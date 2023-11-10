10 ноября 2023, 23:11

Зрители устроили массовую драку на турнире по ММА в Москве

Pixabay
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Массовая драка в зрительном зале произошла на турнире по смешанным единоборствам (MMA) под эгидой Fight Nights в Москве. Об этом сообщил ТАСС.

По предварительным данным, зачинщиками драки стали руководитель лиги кулачных боев Top Dog Данил Алеев и блогер Мухаммед Носаев. Их потасовка переросла в массовую с участием сидевших зрителей.

В драку пришлось вмешаться охранникам и сотрудникам ОМОН. Позже Носаев и Алеев покинули арену.

Минувшим летом спортсмены подрались со зрителями во время пресс-конференции в торговом центре «Ривьера» в Москве. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее во время турнира по смешанным единоборствам под эгидой R3 Fighting Championship бойцы затеяли драку , позже к ним присоединились болельщики. Этому предшествовала словесная перепалка.

Драки Смешанные боевые искусства MMA Москва 2023
10 ноября 2023, 20:47
Решение по делу Валиевой огласят в январе 2024 года
РИА «Новости»
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Спортивный арбитражный суд завершил слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Решение по нему вынесут в январе 2024 года. Сообщение об этом опубликовали на сайте CAS.

Слушания по делу спортсменки состоялись 26–28 сентября и 9–10 ноября. Валиеву заподозрили в употреблении триметазидина.

Запрещенный препарат обнаружили в пробе от 25 декабря 2021 года. Причем результаты проверки сделали достоянием общественности только во время Олимпиады в Пекине в феврале 2022-го. И на тот момент Валиева уже завоевала золото в командном турнире.

Руководитель Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт ранее раскритиковал затягивание рассмотрения дела фигуристки.

«Вся эта ситуация является пародией, которая существенно порвала доверие спортсменов к системе антидопинга», - указал Тайгарт.

Сама Валиева объясняла, что триметазидин попал в ее организм с лекарством дедушки. Но во Всемирном антидопинговом агентстве заявили, что спортсменка не предоставила никаких доказательств , чтобы подтвердить свои слова.

Фигурное катание Камила Валиева
10 ноября 2023, 17:59
Конькобежец Алдошкин нашел потерянный паспорт
РИА «Новости»
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Сообщения о потере паспорта серебряным призером Олимпийских игр Даниилом Алдошкиным уже не актуальны. Спортсмен нашел утраченный документ. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев.

Так он прокомментировал публикацию Telegram-канала Mash, что Алдошкин обратился в полицию с заявлением о потере паспорта после перелета из Москвы в Сочи на сборы.

«Это какие-то протухшие новости. Алдошкин уже нашел паспорт», - заявил Гуляев.

Авторы публикации о пропаже паспорта отметили, что спортсмен мог пропустить следующий этап Кубка России. Но внутри страны при замене основного документа из-за потери или изношенности можно покупать билеты на все виды транспорта по заграничному паспорту.

Кроме серебряной медали Олимпийских игр, в активе 22-летнего Даниила Алдошкина есть бронзовая награда Кубка мира, звание чемпиона России, а также серебряная медаль первого этапа Кубка страны, где он стал вторым на дистанции в 5000 метров.

Спортсмены
10 ноября 2023, 11:54
Малкин получил по лицу от нападающего «Лос-Анджелес Кингз» во время матча НХЛ
РИА «Новости»
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Нападающий хоккейного клуба «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе отправил в нокдаун игрока «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Потасовка произошла середине первого периода у ворот «пингвинов», сообщил «Р-Спорт».

В этом сезоне Малкин провел 12 матчей, записав на свой счет семь заброшенных шайб и шесть результативных передач.

В воскресенье, 12 ноября, «Питтсбург» встретится с «Баффало Сэйбрз». Матч начнется в 03:30 по московскому времени.

Изначально конфликт вспыхнул между Кемпе и защитником «Питтсбурга» Крисом Летангом.

В происходящее вмешался Малкин, решив заступиться за Летанга, и ударил Кемпе по лицу. Тот нанес в ответ три удара, отправив россиянина в небольшой нокдаун.

Летанг и Кемпе в итоге получили по две минуты штрафа за грубое поведение. Нападающий «Кингз», помимо этого, получил еще две минуты за удар клюшкой. Малкин никаких штрафов не получил.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Питтсбурга».

Хоккей Евгений Малкин
10 ноября 2023, 07:04
Затягивание рассмотрения дела Валиевой раскритиковали в США
РИА «Новости»
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Затягивание рассмотрения дела фигуристки Камилы Валиевой подорвало доверие спортсменов к антидопинговой системе и стало поражением для правосудия. Об этом заявил руководитель Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт, его слова привело издание USA Today.

Слушание дела россиянки прошло в Спортивном арбитражном суде с 26 по 28 сентября. По их итогам CAS перенес рассмотрение на 9–10 ноября.

«Вся эта ситуация является пародией, которая существенно порвала доверие спортсменов к системе антидопинга. Американским спортсменов, которые ждут свои медали уже два года, не просто отказали в правосудии. Само правосудие как сущность потерпело поражение», - сказал Тайгарт.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу , об этом стало известно на следующий день после завершения командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022, где российская команда одержала победу.

В ходе рассмотрения дела Валиева рассказала, что запрещенное вещество попало в ее организм с лекарство дедушки. Однако во Всемирном антидопинговом агентстве отметили, что спортсменка не предоставила никаких свидетельств в подтверждение своих слов.

Допинг Фигурное катание Камила Валиева

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