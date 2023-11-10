Apple обязали выплатить за дискриминацию при найме на работу $25 млн

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«Apple должна выплатить штраф Минфину США в размере 6 750 тысяч долларов», - указали в соглашении.

Остальные 18 миллионов долларов пойдут на компенсации лицам, которые могли пострадать от дискриминации.

Помимо этого, руководство корпорации обязали проводить более широкий набор персонала и ознакомить сотрудников с антидискриминационными законами.

Расследование в отношении корпорации длилось с 2019 года. Apple заподозрили в том, что при приеме на определенные должности она предпочитала нанимать работников-иммигрантов, а не граждан США и владельцев грин-карт, сообщало агентство Reuters.

Американские власти пришли к выводу, что корпорация своими действиями нарушила федеральный закон, запрещающий дискриминацию по признаку гражданства.

Накануне стало известно о госпитализации сооснователя компании Apple Стива Возняка в одну из больниц в Мехико. По данным СМИ, 73-летнего предпринимателя отправили к врачам после выступления на Всемирном бизнес-форуме.