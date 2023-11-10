10 ноября 2023, 12:00

Авиаракету со свойствами двух видов боеприпасов создали в России

РИА «Новости»
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Коллектив Научно-производственного объединения «Сплав» имени А. Н. Ганичева разработал 80-миллиметровую неуправляемую авиационную ракету нового поколения, обладающую свойствами сразу двух видов боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

За создание новинки коллектив НПО «Сплав» наградили премией Николая Макаровца в номинации «За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения». В Ростехе отметили, что специалистам удалось решить ряд сложных научных, технических и практических задач.

«Научная новизна работы состоит в том, что впервые заложена основа создания многофункциональных авиационных боеприпасов, которые объединили свойства бетонобойных и осколочно-фугасных боеприпасов», - указали в госкорпорации.

По данным пресс-службы, авиаракета нового поколения может поражать как открыто расположенные цели, так и находящиеся в закрытых фортификационных сооружениях и лесных массивах. По характеристикам разработка НПО «Сплав» превосходит все существующие отечественные и зарубежные аналоги, подчеркнули в Ростехе.

В процессе опытно-конструкторской работы специалисты создали новый малогабаритный высокоэффективный ракетный двигатель, добавили в госкорпорации. На его основе можно проектировать перспективные неуправляемые, корректируемые и управляемые авиационные средства поражения, подытожила пресс-служба.

Ранее российские конструкторы создали новейшую дальнобойную крылатую ракету внутрифюзеляжного размещения для истребителей Су-57. При компактном размере по мощности она сопоставима со средствами поражения дальней авиации.

Ракеты Ростех Россия Оружие
10 ноября 2023, 12:40
Агентство Telecom Daily признало мобильный интернет «МегаФона» самым быстрым в Москве
Unsplash
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Компания «МегаФон» показала самые высокие скорости мобильного интернета в Москве и на станциях столичного метро среди всех сотовых операторов. Об этом сообщило в своем исследовании агентство Telecom Daily.

Специалисты протестировали услугу передачи данных по мобильному интернету в пределах МКАД и в московской подземке. Средняя скорость скачивания у абонентов «МегаФона» составила 94,1 мегабита в секунду, что почти в два раза выше, чем у ближайшего конкурента.

По исходящей скорости компания также стала лидером среди всех операторов с показателем 37,3 мегабита в секунду. При этом средняя скорость в сетях «большой четверки» составила 28,6 мегабита в секунду.

Максимальная скорость мобильного интернета от «МегаФона» в Москве достигла 516 мегабит в секунду. По данным исследования, это на 34% больше наилучшего показателя у других операторов.

Один из важных критериев, по которым оценивали стабильность сети, - устойчивость интернет-соединения. Средний уровень задержки сигнала, то есть ping, составляет в столице 46 милисекунд, в то время как у «МегаФона» он равен 44 милисекундам. Еще один значимый показатель надежности - успешность загрузки эталонной страницы Кеплера, измеряемая в процентах. По этому параметру «МегаФон» набрал более 99%.

Исследователи Telecom Daily отдельно оценили скорость интернета в метро Москвы. В столичной подземке «МегаФон» продемонстрировал лучший результат на станциях - 184 мегабита в секунду при среднем показателе 135 мегабит в секунду среди операторов. Также компания показала одну из самых высоких скоростей в перегонах между станциями - 123,8 мегабита в секунду.

«Наши темпы обновления базовых станций на улицах города выросли в 2,5 раза в сравнении с прошлым годом. В подземке уже проложено почти 200 километров нового высокочастотного кабеля, в итоге перегрузка сети в пиковые часы снизилась на 67% за два года», - рассказал директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Интернет Смартфоны МегаФон Технологии Москва 2023
09 ноября 2023, 12:22
Запад увеличил число хакерских атак на российские информационные ресурсы
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Иностранные спецслужбы привлекли международные преступные группировки для проведения хакерских атак на российские информационные ресурсы. Как сообщил ТАСС, к таким выводам пришли участники межведомственной комиссии Совета безопасности России по информационной безопасности.

Иностранные спецслужбы привлекли международные преступные группировки для проведения хакерских атак на российские информационные ресурсы. Как сообщил ТАСС , к таким выводам пришли участники межведомственной комиссии Совета безопасности России по информационной безопасности.

Участники заседания отметили, что в последнее время кибератаки на российские сайты стали интенсивнее, а их число значительно выросло. Главными организаторами таких операций стали иностранные спецслужбы, которые привлекли к этой деятельности международные преступные сообщества.

В конце сентября масштабный сбой произошел в системе бронирования авиабилетов Leonardo. Причиной назвали мощную DDoS-атаку , которая привела сильной загрузке технической инфраструктуры. Неработающая система повлекла задержку регистрации пассажиров рейсов «Аэрофлота» и «Победы». Сотрудники воздушных гаваней начали оформлять билеты в ручном режиме.

Ответственность за кибератаку на систему Leonardo взяли на себя власти Украины. Министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров заявил, что IT-армия провела взлом и заблокировала работу крупнейших российских аэропортов. Он добавил, что это не последняя блокировка, которую приготовили украинские хакеры.

Россия Запад Хакеры
09 ноября 2023, 12:01
«МегаФон» внедрил умную систему мониторинга на крупнейшем газопроводе Якутии
РИА «Новости»
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Специалисты «МегаФона» установили интеллектуальный комплекс видеонаблюдения на стратегически важном газотранспортном оборудовании «Сахатранснефтегаз» в Якутии. Комплекс видеокамер в реальном времени реагирует на появляющиеся в кадре объекты, громкие звуки и задымление, а также распознает госномера автомобилей и уведомляет об их проезде ответственных работников. Проект на крупнейшем газопроводе региона впервые реализовали в условиях Крайнего Севера.

Компания «Сахатранснефтегаз» снабжает природным газом более сотни населенных пунктов Якутии и эксплуатирует свыше тысячи производственных объектов. Все они вместе с тремя тысячами километров трубопроводов вошли в масштабный проект по обеспечению безопасности и раннему обнаружению вероятных ЧП.

На начальном этапе проекта умная система «МегаФона» успешно прошла тестовую эксплуатацию в разных географических точках на нескольких объектах «Сахатранснефтегаза». Каждый из них оснастили видеосистемой из 36 камер. Сюда же поступали оперативные уведомления и отчеты по проезжающему транспорту и другим важным событиям.

В 2023 году проект решили масштабировать. Число камер умного видеонаблюдения увеличится до 140, а география проекта расширится до трех районов Якутии.

«Наши технологии помогут специалистам „Сахатранснефтегаза“ оперативно мониторить ситуацию на тысячах километров газопровода, анализировать полученные данные и при необходимости передавать их в профильные службы», - отметил директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Сибири Артем Базыль.

Своевременное обнаружение чрезвычайных ситуаций позволит быстро реагировать и устранять природные и техногенные катаклизмы, а также минимизировать ущерб.

Интеллектуальный сервис видеонаблюдения не первый год используют российские региональные власти и предприятия. Примерами стали комплекс «Безопасный город» в Сочи и Анапе, проект «Лесохранитель» в Краснодарском крае, Ростовской и Кировской областях.

Якутия Газ МегаФон
08 ноября 2023, 06:46
Новые разведывательно-ударные дроны концерна «Калашников» отправили в зону СВО
РИА «Новости»
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Прежде чем запустить серийное производство новых разведывательно-ударных дронов, концерн «Калашников» отправил их на апробацию в зону проведения спецоперации. Разработчики учтут замечания и в случае необходимости усовершенствуют конструкцию, сообщили РИА «Новости» в Ростехе.

Представитель госкорпорации сообщил, что дроны уже отправили в вооруженные силы. Военные проведут их испытания на местах, а потом запустят серийное производство.

«По результатам испытаний в условиях боевых действий, если потребуется, будут проведены соответствующие доработки и настройки», - сказал он.

Концерн «Калашников» представил собственный дрон на выставке «Интерполитех». Его снабдили системой лазерного сканирования местности, возможностью преодолевать большие расстояния на высоте до пяти километров.

Военные применили в зоне СВО отечественные беспилотники «Ланцет» и «Орлан». В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали эти ударные и разведывательные дроны серьезной угрозой для армии.

Беспилотники Ростех Импортозамещение

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