Зрители устроили массовую драку на турнире по ММА в Москве

Читайте нас в:

По предварительным данным, зачинщиками драки стали руководитель лиги кулачных боев Top Dog Данил Алеев и блогер Мухаммед Носаев. Их потасовка переросла в массовую с участием сидевших зрителей.

В драку пришлось вмешаться охранникам и сотрудникам ОМОН. Позже Носаев и Алеев покинули арену.

Минувшим летом спортсмены подрались со зрителями во время пресс-конференции в торговом центре «Ривьера» в Москве. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее во время турнира по смешанным единоборствам под эгидой R3 Fighting Championship бойцы затеяли драку , позже к ним присоединились болельщики. Этому предшествовала словесная перепалка.