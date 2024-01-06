06 января 2024, 15:44

Американские юристы потребовали запретить Google помогать полиции

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Ассоциация адвокатов по уголовным делам США и фонд Electronic Frontier обратились в Верховный суд Пенсильвании с требованием запретить компании Google помогать полиции с «цифровым розыском» по ключевым словам. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Юристы полагают, что с помощью Google полиция вмешивается в личную жизнь пользователей. По их мнению, такая практика противоречит конституции.я Правоохранители сотрудничают с Google c 2016 года после успешной поимки преступника, изнасиловавшего женщину в Пенсильвании. Оказалось, что злоумышленник искал имя и адрес пострадавшей с помощью сервисов Google. После этого случая практика «цифрового розыска» стала повсеместной.

В октябре суд в Колорадо отказался запретить «цифровой розыск». При этом в судебной инстанции указали, что полиция может прибегать к этому методу только при расследовании тяжких преступлений.

В декабре Google перестал передавать правоохранителям данные о геолокации американцев, поскольку силовики начали злоупотреблять этой возможностью, разыскивая людей даже за мелкие нарушения.

Ранее Google оштрафовали почти на миллион рублей за отказ ограничить доступ к видеоролику, в котором содержится запрещенная в России информация.

Google США
05 января 2024, 18:09
Проблемы с ПО заставили Tesla отозвать более 1,6 миллиона автомобилей в Китае
Global Look Press
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Государственное управление рыночного регулирования США сообщило, что принадлежащая Илону Маску компания Tesla отзовет более 1,6 миллиона электромобилей с китайского рынка. Причиной назвали проблемы с программным обеспечением, уточнило агентство AFP.

Производитель обязан удаленно обновить ПО. Отзыв коснется электромобилей, который сошли с конвейера в период с 2014 по 2023 год. Речь идет о Model 3 и Model Y, собранных в Китае, а также импортных Model S, Model X и Model 3.

Агентство уточнило, что выявленная проблема касается системы помощи водителю. Если не устранить неисправность, то риск столкновения повышается. Кроме того, у 7,5 тысячи импортных Tesla нашли проблему в системе закрывания дверей.

На фоне массового отзыва авто в Китае акции Tesla подешевели на 0,3%. Ранее на заводе Tesla в Техасе произошел сбой , из-за чего робот-сборщик вместо детали схватил рабочего. Мужчина получил травмы.

США Tesla Китай Электромобили
04 января 2024, 19:36
Внедрение ИИ-помощника заставило Microsoft изменить клавиатуру компьютеров
Unsplash
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Американская компания Microsoft добавит клавишу запуска ИИ-помощника Copilot в клавиатуру своих компьютеров, работающих на базе ОС Windows 11. Об этом сообщила пресс-служба IT-гиганта со ссылкой на заявление вице-президента Юсуфа Мехди.

«Появление клавиши Copilot знаменует собой первое существенное изменение в клавиатуре с Windows почти за три десятилетия», - сказал топ-менеджер.

Copilot - разработка Microsoft на основе технологий искусственного интеллекта. Его можно использовать при подготовке презентаций, документов, составления отчетов, сортировки электронных писем.

Компания активно внедряет ИИ-технологии в корпоративный сектор, предлагая подписку на Copilot за 30 долларов в месяц. Сейчас помощник находится на стадии тестирования, доступ к нему есть у General Motors и Goodyear.

В 2023 году начался бум развития искусственного интеллекта. Мощным толчком для этого послужило появление ChatGPT. Его создателя - Илью Суцкевера - включили в число главных ученых года.

Microsoft
03 января 2024, 00:15
Виртуальное групповое изнасилование в метавселенной расследуют в Великобритании
Freepik
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Полиция Великобритании начала первое расследование виртуального группового изнасилования в метавселенной. Пострадавшей назвали 16-летнюю девушку, а преступление против ее персонажа совершили в многопользовательской онлайн-игре. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

По данным издания, во время игры несколько персонажей напали на аватара 16-летней британки. В результате девочка-подросток наблюдала за изнасилованием своего персонажа через очки виртуальной реальности. По мнению полиции, эта ситуация нанесла юной британке настоящую психологическую травму.

«На жертву оказывается эмоциональное и психологическое воздействие, которое является более долгосрочным, чем любые физические травмы», - отметили журналисты.

Полиция начала расследование. Впрочем, законы Великобритании пока не позволяют наказывать людей, совершивших преступления в виртуальной реальности.

В июне прошлого года первая пара из России заключила брак в метавселенной. Молодожены самостоятельно создали метавселенную под свою свадьбу. Это обошлось им в три миллиона рублей.

Великобритания Интернет Законы Преступления Изнасилования Полиция
29 декабря 2023, 08:32
Полковник назвал главную особенность российского антидронового комплекса «Серп»
Unsplash
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В России разрабатывают антидроновый комплекс «Серп». Его главная особенность — способность бороться с роем беспилотников. Об этом Lenta.ru рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.

В России разрабатывают антидроновый комплекс «Серп». Его главная особенность - способность бороться с роем беспилотников. Об этом Lenta.ru рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.

По его словам, в систему встроены функции радиоэлектронного обнаружения и противодействия небольшим дронам.

«Он может работать как на одну цель, так и против роя дронов, потому что сегодня стреляют „пакетами“ дронов, и порой очень сложно определить все цели», - подчеркнул Кошкин.

«Серп» также может подавлять FPV-дроны благодаря алгоритмам цифровой обработки систем обнаружения. При этом разработчики сократили вероятность ложных срабатываний и пропусков. Комплекс автоматически подавляет дроны в районе пяти километров при прямой видимости, добавил Кошкин.

Ростех нарастил выпуск боеприпасов для стрелкового оружия и реактивных систем залпового огня в 50 раз. Производство легкой бронетехники и бронемашин выросло в 5,5 раза, а танков - в семь раз.

Беспилотники

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