Звездный форвард ПСЖ Мбаппе признался, что скучает по Месси

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Мбаппе объяснил, что Месси давал ему чувство уверенности на поле. Лишь он один, заметил игрок, постоянно пасовал мяч.

«Я по-прежнему скучаю по возможности играть с Месси», - добавил нападающий.

В составе французского клуба Месси дважды выиграл чемпионат страны и стал победителем Суперкубка Франции.

Летом 2023 года Месси покинул ПСЖ на правах свободного агента. Вскоре он подписал контракт с американским «Интер Майами». Аргентинец выходил на поле в 14 матчах, в которых забил 11 голов. Журнал Time признал Месси игроком 2023 года.