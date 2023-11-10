Зрители устроили массовую драку на турнире по ММА в Москве
Массовая драка в зрительном зале произошла на турнире по смешанным единоборствам (MMA) под эгидой Fight Nights в Москве. Об этом сообщил ТАСС.
По предварительным данным, зачинщиками драки стали руководитель лиги кулачных боев Top Dog Данил Алеев и блогер Мухаммед Носаев. Их потасовка переросла в массовую с участием сидевших зрителей.
В драку пришлось вмешаться охранникам и сотрудникам ОМОН. Позже Носаев и Алеев покинули арену.
Минувшим летом спортсмены подрались со зрителями во время пресс-конференции в торговом центре «Ривьера» в Москве. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее во время турнира по смешанным единоборствам под эгидой R3 Fighting Championship бойцы затеяли драку , позже к ним присоединились болельщики. Этому предшествовала словесная перепалка.