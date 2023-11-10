Авиаракету со свойствами двух видов боеприпасов создали в России

За создание новинки коллектив НПО «Сплав» наградили премией Николая Макаровца в номинации «За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения». В Ростехе отметили, что специалистам удалось решить ряд сложных научных, технических и практических задач.

«Научная новизна работы состоит в том, что впервые заложена основа создания многофункциональных авиационных боеприпасов, которые объединили свойства бетонобойных и осколочно-фугасных боеприпасов», - указали в госкорпорации.

По данным пресс-службы, авиаракета нового поколения может поражать как открыто расположенные цели, так и находящиеся в закрытых фортификационных сооружениях и лесных массивах. По характеристикам разработка НПО «Сплав» превосходит все существующие отечественные и зарубежные аналоги, подчеркнули в Ростехе.

В процессе опытно-конструкторской работы специалисты создали новый малогабаритный высокоэффективный ракетный двигатель, добавили в госкорпорации. На его основе можно проектировать перспективные неуправляемые, корректируемые и управляемые авиационные средства поражения, подытожила пресс-служба.

Ранее российские конструкторы создали новейшую дальнобойную крылатую ракету внутрифюзеляжного размещения для истребителей Су-57. При компактном размере по мощности она сопоставима со средствами поражения дальней авиации.