитие космической группировки. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Совета по стратегическому развитию.

Глава региона выразил уверенность, что отечественные специалисты реализуют эту программу.

«Начало положено - это развитие космической группировки. Приятно, что полностью мы здесь не зависим от наших коллег за рубежом», - отметил Воробьев.

Важно, что в этой же программе впервые предусмотрели обучение программированию среди старшеклассников. Развитие этой отрасли является немаловажным, добавил губернатор.

В начале своего выступления Воробьев напомнил, что за минувшие четыре года Подмосковье перевело все массовые социальные услуги в электронный вид. Цифровизацию внедрили практически во все сферы жизни.

Андрей Воробьев Космос
29 мая 2024, 06:24
В спутниковой системе Илона Маска Starlink произошел массовый сбой
Unsplash
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Произошел сбой в работе спутниковой системы связи Starlink. Больше всего неполадок зафиксировали в США. Более 36 тысяч жалоб опубликовали в сервисе Downdetector.

Сбои в работе сервиса начались около четырех часов утра. Менее чем за час поступили 36 991 жалоб, из них большинство от пользователей в США. Неполадки произошли также в Канаде, Великобритании, Новой Зеландии, Австралии, Германии и Мексике.

Компания Starlink в соцсети X подтвердила проблемы. Она поблагодарила клиентов за терпение и пообещала оповестить, когда неполадки устранят.

«В настоящее время в сети Starlink произошел сбой, и мы активно внедряем решение. Мы ценим ваше терпение», - заявила пресс-служба.

Аналог американской системы Starlink разработали в Белоруссии. Власти заявили, что ее создал один из военных, не потратив таких же больших денег, как Илон Маск.

Интернет Илон Маск Технологии Спутниковая связь

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