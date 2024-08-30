30 августа 2024, 19:14

Звезду НХЛ Годро насмерть сбил пьяный водитель

Global Look Press
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Американский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро скончался на 32-м году жизни. Об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги.

«„Коламбус“ потрясен и опустошен. Джонни был не только выдающимся хоккеистом, но и, что более важно, любящим мужем, отцом, сыном, братом и другом», - отметили в заявлении.

Экс-арбитр Национальной хоккейной лиги Тим Пил рассказал изданию Heartlandnews.ca о гибели форварда клуба НХЛ.

По словам спортсмена, Джонни Годро и его брата Мэтью, предположительно, сбил пьяный водитель. Наезд произошел, когда мужчины катались на велосипедах.

В минувшем сезоне Годро провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ. Он отметился 12 голами и сделал 48 результативных передач.

В составе сборной США в 2018 году стал бронзовым призером чемпионата мира. Был участником Матча всех звезд НХЛ семь раз.

США НХЛ Спортсмены
28 августа 2024, 20:06
Гонка на выносливость снова в Москве: REC на «Moscow Raceway»!
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8 сентября на автодроме «Moscow Raceway» пройдет четвертый этап сезона кольцевых автогонок на выносливость — REC*. На территории автодрома состоится гоночный праздник, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей.

Российская серия гонок на выносливость - чемпионат, состоящий из пяти этапов, который проходит на лучших автодромах страны. Испытанию на выносливость подвергаются как пилоты, так и гоночная техника.

Гран-при - это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В спортивной программе: 4-часовая гонка на выносливость со звездами российского автоспорта.

Также гостей ждет доступ в технический парк участников (паддок), дрифт, гоночное такси, экскурсии в боксы команд, детский автослалом, полеты на вертолете, вкусная еда и многое другое.

Познакомиться с суперкарами еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и по стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.

Увлекательная борьба на трассе и уникальная гоночная техника - эмоции, которые мы все так любим! Гарантируем: REC* запомнится вам надолго! Начало мероприятия - в 12:30 в воскресенье! Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.

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Подробная информация на сайте: www.superrace.ru (Организатор мероприятия Индивидуальный Предприниматель Никаноров Вячеслав Юрьевич, ОГРНИП 324774600117436) *Russian Endurance Challenge - российская серия гонок на выносливость Реклама. ИП Никанорова М.С.

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Машины Москва
28 августа 2024, 07:17
Хачанов завершил выступление на US Open
Пресс-служба ATP
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Российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление на Открытом чемпионате США по теннису. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

В игре первого круга россиянин проиграл представителю Великобритании Дэниелу Эвансу со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6. Игра продолжалась 5 часов 35 минут, в решающем сете Хачанов вел в счете 4:0, но затем проиграл шесть геймов подряд.

Это был самый продолжительный матч в истории американского турнира. Он превзошел игру Стефана Эдберга и Майкла Чанга в 1992 году, которая продлилась 5 часов 26 минут.

За выход в следующий раунд Эванс поспорит с аргентинцем Мариано Навоне. US Open - последний турнир Большого шлема в нынешнем сезоне.

Днем ранее теннисистка из Подмосковья Елена Приданкина победила на турнире в Чехии.

Теннис
26 августа 2024, 14:42
Шахматисты-любители из Москвы сыграли с гроссмейстером Карякиным
РИА «Новости»
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В московском районе Марьино состоялся Кубок Карякина по шахматам. Турнир совместно организовали многократный чемпион мира, президент Федерации шахмат Подмосковья Сергей Карякин и управа района Марьино при участии члена Совета Федерации Инны Святенко.

В соревнованиях приняли участие 80 шахматистов всех возрастов, в основном - дети. По итогам пяти туров десять лучших участников сыграли сеанс одновременной игры против Сергея Карякина.

Гроссмейстер отметил, что шахматы очень полезны для детей, они развивают логику и стратегическое мышление.

«Шахматы учат ответственности за свои поступки, в шахматах сделал ход - и уже не можешь вернуть его назад, в жизни тоже так часто бывает», - сказал Карякин.

По словам сенатора Инны Святенко, проведение Кубка Карякина поможет популяризации этого вида спорта.

«Для Марьино, самого большого района Москвы, это серьезный импульс к развитию шахмат. Уверена, перед 1 Сентября родители проявят еще больший интерес к шахматным секциям в школе, и, возможно, их станет еще больше», - подчеркнула сенатор.

Ранее второй этап Кубка Карякина прошел в Домодедове.

Дети Москва
24 августа 2024, 15:17
Аскаров заработает четыре миллиона долларов по контракту с «Сан-Хосе»
РИА «Новости»
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Клуб НХЛ обменял 22-летнего российского вратаря Ярослава Аскарова из «Нэшвилла» в «Сан-Хосе». С голкипером подписали двухлетний контракт с «Шаркс» на четыре миллиона долларов, сообщил сайт лиги.

Контракт начнет действовать с сезона-2025/26. В год Аскарову будут платить по два миллиона долларов. Хоккеиста обменяли из «Нэшвилл Предаторз» в «Сан-Хосе Шаркс» 23 августа.

Вместе с Аскаровым в «Сан-Хосе» перешел форвард Нолан Бурк. Клуб также получил право выбора в третьем раунде драфта 2025 года.

В результате обмена в «Нэшвилл» пришли вратарь Магнус Хрона, нападающий Давид Эдстрем и право выбора в первом раунде драфта 2025 года.

Аскаров - серебряный призер юниорского (2019) и молодежного (2020) чемпионатов мира. Он играл в петербургском СКА, пока его не выбрал «Нэшвилл» в первом раунде драфта 2020 года под общим 11-м номером.

На днях российский нападающий Василий Подколзин перешел в канадский хоккейный клуб Edmonton Oilers. В обмен на это его предыдущий клуб Vancouver Canucks получил выбор в четвертом раунде драфта 2025 года.

НХЛ Хоккей Россия

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