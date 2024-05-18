18 мая 2024, 00:33

990 самолетов. Правительство рассказало о планах развития авиаотрасли

РИА «Новости»
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Правительство РФ приняло решение в период с 2024-го по 2030-й годы поставить авиаперевозчикам 990 самолетов отечественного производства. Об этом сообщили на официальном сайте нормативно-правовых актов.

Речь идет о таких машинах, ка SSJ New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214, Ил-96-300, ТВРС-44 «Ладога», «Освей» (ЛМС-192) и «Байкал».

Кроме того, предполагается передача 765 вертолетов «Ансат», Ми-8МТВ-1 и Ми-ВАМТ.

В пресс-службе отметили, что программа может быть выполнена с учетом успешной реализации программ по импортозамещению.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что самолет Sukhoi Superjet 100 могут переименовать в «Яковлев». Он подчеркнул, что ОАК откажется от использования названия Superjet.

Вертолеты Самолеты Правительство РФ Импортозамещение
16 мая 2024, 13:55
Сим-карты в России предложили привязать к биометрии
РИА «Новости»
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В России предложили ужесточить порядок продажи сим-карт. ФСБ и Минцифры обсудили возможность оформления номера по данным биометрии, ограничения точек продаж или заключения договора через приложение «Госключ». Об этом сообщил «Коммерсант».

Силовиков обеспокоил серый рынок сим-карт, а именно их сбыт через дилеров. До сих пор купить номер можно на сайтах операторов связи, в салонах и у посредников. Последние обеспечили операторам от 35% до 70% продаж.

ФСБ и Минцифры обсудили три способа урегулировать эту сферу. Во-первых, предложили обязать продавцов требовать при оформлении не только паспортные данные нового абонента, но и биометрические. Во-вторых, ограничить пункты продаж сим-карт салонами связи, отделениями «Почты России» и офисами МФЦ. В-третьих, разрешить заключать договоры об услугах связи в приложении «Госключ» с использованием цифровой подписи.

В 2022 году приняли закон об биометрии. В России гарантировали добровольность и безопасность передачи персональных данных.

ФСБ Технологии
14 мая 2024, 21:59
«Глубокая модернизация». Подмосковная команда поучаствует в «Битве роботов — 2024»
Телеканал «360»
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Подмосковная команда «Исток Роботикс» примет участие в чемпионате «Битва роботов — 2024». Подробно об этом рассказал начальник отдела филиала РТУ МИРЭА в городском округе Фрязино Дмитрий Татаринов ведущей Юлии Минаковской в «Интервью 360».

Вместе с Татариновым в студию приехал розовой Pink Pong робот категории до 1,5 килограмма. Его создали в мастерской, которая находится во Фрязине. Разработка заняла около двух месяцев. Однако участвовать в чемпионате будет другой экземпляр, который уже представили на мероприятии в 2023 году. Но его модернизируют.

«Есть робот 2023 года. <…> Мы делаем глубокую модернизацию. Первые изменения, которые будут сразу же видны: если в 2023 году у нас вес орудия был около семи килограмм, и скорость его вращения была 1,5 тысячи оборотов в минуту, то в этом году вес орудия будет 25 килограмм и скорость вращения уже пять тысяч оборотов в минуту. Кроме этого, мы подтягиваем скорость [самого робота]», - рассказал Татаринов.

Он добавил, что подобные разработки планируется использовать на предприятиях. Например, автономные тележки будут перевозить грузы или документы.

В 2023-м году команду «Исток Роботикс» на чемпионате поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Он поддержал, не только нас, но и весь чемпионат. И мы еще открывали чемпионат как подмосковная команда. <…> Это было очень интересно, такой экспириенс, опыт», - добавил специалист.

Ранее стало известно, что более 250 школьников и студентов со всего Подмосковья поучаствовали в региональной российской робототехнической олимпиаде. Она прошла в технолицее имени Долгих под Истрой.

Роботы Студенты Фрязино
13 мая 2024, 06:21
Россиянам открыли доступ к обновлениям Windows и Office
Global Look Press
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Жители России вновь могут загружать и устанавливать обновления Windows и Office, не прибегая к помощи сервисов VPN. Корпорация Microsoft открыла доступ к программному обеспечению и отказалась от планов заблокировать облачные программные продукты для корпоративных пользователей, сообщили «Известия».

«Microsoft ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который очень важен для них. Даже если компания в своих заявлениях утверждает об обратном, в частных разговорах они гарантировали полную поддержку своего ПО», - объяснил президент ассоциации «Руссофта» Владимир Макаров.

Корпорация планировала в марте запретить российским IT-компаниям пользоваться облачными программными продуктами , но так и не ввела ограничения. Кроме того, она сняла запрет на скачивание обновлений Windows и Office пользователями в России. Загрузить их смогли владельцы стационарных компьютеров и ноутбуков.

В корпорации обсуждали перенос срока закрытия доступа россиянам к программным продуктам на конец марта, но не отказывались от блокировки. Дополнительное время дали на создание резервных копий файлов и настройку другого софта.

Microsoft Санкции Технологии
07 мая 2024, 20:40
Россия войдет в число 25 стран по плотности роботизации
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин распорядился обеспечить вхождение России к 2030 году в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации. Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля.

«Установить целевые показатели и задачи на достижение национальной цели „Устойчивая и динамичная экономика“: вхождение к 2030 году Российской Федерации в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации», - отметили в документе.

Путин сегодня подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В рамках указа глава государства поручил кабмину скорректировать существующие национальные проекты, а также подготовить 11 новых.

Россия Владимир Путин Экономика

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