Apple обязали выплатить за дискриминацию при найме на работу $25 млн
Корпорация Apple договорилась с Минюстом США об урегулировании расследования по обвинению в дискриминации при приеме на работу. Компании придется выплатить штраф в размере 25 миллионов долларов. Документ опубликовали на сайте американского ведомства.
«Apple должна выплатить штраф Минфину США в размере 6 750 тысяч долларов», - указали в соглашении.
Остальные 18 миллионов долларов пойдут на компенсации лицам, которые могли пострадать от дискриминации.
Помимо этого, руководство корпорации обязали проводить более широкий набор персонала и ознакомить сотрудников с антидискриминационными законами.
Расследование в отношении корпорации длилось с 2019 года. Apple заподозрили в том, что при приеме на определенные должности она предпочитала нанимать работников-иммигрантов, а не граждан США и владельцев грин-карт, сообщало агентство Reuters.
Американские власти пришли к выводу, что корпорация своими действиями нарушила федеральный закон, запрещающий дискриминацию по признаку гражданства.
Накануне стало известно о госпитализации сооснователя компании Apple Стива Возняка в одну из больниц в Мехико. По данным СМИ, 73-летнего предпринимателя отправили к врачам после выступления на Всемирном бизнес-форуме.