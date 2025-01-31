Австралийским компаниям рекомендовали отказаться от китайского чат-бота DeepSeek

«Мы рекомендуем всем организациям, особенно относящимся к критической инфраструктуре, правительственным ведомствам и учреждениям, а также организациям, хранящим или обрабатывающим коммерческую или персональную информацию, ограничить доступ к приложениям DeepSeek на корпоративных устройствах», - заявили в CyberCX.

Специалисты компании подчеркнули, что деятельность чат-бота находится под руководством и контролем китайского правительства, а результаты, которые выдает искусственный интеллект, соответствуют «стратегическим целям и идеям Коммунистической партии Китая».

Ассистент DeepSeek запустили 20 января. За считанные дни сервис набрал огромную популярность среди пользователей. Мобильное приложение чат-бота возглавило рейтинги в ряде стран, в частности, в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее, Китае и России.

Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский заметил, что китайская нейросеть обогнала ChatGPT благодаря другому подходу к технологиям, более дешевой рабочей силе и доступу к разработкам, а также высокой конкуренции в Китае.