03 января 2025, 16:52

Apple заплатит 95 млн долларов по иску о прослушивании пользователей через Siri

Unsplash
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Американская корпорация Apple пошла на мировое соглашение после пяти лет судебных разбирательств по иску о прослушивании разговоров пользователей через виртуального помощника Siri. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщило издание Insider Paper.

В рамках сделки компания заплатит 95 миллионов долларов в специальный фонд. Его используют для выплат американцам, чьи личные данные перехватывали без разрешения. С учетом огромного количества пострадавших каждый из владельцев гаджетов получит не более 20 долларов.

Несмотря на согласие о выплате компенсации, своей вины компания не признала.

«Apple всегда отрицала и продолжает отрицать любые предполагаемые правонарушения и ответственность», - указали в тексте соглашения.

Коллективный иск к корпорации подали пять лет назад. Истцы обвинили Siri в прослушивании разговоров владельцев iPhone, iPad, HomePods и других устройств, оснащенных цифровым ассистентом. Они утверждали, что компания оставила возможность непреднамеренной активации Siri, чтобы получить личные данные владельцев гаджетов для собственного использования или передачи третьим лицам.

Судебный иск владельцы гаджетов Apple подали в Окружной суд США. По данным агентства Bloomberg, к несанкционированному запуску Siri имели доступ подрядчики компании Apple.

При этом заявление появилось после официального заявления корпорации, что она приостановила доступ контрагентов к данным виртуального помощника после улучшения качества распознавания голоса.

США Суд Гаджеты Apple
01 января 2025, 15:31
Россия задействует искусственный интеллект в образовании и госуправлении
«ВКонтакте»
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Президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» по внедрению современных технологий в сферу образования и управления. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства предложил расширить использование искусственного интеллекта для дополнительного обучения и консультирования школьников в рамках государственной образовательной программы.

Также правительственным чиновникам поручили разработать предложения по поддержке внедрения искусственного интеллекта в единые цифровые платформы, работающие в регионах. При этом особое внимание необходимо уделить безопасности и надежности современных технологий.

Ответственным за все предложения Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина, который представит доклад с идеями в срок до 15 мая.

В начале декабря прошлого года президент в ходе выступления на конференции AI Journey объявил, что приглашает ученых со всего мира к совместной работе в сфере искусственного интеллекта. Глава государства подчеркнул, что Россия готова провести крупный форум, на котором специалисты обсудят будущее нейросетей и стратегию дальнейшего развития технологий.

Кремль Искусственный интеллект Россия Школьники Владимир Путин Технологии Образование
31 декабря 2024, 18:18
Дуров ответил на блокировку Telegram-каналов российских СМИ в Европе
Global Look Press
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Доступ к некоторым российским СМИ ограничили в странах Евросоюза в соответствии с законами о DSA/санкциях. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Между тем, все западные медиаканалы Telegram остаются в свободном доступе в России», - отметил он.

При этом Дуров задался вопросом о том, что в 2025 году российские пользователи мессенджера Telegram «будут пользоваться большей свободой, чем европейские?».

Ранее стало известно о блокировке Telegram-каналов российских СМИ в ряде европейских стран. Несколько дней назад страница РИА «Новости» стала недоступна для читателей в Польше, Швейцарии, Бельгии, Чехии, Греции и Италии.

Также сообщалось, что в Европе теперь недоступны Telegram-каналы «Известий», RT, «Российской газеты», «Первого канала», телеканала «Россия 1» и НТВ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта ситуация не останется без ответа со стороны Москвы.

Мессенджеры Telegram Европа Россия Павел Дуров
28 декабря 2024, 22:38
Правительство «подрезало провода» телефонным мошенникам, запретив IP-телефонию
Freepik
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Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое должно значительно усложнить жизнь телефонным мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба кабмина на официальном сайте.

В пресс-службе объяснили, что правительство оптимизировало перечень лицензий на оказание услуг связи. В частности, из перечня исключили «лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации». Такая лицензия позволяла связываться с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети через интернет, подменяя при этом номера. Именно этой возможностью чаще всего пользуются мошенники, рассказали в сообщении.

На обычных пользователях нововведение никак не отразится, заверили в пресс-службе. Там пояснили, что для голосовых звонков в мессенджерах используются специальные программы, которые обеспечивают общение через интернет без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.

«Решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи. Люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы, обеспечивающие общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи», - успокоили в пресс-службе честных граждан.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию борьбы с экстремизмом. Одним из основных способов дестабилизации обстановки в стране назвали «привлечение представителей различных слоев населения к участию в несогласованных публичных мероприятиях, которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки».

Мессенджеры Интернет Мошенничество Россия Михаил Мишустин
26 декабря 2024, 12:05
В России могут начать штрафовать за VPN. Зачем это нужно?
Global Look Press
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Штрафы за использование VPN — это хорошая идея. Таким  мнением с 360.ru поделился директор по информационной безопасности  ГК «Элемент», эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

«В целом - это хорошая инициатива, потому что VPN бывают разные, и некоторые потенциально опасны для пользователей, потому что находятся в других странах и носят в себе риски заражения устройства, компрометации данных на устройстве. Поэтому это вполне себе нормальная история», - объяснил специалист.

Он добавил, что отслеживать использование VPN, скорее всего, будут операторы связи.

«Есть уникальный номер пользователя, уникальный номер абонента. Соответственно, по нему будет идентифицироваться, что человек использует стороннее нелегитимное подключение», - рассказал эксперт.

Если VPN использует ребенок, то штраф придет родителю.

«Здесь как раз маме надо общаться с ребенком, объяснять ему, что можно, что нельзя», - подчеркнул Дворянский.

По его мнению, пока речь идет о частичных ограничениях. Говорить о сумме штрафа и о том, за использование какого именно VPN будут наказывать, еще рано.

Введение штрафов за применение VPN допустили IT-эксперты, сообщило Hi-Tech Mail. По данным специалистов, система может заработать аналогично штрафам за нарушение ПДД.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики и основатель LiveInternet Герман Клименко предложил усилить блокировку VPN-сервисов , а не вводить личную ответственность за их использование.

Штрафы Интернет Блокировки

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