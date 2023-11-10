Агентство Telecom Daily признало мобильный интернет «МегаФона» самым быстрым в Москве

Специалисты протестировали услугу передачи данных по мобильному интернету в пределах МКАД и в московской подземке. Средняя скорость скачивания у абонентов «МегаФона» составила 94,1 мегабита в секунду, что почти в два раза выше, чем у ближайшего конкурента.

По исходящей скорости компания также стала лидером среди всех операторов с показателем 37,3 мегабита в секунду. При этом средняя скорость в сетях «большой четверки» составила 28,6 мегабита в секунду.

Максимальная скорость мобильного интернета от «МегаФона» в Москве достигла 516 мегабит в секунду. По данным исследования, это на 34% больше наилучшего показателя у других операторов.

Один из важных критериев, по которым оценивали стабильность сети, - устойчивость интернет-соединения. Средний уровень задержки сигнала, то есть ping, составляет в столице 46 милисекунд, в то время как у «МегаФона» он равен 44 милисекундам. Еще один значимый показатель надежности - успешность загрузки эталонной страницы Кеплера, измеряемая в процентах. По этому параметру «МегаФон» набрал более 99%.

Исследователи Telecom Daily отдельно оценили скорость интернета в метро Москвы. В столичной подземке «МегаФон» продемонстрировал лучший результат на станциях - 184 мегабита в секунду при среднем показателе 135 мегабит в секунду среди операторов. Также компания показала одну из самых высоких скоростей в перегонах между станциями - 123,8 мегабита в секунду.

«Наши темпы обновления базовых станций на улицах города выросли в 2,5 раза в сравнении с прошлым годом. В подземке уже проложено почти 200 километров нового высокочастотного кабеля, в итоге перегрузка сети в пиковые часы снизилась на 67% за два года», - рассказал директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.