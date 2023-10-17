Apple разрешила россиянам использовать сторонние платежные системы

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Это решение касается только российского рынка и не распространяется на другие государства. При этом разработчики в РФ должны соблюдать правила компании по отображению внешних ссылок на оплату.

Кроме того, Apple будет удерживать 27% от суммы покупок, совершенных через внешние платежные системы. Стандартная комиссия App Store составляет 30%. Предполагается, что корпорация пошла на такой шаг после штрафа в размере 1,1 миллиарда рублей, наложенного Федеральной антимонопольной службой России.

В августе 2023 года Apple оштрафовали на 400 тысяч рублей. Причиной тому стал отказ удалять запрещенный в России контент.