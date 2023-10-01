Apple пообещала исправить проблему с перегревом iPhone 15
Представители компании Apple заявили о планах решить вопрос с перегревом нового смартфона iPhone 15 в следующем обновлении программного обеспечения iOS 17. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
Также перегревание могли спровоцировать ошибки iOS и сторонние приложения, заставляющие систему смартфона перезагружаться автоматически.
Ранее стало известно о вероятной причине перегрева iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, сообщало издание MacRumors. По мнению авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко, проблема заключалась в конструкции смартфона.
Производители решили пойти на компромисс, чтобы уменьшить вес флагманских устройств. Инсайдер отметил, что эту проблему сложно будет решить с помощью обновлений программного обеспечения, но в компании могут ввести ограничение на производительность процессоров A17 Pro.