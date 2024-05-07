07 мая 2024, 19:48

Apple обновила линейку iPad. Какое будущее ждет гаджет в России

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Американская корпорация Apple в ходе традиционной весенней презентации в своей штаб-квартире в Купертино представила новое поколение планшетов iPad Air и iPad Pro со специальными девайсами. Трансляцию вели на YouTube-канале компании.

Проблем с импортом новинок от Apple в Россию Илья Корнейчук не увидел. Он пояснил, что компания ушла с отечественного рынка только формально.

«Apple контролирует в своих устройствах, каждую отдельную часть. Компания знает, где она находится, в каком устройстве она установлена и, естественно она знает, сколько в России находится ее девайсов и сколько их ввезли. Если бы они захотели, то они могли бы все это ограничить. Но если они этого не делают, значит это не соответствует их коммерческим интересам», - объяснил эксперт.

Он напомнил, что Apple после ухода из России даже не стала ликвидировать свое юридическое лицо. Поэтому все соблюдение компанией санкций стало лишь формальностью. Поэтому ввоз гаджетов продолжится по уже ставшими привычным каналам.

Стоимость гаджетов Облегченная версия iPad сохранила чип M2 и сверхширокоугольную фронтальную камеру, оснащенную специальной функцией - она позволяет удерживать пользователя в кадре.

Гаджет назвали идеальным для учебы, работы и отдыха. Впервые его представили в двух размерах - 11 и 13 дюймов. Минимальная цена начинается от 599 и 799 долларов в зависимости от вида модели.

Цены на новое поколение планшетов Apple вполне адекватные. Гаджеты получили больший объем памяти, улучшенную производительность и характеристики. Поэтому по своим качествам вполне соответствуют стоимости. Но нужны далеко не всем, пояснил Корнейчук.

«Если говорить о любителях игр, то для них существуют Steam Deck - портативные игровые системы. При помощи них можно играть на ПК и получать много удовольствия. Также есть игровые ноутбуки, которые стоят дороже и дают более высокую производительность. Для тех, кто занимается текстом, существуют мощные ноутбуки, не только от Apple», - отметил он.

Эксперт добавил, что iPad, несмотря на свое нишевое предназначение, остался лидером продаж на рынке. Планшеты от Samsung пока уступают по качеству технике американской корпорации. При этом покупателями вполне могут стать люди, которые уже являются пользователями других продуктов Apple и вошли в созданную ей экосистему, в которой iPad станет хорошим дополнением.

Нишевый продукт Эксперт добавил, что планшеты американской корпорации занимают собственную нишу. Поэтому ожидать на них повышенный спрос среди простых людей не стоит.

«Для дизайнера-профессионала это хорошее решение, потому что он сможет решать свои рабочие задачи, используя не компьютер, а планшет в наглядном режиме. Там можно и видео редактировать, решать другие профессиональные задачи», - пояснил собеседник 360.ru.

Планшетами iPad в основном пользуются графические дизайнеры, которые используют их для создания рисунков. Кроме того, девайс интегрировали в экосистему Apple и его вполне можно использовать в качестве второго экрана для MacBook. Об этом в комментарии 360.ru заявил IT-эксперт и ведущий канала PRO Hi-Tech Илья Корнейчук.

Также планшет получил новый 16-ядерный сопроцессор Neural Engine, который выполняет 38 триллионов операций в секунду. Кроме того, iPad Pro стал первым планшетом Apple c Tandem OLED экраном.

Будущим владельцам доступны два размера планшета в 11 и 13 дюймов. Главным отличием нового iPad Pro стала его минимальная толщина, которая составила всего 5,1 миллиметра.

Стоимость новинки с минимальной памятью составит 999 и 1299 долларов.

Также компания порадовала своих поклонников выпуском нового Pencil Pro. Обновленный стилус получил новый датчик сжимания, привязку к «Локатору», а также управление при помощи гироскопа. Он подходит ко всем новым моделям планшетов. Цена дополнительного устройства - 129 долларов.

Еще одной новинкой стала клавиатура Magic Keyboard, предназначенная для iPad Pro. Фактически она полностью стала соответствовать стандартам MacBook за счет увеличения и количества клавиш.

Доступность в России Отдельно он отметил первое использование чипа M4, который iPad Pro получил раньше, чем ноутбуки компании.

Новый iPad Pro стал первым гаджетом американской корпорации, который получил чип М4, предназначенный для работ с искусственным интеллектом. Фактически компания объявила о переходе на выпуск техники, работающей на основе нейросетей.

Гаджеты Apple Россия
07 мая 2024, 20:40
Россия войдет в число 25 стран по плотности роботизации
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин распорядился обеспечить вхождение России к 2030 году в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации. Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля.

«Установить целевые показатели и задачи на достижение национальной цели „Устойчивая и динамичная экономика“: вхождение к 2030 году Российской Федерации в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации», - отметили в документе.

Путин сегодня подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В рамках указа глава государства поручил кабмину скорректировать существующие национальные проекты, а также подготовить 11 новых.

Россия Владимир Путин Экономика
07 мая 2024, 19:25
Территорию инноваций откроют на ПМЭФ-2024
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В июне на XXVII Петербургском международном экономическом форуме откроется Территория инноваций — проект, посвященный технологиям, науке и венчурным инвестициям. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

С 5 по 8 июня на площадке форума представят выставку передовых разработок. Здесь же состоятся международные киберучения Standoff по информационной безопасности.

В рамках деловой программы Территории инноваций пройдут сессии, посвященные развитию беспилотных технологий, искусственного интеллекта, решению задач для промышленных предприятий и цифровой безопасности.

По словам директора фонда «Росконгресс» Александра Стуглева, технологии играют большую роль в жизни человека.

«Их уровень во многом определяет экономический потенциал, качество жизни и общее развитие стран в современном мире», - заметил он.

В пресс-службе добавили, что представители ведущих IT-компаний обсудят рост технологических экосистем, привлечение инвестиций, поиск квалифицированных кадров. На форуме также состоятся питч-сессии с участием молодых разработчиков, чьи проекты вошли в топ-100 форума «Сильные идеи для нового времени» по направлению «Технологическое развитие».

Ранее «Росконгресс» представил деловую программу ПМЭФ-2024.

Технологии ПМЭФ-2024
07 мая 2024, 09:20
Первый пилотируемый запуск Starliner к МКС отложили в последний момент
Global Look Press
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Первый пилотируемый запуск корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) отменили в последний момент по решению United Launch Alliance (ULA). Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Руководитель полета Том Хитер принял решение не продолжать предполетную подготовку», - заявили в ULA.

В ходе прямой трансляции подготовки к запуску на сайте НАСА ведущий также озвучил это решение. По предварительным данным, причиной стала неисправность кислородного клапана второй ступени ракеты-носителя.

Изначально старт корабля Starliner планировали в 05:34 по московскому времени, на борту должны были находиться астронавты Сунита Уильямс и Бэрри Уилмор. Незадолго до отмены полета они заняли место в кабине. Новая дата полета пока что не известна.

Корабль Starliner начал совершать полеты к МКС в 2022 году. Тогда космическое судно успешно доставило на МКС 270 килограммов полезного груза и вернулось на Землю.

МКС Корабли NASA
05 мая 2024, 04:30
В Госдуме назвали профессии, которые рискуют исчезнуть из-за ИИ
РИА «Новости»
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Некоторые профессии могут исчезнуть из-за развития технологий искусственного интеллекта. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По его мнению, под сокращение могут пойти специалисты в области службы поддержки клиентов, администраторы, а также копирайтеры.

«ИИ также полезен для обработки больших объемов данных и прогнозирования, поэтому может конкурировать со специалистами в области аналитики и исследований. Способность генерировать тексты на заданную тему, нужной структуры и объема делает ИИ и конкурентом для копирайтеров», - сказал Немкин.

При этом он отметил, что безработица России из-за внедрения новых технологий не грозит. Кроме того, он сказал, что многим людям в силу разных причин удобней общаться не с роботами, а живыми людьми.

Британский певец Эд Ширан ранее выразил опасение , что люди из-за нейросетей могут остаться без работы. По его словам, за последние полвека авторы и сценаристы голливудских фильмов предупреждали не связываться с ИИ, но сейчас ситуация в корне изменилась.

Исследования Искусственный интеллект Россия Работа Технологии

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