10 ноября 2023, 18:23

Apple обязали выплатить за дискриминацию при найме на работу $25 млн

РИА «Новости»
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Корпорация Apple договорилась с Минюстом США об урегулировании расследования по обвинению в дискриминации при приеме на работу. Компании придется выплатить штраф в размере 25 миллионов долларов. Документ опубликовали на сайте американского ведомства.

«Apple должна выплатить штраф Минфину США в размере 6 750 тысяч долларов», - указали в соглашении.

Остальные 18 миллионов долларов пойдут на компенсации лицам, которые могли пострадать от дискриминации.

Помимо этого, руководство корпорации обязали проводить более широкий набор персонала и ознакомить сотрудников с антидискриминационными законами.

Расследование в отношении корпорации длилось с 2019 года. Apple заподозрили в том, что при приеме на определенные должности она предпочитала нанимать работников-иммигрантов, а не граждан США и владельцев грин-карт, сообщало агентство Reuters.

Американские власти пришли к выводу, что корпорация своими действиями нарушила федеральный закон, запрещающий дискриминацию по признаку гражданства.

Накануне стало известно о госпитализации сооснователя компании Apple Стива Возняка в одну из больниц в Мехико. По данным СМИ, 73-летнего предпринимателя отправили к врачам после выступления на Всемирном бизнес-форуме.

США Apple
10 ноября 2023, 18:33
МКС уклонилась от летящего космического мусора
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Двигатели грузового корабля «Прогресс МС-24» увели Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Двигатели грузового корабля включили в 18:07 по московскому времени. Они проработали 316,5 секунды и выдали импульс величиной 0,5 метра в секунду», - уточнили в сообщении.

По предварительным данным, высота орбиты МКС увеличилась на 900 метров.

Ранее на модуле «Наука» российского сегмента МКС зафиксировали утечку теплоносителя из внешнего контура радиатора, который доставили на станцию в 2012 году. Экипажу МКС ничего не угрожало, уточнили в Роскосмосе.

В августе госкорпорация отправила к спутнику Земли станцию «Луна-25» , но в какой-то момент она перешла на нерасчетную незамкнутую орбиту и разбилась. Генеральный директор Юрий Борисов позже заявил, что Роскосмос сможет повторить миссию на Южном полюсе Луны.

МКС Космос Мусор
10 ноября 2023, 12:40
Агентство Telecom Daily признало мобильный интернет «МегаФона» самым быстрым в Москве
Unsplash
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Компания «МегаФон» показала самые высокие скорости мобильного интернета в Москве и на станциях столичного метро среди всех сотовых операторов. Об этом сообщило в своем исследовании агентство Telecom Daily.

Специалисты протестировали услугу передачи данных по мобильному интернету в пределах МКАД и в московской подземке. Средняя скорость скачивания у абонентов «МегаФона» составила 94,1 мегабита в секунду, что почти в два раза выше, чем у ближайшего конкурента.

По исходящей скорости компания также стала лидером среди всех операторов с показателем 37,3 мегабита в секунду. При этом средняя скорость в сетях «большой четверки» составила 28,6 мегабита в секунду.

Максимальная скорость мобильного интернета от «МегаФона» в Москве достигла 516 мегабит в секунду. По данным исследования, это на 34% больше наилучшего показателя у других операторов.

Один из важных критериев, по которым оценивали стабильность сети, - устойчивость интернет-соединения. Средний уровень задержки сигнала, то есть ping, составляет в столице 46 милисекунд, в то время как у «МегаФона» он равен 44 милисекундам. Еще один значимый показатель надежности - успешность загрузки эталонной страницы Кеплера, измеряемая в процентах. По этому параметру «МегаФон» набрал более 99%.

Исследователи Telecom Daily отдельно оценили скорость интернета в метро Москвы. В столичной подземке «МегаФон» продемонстрировал лучший результат на станциях - 184 мегабита в секунду при среднем показателе 135 мегабит в секунду среди операторов. Также компания показала одну из самых высоких скоростей в перегонах между станциями - 123,8 мегабита в секунду.

«Наши темпы обновления базовых станций на улицах города выросли в 2,5 раза в сравнении с прошлым годом. В подземке уже проложено почти 200 километров нового высокочастотного кабеля, в итоге перегрузка сети в пиковые часы снизилась на 67% за два года», - рассказал директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Интернет Смартфоны МегаФон Технологии Москва 2023
10 ноября 2023, 12:00
Авиаракету со свойствами двух видов боеприпасов создали в России
РИА «Новости»
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Коллектив Научно-производственного объединения «Сплав» имени А. Н. Ганичева разработал 80-миллиметровую неуправляемую авиационную ракету нового поколения, обладающую свойствами сразу двух видов боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

За создание новинки коллектив НПО «Сплав» наградили премией Николая Макаровца в номинации «За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения». В Ростехе отметили, что специалистам удалось решить ряд сложных научных, технических и практических задач.

«Научная новизна работы состоит в том, что впервые заложена основа создания многофункциональных авиационных боеприпасов, которые объединили свойства бетонобойных и осколочно-фугасных боеприпасов», - указали в госкорпорации.

По данным пресс-службы, авиаракета нового поколения может поражать как открыто расположенные цели, так и находящиеся в закрытых фортификационных сооружениях и лесных массивах. По характеристикам разработка НПО «Сплав» превосходит все существующие отечественные и зарубежные аналоги, подчеркнули в Ростехе.

В процессе опытно-конструкторской работы специалисты создали новый малогабаритный высокоэффективный ракетный двигатель, добавили в госкорпорации. На его основе можно проектировать перспективные неуправляемые, корректируемые и управляемые авиационные средства поражения, подытожила пресс-служба.

Ранее российские конструкторы создали новейшую дальнобойную крылатую ракету внутрифюзеляжного размещения для истребителей Су-57. При компактном размере по мощности она сопоставима со средствами поражения дальней авиации.

Ракеты Ростех Россия Оружие
09 ноября 2023, 12:22
Запад увеличил число хакерских атак на российские информационные ресурсы
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Иностранные спецслужбы привлекли международные преступные группировки для проведения хакерских атак на российские информационные ресурсы. Как сообщил ТАСС, к таким выводам пришли участники межведомственной комиссии Совета безопасности России по информационной безопасности.

Иностранные спецслужбы привлекли международные преступные группировки для проведения хакерских атак на российские информационные ресурсы. Как сообщил ТАСС , к таким выводам пришли участники межведомственной комиссии Совета безопасности России по информационной безопасности.

Участники заседания отметили, что в последнее время кибератаки на российские сайты стали интенсивнее, а их число значительно выросло. Главными организаторами таких операций стали иностранные спецслужбы, которые привлекли к этой деятельности международные преступные сообщества.

В конце сентября масштабный сбой произошел в системе бронирования авиабилетов Leonardo. Причиной назвали мощную DDoS-атаку , которая привела сильной загрузке технической инфраструктуры. Неработающая система повлекла задержку регистрации пассажиров рейсов «Аэрофлота» и «Победы». Сотрудники воздушных гаваней начали оформлять билеты в ручном режиме.

Ответственность за кибератаку на систему Leonardo взяли на себя власти Украины. Министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров заявил, что IT-армия провела взлом и заблокировала работу крупнейших российских аэропортов. Он добавил, что это не последняя блокировка, которую приготовили украинские хакеры.

Россия Запад Хакеры

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