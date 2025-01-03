Apple заплатит 95 млн долларов по иску о прослушивании пользователей через Siri

В рамках сделки компания заплатит 95 миллионов долларов в специальный фонд. Его используют для выплат американцам, чьи личные данные перехватывали без разрешения. С учетом огромного количества пострадавших каждый из владельцев гаджетов получит не более 20 долларов.

Несмотря на согласие о выплате компенсации, своей вины компания не признала.

«Apple всегда отрицала и продолжает отрицать любые предполагаемые правонарушения и ответственность», - указали в тексте соглашения.

Коллективный иск к корпорации подали пять лет назад. Истцы обвинили Siri в прослушивании разговоров владельцев iPhone, iPad, HomePods и других устройств, оснащенных цифровым ассистентом. Они утверждали, что компания оставила возможность непреднамеренной активации Siri, чтобы получить личные данные владельцев гаджетов для собственного использования или передачи третьим лицам.

Судебный иск владельцы гаджетов Apple подали в Окружной суд США. По данным агентства Bloomberg, к несанкционированному запуску Siri имели доступ подрядчики компании Apple.

При этом заявление появилось после официального заявления корпорации, что она приостановила доступ контрагентов к данным виртуального помощника после улучшения качества распознавания голоса.